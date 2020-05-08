F1 tarihinde bugün: 8 mayıs

1977

1977 İspanya GP sıralama turlarında Mario Andretti 0.720 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Jacques Laffite'nin önünde bu dereceyi yapan Andretti, ertesi gün tüm yarışı lider götürerek zafere ulaştı.

En yakın rakibi 15.8 saniye arkasındaki Carlos Reutemann olurken, Jody Scheckter podyumu tamamladı.

Niki Lauda o yarışta ciddi sırt ağrıları nedeniyle yarıştan çekildi ve hastaneye götürüldü. James Hunt ise motor arızasıyla yolda kaldı.

Slider Liste Mario Andretti, Lotus 78 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Clay Regazzoni 2 / 5 Patrick Neve, Williams March 761 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Patrick Neve, Williams March 761 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Alex Ribeiro, March 761B-Ford 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

1982

1982 tarihinde ne yazık ki Gilles Villeneuve hayatını kaybetti.

Belçika’da gerçekleşen bu kaza belki de Formula 1 tarihinin gelmiş geçmiş en dramatik kazalarından bir tanesiydi.

Kanadalı Gilles Villeneuve, sıralama turunda Jochen Mass ile girdiği mücadelede Ferrari’si ile nerdeyse 100 metre havaya uçtu ve sayısız taklalar attı.

Kazanın asıl sebebi iki pilot arasındaki yanlış anlaşılmaydı. İki araç da aynı anda pistten çıktı. Villeneuve’nin Ferrari’si, Mass’ın aracına arkadan çarptı ve bu çarpışmanın etkisiyle saatte 200-225 km hızla havaya fırladı.

Villeneuve, aracından 50 metre uzağına fırladı. Bu kaza onu boynundan ciddi bir şekilde yaralarken, hemen yoğun bakıma alındı. Kendi başına nefes alamıyordu.

Ertesi gün St. Raphael’s Hastanesi’nde ise akşam saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

Villeneueve beş yıllık Formula 1 kariyerinde herhangi bir şampiyonluk kazanamamasına rağmen, Ferrari adına yarışan en saygıdeğer pilotlar arasındaki yerini aldı.

Slider Liste Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 kaza sonrası 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 kaza sonrası 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Gilles Villeneuve, Ferrari 3 / 4 Fotoğraf: Ercole Colombo Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

2005

İspanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Kimi Raikkonen, Mark Webber ve Fernando Alonso'nun önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarışı da baştan sona üstün götüren Raikkonen, Alonso'nun evinde 27.6 saniye farkla zafere ulaştı.

Alonso ikinci olurken, Jarno Trulli üçün olarak podyuma çıktı. Michael Schumacher yarışta sorunlarla boğuştu ve lastik patlatarak yarış dışı kaldı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor 1 / 9 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli 2 / 9 Fotoğraf: Toyota Racing Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli 3 / 9 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Kimi Raikkonen 4 / 9 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 5 / 9 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 6 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor 7 / 9 Fotoğraf: XPB Images Start: Kimi Raikkonen ve field 8 / 9 Fotoğraf: DaimlerChrysler Start: Kimi Raikkonen ve field 9 / 9 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2011

Türkiye'deki son F1 yarışı yapıldı.

Sebastian Vettel, üstün bir performans sergiledi ve 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Yarışı da Mark Webber'in 8 saniye önünde kazanan Alman pilot, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Podyumu Fernando Alonso tamamladı.