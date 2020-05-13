F1 tarihinde bugün: 13 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1950
Tarihteki ilk Formula 1 yarışı Silverstone'da gerçekleşti. Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Giuseppe Farina ve Alfa Romeo pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
İlk sıralama turlarında lider Farina ile sonuncu Johnny Claes arasında tam 18 saniye vardı.
Yarışta sadece üç pilot 70 turu tamamladı ve üçü de Alfa Romeo sürücüsüydü.
Farina, Luigi Fagioli'nin 2.6 saniye önünde galibiyete uzanırken, Reg Parnell podyumu tamamladı.
Juan Manuel Fangio ise yakıt sızıntısıyla yarışa veda etti.
Yarış galibi Giuseppe Farina, Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
Yves Giraud-Cabantous, Lago-Talbot T26C-DA
Fotoğraf: LAT Images
Johnny Claes, Talbot Lago
Fotoğraf: LAT Images
Cuth Harrison, ERA
Fotoğraf: LAT Images
Giuseppe Farina, Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
Louis Chiron, Maserati
Fotoğraf: LAT Images
Louis Rosier, Talbot Lago
Fotoğraf: LAT Images
David Murray, Maserati
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
1956
1956 Monako GP sıralama turlarında Fangio, Ferrari ile en yakın rakibi Stirling Moss'un 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ancak Moss, ilk turla birlikte aldığı liderliği bir daha bırakmadı ve 100 turluk yarışı kazanan isim oldu.
Pether Collins ikinci olurken, Jean Behra üçüncü oldu.
Stirling Moss, Maserati 250F
Fotoğraf: LAT Images
Eugenio Castellotti, Lancia-Ferrari D50 (Juan Manuel Fangio ile paylaşılan)
Fotoğraf: LAT Images
1979
1979 Belçika GP sıralama turlarında Jacques Laffite ve Patrick Depailler arasında heyecan verici bir savaş vardı.
Laffite sonunda sadece 0.070 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ancak yarışta Depailler kaza yapıp yarış dışı kaldı.
Laffite ise Jody Scheckter'e geçildi.
Sonuç olarak Ferrari pilotu Scheckter 15 saniye farkla zafere ulaştı. Didier Pironi de üçüncü sırada finiş gördü.
Jody Scheckter, Ferrari 312T4
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Depailler, Ligier JS11 Ford ve Alan Jones, Williams FW07 Ford, Nelson Piquet, Brabham BT48 Alfa Romeo ve pole Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford
Fotoğraf: Sutton Images
Alan Jones, Williams FW07 Ford
Fotoğraf: Ercole Colombo
Elio de Angelis, Shadow DN9 crashes into the back of Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 177
Fotoğraf: Sutton Images
Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 177
Fotoğraf: Sutton Images
1990
1990 San Marino GP sıralama turlarında Ayrton Senna, en yakın rakibi Gerhard Berger'in 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Riccardo Patrese ise 1.2 saniye geride üçüncü oldu.
Ancak Senna, yarışın henüz üçüncü turunda yarış dışı kaldı. Sonrasında liderliği Thierry Boutsen aldı ancak o da motor sorunu yaşadı.
Bu kez Gerhard Berger liderliğe yükselse de, Patrese rakibini geçerek ilk sıraya oturdu.Sonuç olarak da 5.1 saniye farkla zafere ulaştı.
Berger ikinci olurken, Alessandro Nannini üçüncü oldu.
Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda ve Gerhard Berger, McLaren MP4/5B Honda
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, Ferrari, 40 GP zaferini kutluyor
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
Fotoğraf: Sutton Images
Claudio Langes, Eurobrun ER189B
Fotoğraf: LAT Images
2001
2001 Avustralya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Michael Schumacher'in olurken, Juan Pablo Montoya ikinci ve Ralf Schumacher üçüncü oldu.
Yarışta ise Montoya ilk turla birlikte liderliği aldı.
15. tura gelindiğinde Schumacher ve Montoya birbirleriyle savaştılar ve ikili ilk viraj sonrasındaki uzun düzlüğün sonunda pist dışına taştılar.
Sonuç olarak yarışı David Coulthard kazandı.
Michael Schumacher gerilere düşse de ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.
Podyum: Michael Schumacher, David Coulthard ve disappointed Rubens Barrichello
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Michael Schumacher, Ferrari F2001
Fotoğraf: Ercole Colombo
Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher mücadelesi
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Montoya-Schumacher mücadelesi
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Yaırş galibi David Coulthard
Fotoğraf: DaimlerChrysler
2007
2007 İspanya GP'de Felipe Massa, Fernando Alonso'nun 0.030 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Yarış boyunca iyi bir performans sergileyen Brezilyalı pilot, 6.7 saniye farkla zafere ulaştı.
Lewis Hamilton ikici olurken, Alonso kendi evinde üçüncülükle yetindi.
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamil
Fotoğraf: XPB Images
Start: Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamil
Fotoğraf: XPB Images
Victory celebrations, Ferrari: Michael Schumacher, Scuderia Ferrari, Advisor, Felipe Massa, Scuderia
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Felipe Massa ve Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Felipe Massa ve Lewis Hamilton ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
2012
2012 İspanya GP gerçekleşti ve sıralama turlarında Lewis Hamilton, Pastor Maldonado'nun 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ancak yarış çok hareketliydi ve Pastor Maldonado, Fernando Alonso'nun önünde kariyerinin ilk zaferine ulaştı.
Bu, Williams ve Maldonado'nun son galibiyeti konumunda yer alıyor.
Kimi Raikkonen o yarışta üçüncü sırada finiş gördü.
Podyum: Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams, second place Fernando Alonso, Ferrari, and third place Kimi Raikkonen, Lotus F1
Fotoğraf: Sutton Images
Pastor Maldonado, Williams FW34
Fotoğraf: Sutton Images
Williams F1 Team kutlama yapıyor Pastor Maldonado'in victory
Fotoğraf: XPB Images
Williams F1 Team kutlama yapıyor Pastor Maldonado'in victory
Fotoğraf: XPB Images
Start, race, Fernando Alonso, Scuderia Ferrari ve Pastor Maldonado, Williams F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Pastor Maldonado, Williams F1 Team kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
2018
2018 İspanya GP'yi pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, rahat bir sürüş çıkararak aldı.
En yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 20.5 saniye önünde finiş gören Hamilton, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Max Verstappen o yarışta üçüncü sırada finiş gördü.
İlk turda Romain Grosjean, Nico Hulkenberg ve Piere Gasly arasında zincirleme bir kaza yaşandı.
Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3 Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3 Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 ve 3. Max Verstappen, Red Bull Racing
Yarışın kazananı Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas takım ile kutlama yapıyor, Mercedes-AMG F1
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Yarışın kazananı Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen