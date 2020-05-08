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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 8 mayıs

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F1 tarihinde bugün: 8 mayıs
Ekleyen:
, Editör
8 May 2020 14:06

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 8 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1977

1977 İspanya GP sıralama turlarında Mario Andretti 0.720 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Jacques Laffite'nin önünde bu dereceyi yapan Andretti, ertesi gün tüm yarışı lider götürerek zafere ulaştı.

En yakın rakibi 15.8 saniye arkasındaki Carlos Reutemann olurken, Jody Scheckter podyumu tamamladı.

Niki Lauda o yarışta ciddi sırt ağrıları nedeniyle yarıştan çekildi ve hastaneye götürüldü. James Hunt ise motor arızasıyla yolda kaldı.

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Mario Andretti, Lotus 78

Mario Andretti, Lotus 78
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Clay Regazzoni

Clay Regazzoni
2/5

Patrick Neve, Williams March 761

Patrick Neve, Williams March 761
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Neve, Williams March 761

Patrick Neve, Williams March 761
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Alex Ribeiro, March 761B-Ford

Alex Ribeiro, March 761B-Ford
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1982

1982 tarihinde ne yazık ki Gilles Villeneuve hayatını kaybetti.

Belçika’da gerçekleşen bu kaza belki de Formula 1 tarihinin gelmiş geçmiş en dramatik kazalarından bir tanesiydi.

Kanadalı Gilles Villeneuve, sıralama turunda Jochen Mass ile girdiği mücadelede Ferrari’si ile nerdeyse 100 metre havaya uçtu ve sayısız taklalar attı.

Kazanın asıl sebebi iki pilot arasındaki yanlış anlaşılmaydı. İki araç da aynı anda pistten çıktı. Villeneuve’nin Ferrari’si, Mass’ın aracına arkadan çarptı ve bu çarpışmanın etkisiyle saatte 200-225 km hızla havaya fırladı.

Villeneuve, aracından 50 metre uzağına fırladı. Bu kaza onu boynundan ciddi bir şekilde yaralarken, hemen yoğun bakıma alındı. Kendi başına nefes alamıyordu.

Ertesi gün St. Raphael’s Hastanesi’nde ise akşam saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

Villeneueve beş yıllık Formula 1 kariyerinde herhangi bir şampiyonluk kazanamamasına rağmen, Ferrari adına yarışan en saygıdeğer pilotlar arasındaki yerini aldı.

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Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 kaza sonrası

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 kaza sonrası
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 kaza sonrası

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 kaza sonrası
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Gilles Villeneuve, Ferrari

Gilles Villeneuve, Ferrari
3/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2005

İspanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Kimi Raikkonen, Mark Webber ve Fernando Alonso'nun önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarışı da baştan sona üstün götüren Raikkonen, Alonso'nun evinde 27.6 saniye farkla zafere ulaştı.

Alonso ikinci olurken, Jarno Trulli üçün olarak podyuma çıktı. Michael Schumacher yarışta sorunlarla boğuştu ve lastik patlatarak yarış dışı kaldı.

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Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli
2/9

Fotoğraf: Toyota Racing

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Kimi Raikkonen

Podyum: Kimi Raikkonen
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor

Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Start: Kimi Raikkonen ve field

Start: Kimi Raikkonen ve field
8/9

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Start: Kimi Raikkonen ve field

Start: Kimi Raikkonen ve field
9/9

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

2011

Türkiye'deki son F1 yarışı yapıldı.

Sebastian Vettel, üstün bir performans sergiledi ve 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Yarışı da Mark Webber'in 8 saniye önünde kazanan Alman pilot, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Podyumu Fernando Alonso tamamladı.

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Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Fernando

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Fernando
1/17

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing
2/17

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Fernando

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Fernando
3/17

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Nico Rosberg , Mercedes AMG F1

Pole: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Nico Rosberg , Mercedes AMG F1
4/17

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing, RB7

Sebastian Vettel, Red Bull Racing, RB7
5/17

Fotoğraf: XPB Images

Red Bull team celebration, Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing, Adrian N

Red Bull team celebration, Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing, Adrian N
6/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
7/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
8/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
9/17

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, McLaren Mercedes

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, McLaren Mercedes
10/17

Fotoğraf: XPB Images

Red Bull team celebration Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör, Sebastian Vettel, Red Bull Ra

Red Bull team celebration Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör, Sebastian Vettel, Red Bull Ra
11/17

Fotoğraf: XPB Images

Red Bull team celebration, Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör, Sebastian Vettel, Red Bull R

Red Bull team celebration, Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör, Sebastian Vettel, Red Bull R
12/17

Fotoğraf: XPB Images

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
13/17

Fotoğraf: XPB Images

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
14/17

Fotoğraf: XPB Images

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
15/17

Fotoğraf: XPB Images

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
16/17

Fotoğraf: XPB Images

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
17/17

Fotoğraf: XPB Images

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