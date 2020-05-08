Galeri: Formula 1 tarihindeki güvenlik araçları
Güvenlik aracı Formula 1'de ilk kez 1973 yılında kullanıldı. Ancak resmi olarak 1993 Kanada Grand Prix'siyle birlikte kullanılmaya başlandı.
1993-1996 yılları arasında bireysel yarış organizatörleri, kendi güvenli araçlarını tedarik etmekten sorumluydu ve bu da bazı garip seçimlere yol açtı. Bununla birlikte bu uygulama, Mercedes'in 1997 yılında Formula 1'in resmi güvenlik aracı partneri olmasıyla sona erdi.
Alman üretici, o günden bu yana serinin güvenlik aracı tedarikçisi konumunda yer alıyor.
F1'deki güvenlik araçlarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.
Porsche 914 (Kanada 1973)
Fotoğraf: David Phipps
Porsche (Monako 1976)
Fotoğraf: LAT Images
Lamborghini Countach (Monako 1981, 1982, 1983)
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Lamborghini Countach (Monako 1981, 1982, 1983)
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Fiat Tempra 16V (Brezilya 1993)
Fotoğraf: LAT Images
O sezon, Luca Badoer'in pist dışına çıkmasının ardından İngiltere Grand Prix'sinde bir Ford Escort RS kullanıldı.
Opel Vectra (San Marino 1994)
Fotoğraf: LAT Images
Honda Prelude (Japonya 1994)
Fotoğraf: LAT Images
Porsche 911 GT2 (Belçika 1995)
Fotoğraf: LAT Images
Renault Clio (Arjantin 1996)
Fotoğraf: Al Staley / Motorsport Images
Mercedes C 36 AMG (1996/97)
Fotoğraf: LAT Images
Mercedes CLK 55 AMG (1997/98)
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Mercedes CL 55 AMG (1999/2000)
Fotoğraf: LAT Images
Mercedes SL 55 AMG (2001/02)
Fotoğraf: LAT Images
Mercedes CLK 55 AMG (2003)
Fotoğraf: Lyndon McNeil
Mercedes SLK 55 AMG (2004/05)
Fotoğraf: Sutton Images
Mercedes CLK 63 AMG (2006/07)
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Mercedes SL 63 AMG (2008/09)
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Mercedes SLS AMG (2010 à 2014)
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Mercedes-AMG GT S (2015-2017)
Fotoğraf: Mirko Stange
Mercedes AMG GT R (2018'den beri)
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Fabien Gaillard
Galeri: Formula 1 tarihindeki güvenlik araçları
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