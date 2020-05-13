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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 13 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 13 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
13 May 2020 18:10

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1950

Tarihteki ilk Formula 1 yarışı Silverstone'da gerçekleşti. Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Giuseppe Farina ve Alfa Romeo pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

İlk sıralama turlarında lider Farina ile sonuncu Johnny Claes arasında tam 18 saniye vardı.

Yarışta sadece üç pilot 70 turu tamamladı ve üçü de Alfa Romeo sürücüsüydü.

Farina, Luigi Fagioli'nin 2.6 saniye önünde galibiyete uzanırken, Reg Parnell podyumu tamamladı.

Juan Manuel Fangio ise yakıt sızıntısıyla yarışa veda etti.

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Yarış galibi Giuseppe Farina, Alfa Romeo

Yarış galibi Giuseppe Farina, Alfa Romeo
1/11

Fotoğraf: LAT Images

Yves Giraud-Cabantous, Lago-Talbot T26C-DA

Yves Giraud-Cabantous, Lago-Talbot T26C-DA
2/11

Fotoğraf: LAT Images

Johnny Claes, Talbot Lago

Johnny Claes, Talbot Lago
3/11

Fotoğraf: LAT Images

Cuth Harrison, ERA

Cuth Harrison, ERA
4/11

Fotoğraf: LAT Images

Giuseppe Farina, Alfa Romeo

Giuseppe Farina, Alfa Romeo
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158

Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158
6/11

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
7/11

Fotoğraf: LAT Images

Louis Chiron, Maserati

Louis Chiron, Maserati
8/11

Fotoğraf: LAT Images

Louis Rosier, Talbot Lago

Louis Rosier, Talbot Lago
9/11

Fotoğraf: LAT Images

David Murray, Maserati

David Murray, Maserati
10/11

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
11/11

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1956

1956 Monako GP sıralama turlarında Fangio, Ferrari ile en yakın rakibi Stirling Moss'un 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Moss, ilk turla birlikte aldığı liderliği bir daha bırakmadı ve 100 turluk yarışı kazanan isim oldu.

Pether Collins ikinci olurken, Jean Behra üçüncü oldu.

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Stirling Moss, Maserati 250F

Stirling Moss, Maserati 250F
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Eugenio Castellotti, Lancia-Ferrari D50 (Juan Manuel Fangio ile paylaşılan)

Eugenio Castellotti, Lancia-Ferrari D50 (Juan Manuel Fangio ile paylaşılan)
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1979

1979 Belçika GP sıralama turlarında Jacques Laffite ve Patrick Depailler arasında heyecan verici bir savaş vardı.

Laffite sonunda sadece 0.070 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarışta Depailler kaza yapıp yarış dışı kaldı.

Laffite ise Jody Scheckter'e geçildi.

Sonuç olarak Ferrari pilotu Scheckter 15 saniye farkla zafere ulaştı. Didier Pironi de üçüncü sırada finiş gördü.

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Jody Scheckter, Ferrari 312T4

Jody Scheckter, Ferrari 312T4
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Depailler, Ligier JS11 Ford ve Alan Jones, Williams FW07 Ford, Nelson Piquet, Brabham BT48 Alfa Romeo ve pole Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford

Patrick Depailler, Ligier JS11 Ford ve Alan Jones, Williams FW07 Ford, Nelson Piquet, Brabham BT48 Alfa Romeo ve pole Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alan Jones, Williams FW07 Ford

Alan Jones, Williams FW07 Ford
3/5

Fotoğraf: Ercole Colombo

Elio de Angelis, Shadow DN9 crashes into the back of Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 177

Elio de Angelis, Shadow DN9 crashes into the back of Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 177
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 177

Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 177
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1990

1990 San Marino GP sıralama turlarında Ayrton Senna, en yakın rakibi Gerhard Berger'in 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Riccardo Patrese ise 1.2 saniye geride üçüncü oldu.

Ancak Senna, yarışın henüz üçüncü turunda yarış dışı kaldı. Sonrasında liderliği Thierry Boutsen aldı ancak o da motor sorunu yaşadı.

Bu kez Gerhard Berger liderliğe yükselse de, Patrese rakibini geçerek ilk sıraya oturdu.Sonuç olarak da 5.1 saniye farkla zafere ulaştı.

Berger ikinci olurken, Alessandro Nannini üçüncü oldu.

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Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda ve Gerhard Berger, McLaren MP4/5B Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda ve Gerhard Berger, McLaren MP4/5B Honda
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Ferrari, 40 GP zaferini kutluyor

Alain Prost, Ferrari, 40 GP zaferini kutluyor
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Claudio Langes, Eurobrun ER189B

Claudio Langes, Eurobrun ER189B
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

2001

2001 Avustralya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Michael Schumacher'in olurken, Juan Pablo Montoya ikinci ve Ralf Schumacher üçüncü oldu.

