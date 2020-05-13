F1 tarihinde bugün: 13 Mayıs

1950

Tarihteki ilk Formula 1 yarışı Silverstone'da gerçekleşti. Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Giuseppe Farina ve Alfa Romeo pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

İlk sıralama turlarında lider Farina ile sonuncu Johnny Claes arasında tam 18 saniye vardı.

Yarışta sadece üç pilot 70 turu tamamladı ve üçü de Alfa Romeo sürücüsüydü.

Farina, Luigi Fagioli'nin 2.6 saniye önünde galibiyete uzanırken, Reg Parnell podyumu tamamladı.

Juan Manuel Fangio ise yakıt sızıntısıyla yarışa veda etti.

Slider Liste Yarış galibi Giuseppe Farina, Alfa Romeo 1 / 11 Fotoğraf: LAT Images Yves Giraud-Cabantous, Lago-Talbot T26C-DA 2 / 11 Fotoğraf: LAT Images Johnny Claes, Talbot Lago 3 / 11 Fotoğraf: LAT Images Cuth Harrison, ERA 4 / 11 Fotoğraf: LAT Images Giuseppe Farina, Alfa Romeo 5 / 11 Fotoğraf: LAT Images Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158 6 / 11 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 7 / 11 Fotoğraf: LAT Images Louis Chiron, Maserati 8 / 11 Fotoğraf: LAT Images Louis Rosier, Talbot Lago 9 / 11 Fotoğraf: LAT Images David Murray, Maserati 10 / 11 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 11 / 11 Fotoğraf: LAT Images

1956

1956 Monako GP sıralama turlarında Fangio, Ferrari ile en yakın rakibi Stirling Moss'un 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Moss, ilk turla birlikte aldığı liderliği bir daha bırakmadı ve 100 turluk yarışı kazanan isim oldu.

Pether Collins ikinci olurken, Jean Behra üçüncü oldu.

Slider Liste Stirling Moss, Maserati 250F 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Eugenio Castellotti, Lancia-Ferrari D50 (Juan Manuel Fangio ile paylaşılan) 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1979

1979 Belçika GP sıralama turlarında Jacques Laffite ve Patrick Depailler arasında heyecan verici bir savaş vardı.

Laffite sonunda sadece 0.070 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarışta Depailler kaza yapıp yarış dışı kaldı.

Laffite ise Jody Scheckter'e geçildi.

Sonuç olarak Ferrari pilotu Scheckter 15 saniye farkla zafere ulaştı. Didier Pironi de üçüncü sırada finiş gördü.

Slider Liste Jody Scheckter, Ferrari 312T4 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Patrick Depailler, Ligier JS11 Ford ve Alan Jones, Williams FW07 Ford, Nelson Piquet, Brabham BT48 Alfa Romeo ve pole Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Alan Jones, Williams FW07 Ford 3 / 5 Fotoğraf: Ercole Colombo Elio de Angelis, Shadow DN9 crashes into the back of Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 177 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 177 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

1990

1990 San Marino GP sıralama turlarında Ayrton Senna, en yakın rakibi Gerhard Berger'in 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Riccardo Patrese ise 1.2 saniye geride üçüncü oldu.

Ancak Senna, yarışın henüz üçüncü turunda yarış dışı kaldı. Sonrasında liderliği Thierry Boutsen aldı ancak o da motor sorunu yaşadı.

Bu kez Gerhard Berger liderliğe yükselse de, Patrese rakibini geçerek ilk sıraya oturdu.Sonuç olarak da 5.1 saniye farkla zafere ulaştı.

Berger ikinci olurken, Alessandro Nannini üçüncü oldu.

Slider Liste Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda ve Gerhard Berger, McLaren MP4/5B Honda 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Ferrari, 40 GP zaferini kutluyor 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5B 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Claudio Langes, Eurobrun ER189B 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

2001

2001 Avustralya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Michael Schumacher'in olurken, Juan Pablo Montoya ikinci ve Ralf Schumacher üçüncü oldu.

Yarışta ise Montoya ilk turla birlikte liderliği aldı.

15. tura gelindiğinde Schumacher ve Montoya birbirleriyle savaştılar ve ikili ilk viraj sonrasındaki uzun düzlüğün sonunda pist dışına taştılar.

Sonuç olarak yarışı David Coulthard kazandı.

Michael Schumacher gerilere düşse de ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Michael Schumacher, David Coulthard ve disappointed Rubens Barrichello 1 / 5 Fotoğraf: DaimlerChrysler Michael Schumacher, Ferrari F2001 2 / 5 Fotoğraf: Ercole Colombo Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher mücadelesi 3 / 5 Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye Montoya-Schumacher mücadelesi 4 / 5 Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye Yaırş galibi David Coulthard 5 / 5 Fotoğraf: DaimlerChrysler

2007

2007 İspanya GP'de Felipe Massa, Fernando Alonso'nun 0.030 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarış boyunca iyi bir performans sergileyen Brezilyalı pilot, 6.7 saniye farkla zafere ulaştı.

Lewis Hamilton ikici olurken, Alonso kendi evinde üçüncülükle yetindi.

Slider Liste Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor 1 / 7 Fotoğraf: XPB Images Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamil 2 / 7 Fotoğraf: XPB Images Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamil 3 / 7 Fotoğraf: XPB Images Victory celebrations, Ferrari: Michael Schumacher, Scuderia Ferrari, Advisor, Felipe Massa, Scuderia 4 / 7 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor 5 / 7 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Felipe Massa ve Lewis Hamilton 6 / 7 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Felipe Massa ve Lewis Hamilton ve Fernando Alonso 7 / 7 Fotoğraf: XPB Images

2012

2012 İspanya GP gerçekleşti ve sıralama turlarında Lewis Hamilton, Pastor Maldonado'nun 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarış çok hareketliydi ve Pastor Maldonado, Fernando Alonso'nun önünde kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Bu, Williams ve Maldonado'nun son galibiyeti konumunda yer alıyor.

Kimi Raikkonen o yarışta üçüncü sırada finiş gördü.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams, second place Fernando Alonso, Ferrari, and third place Kimi Raikkonen, Lotus F1 1 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Pastor Maldonado, Williams FW34 2 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Williams F1 Team kutlama yapıyor Pastor Maldonado'in victory 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images Williams F1 Team kutlama yapıyor Pastor Maldonado'in victory 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Start, race, Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve Pastor Maldonado, Williams F1 Team 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team kutlama yapıyor, Podyum 7 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team kutlama yapıyor, Podyum 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

2018

2018 İspanya GP'yi pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, rahat bir sürüş çıkararak aldı.

En yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 20.5 saniye önünde finiş gören Hamilton, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Max Verstappen o yarışta üçüncü sırada finiş gördü.

İlk turda Romain Grosjean, Nico Hulkenberg ve Piere Gasly arasında zincirleme bir kaza yaşandı.