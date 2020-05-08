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Galeri: Formula 1 tarihindeki güvenlik araçları

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Galeri: Formula 1 tarihindeki güvenlik araçları
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 May 2020 15:28

Güvenlik aracı Formula 1'de ilk kez 1973 yılında kullanıldı. Ancak resmi olarak 1993 Kanada Grand Prix'siyle birlikte kullanılmaya başlandı.

1993-1996 yılları arasında bireysel yarış organizatörleri, kendi güvenli araçlarını tedarik etmekten sorumluydu ve bu da bazı garip seçimlere yol açtı. Bununla birlikte bu uygulama, Mercedes'in 1997 yılında Formula 1'in resmi güvenlik aracı partneri olmasıyla sona erdi.

Alman üretici, o günden bu yana serinin güvenlik aracı tedarikçisi konumunda yer alıyor.

F1'deki güvenlik araçlarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

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Porsche 914 (Kanada 1973)

Porsche 914 (Kanada 1973)
1/20

Fotoğraf: David Phipps

Porsche (Monako 1976)

Porsche (Monako 1976)
2/20

Fotoğraf: LAT Images

Lamborghini Countach (Monako 1981, 1982, 1983)

Lamborghini Countach (Monako 1981, 1982, 1983)
3/20

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Lamborghini Countach (Monako 1981, 1982, 1983)

Lamborghini Countach (Monako 1981, 1982, 1983)
4/20

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Fiat Tempra 16V (Brezilya 1993)

Fiat Tempra 16V (Brezilya 1993)
5/20

Fotoğraf: LAT Images

O sezon, Luca Badoer'in pist dışına çıkmasının ardından İngiltere Grand Prix'sinde bir Ford Escort RS kullanıldı.

Opel Vectra (San Marino 1994)

Opel Vectra (San Marino 1994)
6/20

Fotoğraf: LAT Images

Honda Prelude (Japonya 1994)

Honda Prelude (Japonya 1994)
7/20

Fotoğraf: LAT Images

Porsche 911 GT2 (Belçika 1995)

Porsche 911 GT2 (Belçika 1995)
8/20

Fotoğraf: LAT Images

Renault Clio (Arjantin 1996)

Renault Clio (Arjantin 1996)
9/20

Fotoğraf: Al Staley / Motorsport Images

Mercedes C 36 AMG (1996/97)

Mercedes C 36 AMG (1996/97)
10/20

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes CLK 55 AMG (1997/98)

Mercedes CLK 55 AMG (1997/98)
11/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes CL 55 AMG (1999/2000)

Mercedes CL 55 AMG (1999/2000)
12/20

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes SL 55 AMG (2001/02)

Mercedes SL 55 AMG (2001/02)
13/20

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes CLK 55 AMG (2003)

Mercedes CLK 55 AMG (2003)
14/20

Fotoğraf: Lyndon McNeil

Mercedes SLK 55 AMG (2004/05)

Mercedes SLK 55 AMG (2004/05)
15/20

Fotoğraf: Sutton Images

Mercedes CLK 63 AMG (2006/07)

Mercedes CLK 63 AMG (2006/07)
16/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes SL 63 AMG (2008/09)

Mercedes SL 63 AMG (2008/09)
17/20

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Mercedes SLS AMG (2010 à 2014)

Mercedes SLS AMG (2010 à 2014)
18/20

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Mercedes-AMG GT S (2015-2017)

Mercedes-AMG GT S (2015-2017)
19/20

Fotoğraf: Mirko Stange

Mercedes AMG GT R (2018'den beri)

Mercedes AMG GT R (2018'den beri)
20/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Fabien Gaillard

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