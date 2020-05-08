F1 tarihinde bugün: 8 mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 8 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1977
1977 İspanya GP sıralama turlarında Mario Andretti 0.720 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Jacques Laffite'nin önünde bu dereceyi yapan Andretti, ertesi gün tüm yarışı lider götürerek zafere ulaştı.
En yakın rakibi 15.8 saniye arkasındaki Carlos Reutemann olurken, Jody Scheckter podyumu tamamladı.
Niki Lauda o yarışta ciddi sırt ağrıları nedeniyle yarıştan çekildi ve hastaneye götürüldü. James Hunt ise motor arızasıyla yolda kaldı.
Mario Andretti, Lotus 78
Fotoğraf: LAT Images
Clay Regazzoni
Patrick Neve, Williams March 761
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Neve, Williams March 761
Fotoğraf: LAT Images
Alex Ribeiro, March 761B-Ford
Fotoğraf: LAT Images
1982
1982 tarihinde ne yazık ki Gilles Villeneuve hayatını kaybetti.
Belçika’da gerçekleşen bu kaza belki de Formula 1 tarihinin gelmiş geçmiş en dramatik kazalarından bir tanesiydi.
Kanadalı Gilles Villeneuve, sıralama turunda Jochen Mass ile girdiği mücadelede Ferrari’si ile nerdeyse 100 metre havaya uçtu ve sayısız taklalar attı.
Kazanın asıl sebebi iki pilot arasındaki yanlış anlaşılmaydı. İki araç da aynı anda pistten çıktı. Villeneuve’nin Ferrari’si, Mass’ın aracına arkadan çarptı ve bu çarpışmanın etkisiyle saatte 200-225 km hızla havaya fırladı.
Villeneuve, aracından 50 metre uzağına fırladı. Bu kaza onu boynundan ciddi bir şekilde yaralarken, hemen yoğun bakıma alındı. Kendi başına nefes alamıyordu.
Ertesi gün St. Raphael’s Hastanesi’nde ise akşam saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.
Villeneueve beş yıllık Formula 1 kariyerinde herhangi bir şampiyonluk kazanamamasına rağmen, Ferrari adına yarışan en saygıdeğer pilotlar arasındaki yerini aldı.
Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 kaza sonrası
Fotoğraf: LAT Images
Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2 kaza sonrası
Fotoğraf: LAT Images
Gilles Villeneuve, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2
Fotoğraf: LAT Images
2005
İspanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Kimi Raikkonen, Mark Webber ve Fernando Alonso'nun önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Yarışı da baştan sona üstün götüren Raikkonen, Alonso'nun evinde 27.6 saniye farkla zafere ulaştı.
Alonso ikinci olurken, Jarno Trulli üçün olarak podyuma çıktı. Michael Schumacher yarışta sorunlarla boğuştu ve lastik patlatarak yarış dışı kaldı.
Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli
Fotoğraf: Toyota Racing
Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso ve Jarno Trulli
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Start: Kimi Raikkonen ve field
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Start: Kimi Raikkonen ve field
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2011
Türkiye'deki son F1 yarışı yapıldı.
Sebastian Vettel, üstün bir performans sergiledi ve 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Yarışı da Mark Webber'in 8 saniye önünde kazanan Alman pilot, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Podyumu Fernando Alonso tamamladı.
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Fernando
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, 3. Fernando
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Nico Rosberg , Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing, RB7
Fotoğraf: XPB Images
Red Bull team celebration, Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing, Adrian N
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Red Bull team celebration Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör, Sebastian Vettel, Red Bull Ra
Fotoğraf: XPB Images
Red Bull team celebration, Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör, Sebastian Vettel, Red Bull R
Fotoğraf: XPB Images
Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Pankart, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
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