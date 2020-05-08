Galeri: Formula 1 tarihindeki güvenlik araçları

1993-1996 yılları arasında bireysel yarış organizatörleri, kendi güvenli araçlarını tedarik etmekten sorumluydu ve bu da bazı garip seçimlere yol açtı. Bununla birlikte bu uygulama, Mercedes'in 1997 yılında Formula 1'in resmi güvenlik aracı partneri olmasıyla sona erdi.

Alman üretici, o günden bu yana serinin güvenlik aracı tedarikçisi konumunda yer alıyor.

F1'deki güvenlik araçlarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.