Yarışta ise Montoya ilk turla birlikte liderliği aldı.

15. tura gelindiğinde Schumacher ve Montoya birbirleriyle savaştılar ve ikili ilk viraj sonrasındaki uzun düzlüğün sonunda pist dışına taştılar.

Sonuç olarak yarışı David Coulthard kazandı.

Michael Schumacher gerilere düşse de ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.

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Podyum: Michael Schumacher, David Coulthard ve disappointed Rubens Barrichello

Podyum: Michael Schumacher, David Coulthard ve disappointed Rubens Barrichello
1/5

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Michael Schumacher, Ferrari F2001

Michael Schumacher, Ferrari F2001
2/5

Fotoğraf: Ercole Colombo

Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher mücadelesi

Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher mücadelesi
3/5

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Montoya-Schumacher mücadelesi

Montoya-Schumacher mücadelesi
4/5

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Yaırş galibi David Coulthard

Yaırş galibi David Coulthard
5/5

Fotoğraf: DaimlerChrysler

 

2007

2007 İspanya GP'de Felipe Massa, Fernando Alonso'nun 0.030 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarış boyunca iyi bir performans sergileyen Brezilyalı pilot, 6.7 saniye farkla zafere ulaştı.

Lewis Hamilton ikici olurken, Alonso kendi evinde üçüncülükle yetindi.

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Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
1/7

Fotoğraf: XPB Images

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamil

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamil
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamil

Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamil
3/7

Fotoğraf: XPB Images

Victory celebrations, Ferrari: Michael Schumacher, Scuderia Ferrari, Advisor, Felipe Massa, Scuderia

Victory celebrations, Ferrari: Michael Schumacher, Scuderia Ferrari, Advisor, Felipe Massa, Scuderia
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Felipe Massa ve Lewis Hamilton

Podyum: Yarış galibi Felipe Massa ve Lewis Hamilton
6/7

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Felipe Massa ve Lewis Hamilton ve Fernando Alonso

Podyum: Yarış galibi Felipe Massa ve Lewis Hamilton ve Fernando Alonso
7/7

Fotoğraf: XPB Images

 

2012

2012 İspanya GP gerçekleşti ve sıralama turlarında Lewis Hamilton, Pastor Maldonado'nun 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarış çok hareketliydi ve Pastor Maldonado, Fernando Alonso'nun önünde kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Bu, Williams ve Maldonado'nun son galibiyeti konumunda yer alıyor.

Kimi Raikkonen o yarışta üçüncü sırada finiş gördü.

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Podyum: Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams, second place Fernando Alonso, Ferrari, and third place Kimi Raikkonen, Lotus F1

Podyum: Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams, second place Fernando Alonso, Ferrari, and third place Kimi Raikkonen, Lotus F1
1/8

Fotoğraf: Sutton Images

Pastor Maldonado, Williams FW34

Pastor Maldonado, Williams FW34
2/8

Fotoğraf: Sutton Images

Williams F1 Team kutlama yapıyor Pastor Maldonado'in victory

Williams F1 Team kutlama yapıyor Pastor Maldonado'in victory
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Williams F1 Team kutlama yapıyor Pastor Maldonado'in victory

Williams F1 Team kutlama yapıyor Pastor Maldonado'in victory
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Start, race, Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve Pastor Maldonado, Williams F1 Team

Start, race, Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve Pastor Maldonado, Williams F1 Team
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team

Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team kutlama yapıyor, Podyum
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team kutlama yapıyor, Podyum
8/8

Fotoğraf: XPB Images

 

2018

2018 İspanya GP'yi pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, rahat bir sürüş çıkararak aldı.

En yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 20.5 saniye önünde finiş gören Hamilton, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Max Verstappen o yarışta üçüncü sırada finiş gördü.

İlk turda Romain Grosjean, Nico Hulkenberg ve Piere Gasly arasında zincirleme bir kaza yaşandı.

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Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3 Max Verstappen, Red Bull Racing

Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3 Max Verstappen, Red Bull Racing
1/9

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3 Max Verstappen, Red Bull Racing

Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3 Max Verstappen, Red Bull Racing
2/9

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
3/9

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
4/9

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
5/9

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 ve 3. Max Verstappen, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 ve 3. Max Verstappen, Red Bull Racing
6/9

Yarışın kazananı Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas takım ile kutlama yapıyor, Mercedes-AMG F1

Yarışın kazananı Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas takım ile kutlama yapıyor, Mercedes-AMG F1
7/9

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
8/9

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yarışın kazananı Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Yarışın kazananı Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
9/9
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