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Formula 1 / Haberler

Vettel, Mercedes'le ilk kez 2019'un sonbaharında görüşmüş

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Vettel, Mercedes'le ilk kez 2019'un sonbaharında görüşmüş
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 May 2020 19:22

Motorsport.com İtalya, Sebastian Vettel'in 2019'un sonbaharında Mercedes takım patronu Toto Wolff ile bir görüşme yaptığını öğrendi.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, dün yaptığı açıklama ile sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağını resmen açıkladı. 

Düne kadar 2021 pilot pazarında çok az hareketlilik vardı ve bunun temel sebebi sezonun başlamamasıydı.

Böylece hiç kimse acele etmedi ve dün sabah yapılan ayrılık açıklamasıyla, pilot pazarında adeta domino etkisi yaşandı.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Vettel, 2019'un sonbaharında takımdaki olası bir boşluk hakkında bilgi almak için Mercedes takım patronu Toto Wolff'la görüşme gerçekleştirdi. Wolff beklenenin aksine Vettel'e Mercedes kapısını kapatmadı.

O dönem Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gidebileceği yönünde çok fazla söylenti vardı ve Wolff, Vettel'in ilgisine olumsuz yanıt vermeyerek, Hamilton'ın ayrılmak istemesi halinde elinde bir alternatif bulunmasını istedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari ve Vettel'in ayrılık açıklamasının hemen ardından, "Sebastian kesinlikle harika bir pilot ve harika bir karakter. Her takım için büyük bir artı olabilir. Geleceğe baktığımızda, şimdiki Mercedes sürücülerine karşı bir bağımız var ve onlara öncelik vereceğiz. Ancak doğal olarak, oluşan bu gelişmeyi göz önünde bulunduracağız." dedi.

Bu Wolff tarafından Hamilton ve Bottas'a gönderilmiş bir mesajdı.

Buna göre Hamilton yeni sözleşme görüşmelerinde astronomik ücretler isteyemeyecek çünkü Mercedes, artık boşta olan Vettel'i gridin en iyi aracına getirebilecek ve bu sayede kaybettiği güveni geri kazanmasını sağlayabilecek.

Ve Bottas'a da bir mesaj oldu. Çünkü Vettel, Hamilton'la eşit şartlarda yarışabilmek için maaşının büyük bir kısmından vazgeçip, İngiliz pilotun takım arkadaşı olabilir.

Ayrıca denklemde olan bir başka isim de kimilerine göre 2021 koltuğuna oturma ihtimali bir hayli yüksek olan George Russell da var. İngiliz sürücü şu anda Williams'ta yarışıyor ve geride kalan iki yılın ardından 2021'de daha iyi bir takıma geçmek istiyor.

Ve bir şekilde Wolff'un ilgisini çekiyor. Çünkü Russell'a rekabetçi bir koltuk sunamazlarsa, Esteban Ocon'da yaşanan durum tekrarlanacak. Böyle bir durumda Mercedes'in genç sürücü programının hiçbir önemli kalmayacak ve son derece kötü bir tablo çizmiş olacaklar.

Çünkü şimdiye kadar Pascal Wehrlein veya Ocon'a milyonlarca dolar yatırım yapılmasına rağmen sonunda serbest bıraktılar.

Kısacası şu anda mümkün gözüken pek çok ihtimal bulunuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al
Editör Gyémánt Péter

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