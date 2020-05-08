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Formula 1 / Son dakika

Weber, David ve Mick'i Formula 1'de görmek istiyor

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Weber, David ve Mick'i Formula 1'de görmek istiyor
Ekleyen:
, Editör
8 May 2020 13:40

Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Ralf Schumacher'in oğlu David ve Michael Schumacher'in oğlu Mick'i Formula 1'de görmenin heyecanlı olabileceğini düşünüyor.

Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, 1990'ların sonu ve 2000'in başında Formula 1'de birlikte yarıştılar.

Şimdilerde hem Michael'ın oğlu Mick hem de Ralf'in oğlu David, Formula 1'e girmek adına alt serilerde mücadele ediyorlar.

2018 Avrupa F3 şampiyonu Mick şimdiye kadar güçlü performanslar sergiledi ve Ferrari sürücü akademisine girdi. Geçen yıl Formula 2'deki ilk tam sezonunu geride bıraktı.

Diğer tarafta David, 2017'de BAE Formula 4'ü ikinci bitirdi ve geçe yıl ADAC Formula 4'ü 103 puanla dokuzuncu, İspanya Formula 3'ü ise 38 puanla altıncı tamamladı. 

David geçen yıl Formula Regional European Championship'te 24 yarışa çıktı ve dört galibiyet, 9 podyum alarak yılı dördüncü bitirdi. F3 Asya Kış Serisi'ni sekizinci ve Macau'yu ise 21. bitirdi.

Uzun yıllar Michael Schumacher'in menajerliğini yapan Willi Weber, David ve Mick'i F1'de görmenin çok hoş olacağını düşünüyor.

Sözlerine Ralf'in bu günlerde daha sık açıklamalar yapmasıyla başlayan Weber, "Evet, Ralf ile temas halindeyim. Telefonda daha sık konuşuyoruz. Michael'ın eski go-kart ekibini kapattı ve David'le Avusturya'ya taşındı. Ralf, tamamen oğlunun kariyerine odaklandı."

"Mick ve David'i Formula 1'de görmek kesinlikle harika olurdu. Hepimiz için güzel olurdu ve her ikisi için de en iyisini diliyorum. Eğer başarılı olurlarsa çok mutlu olurum." dedi.

Weber son zamanlarda resmi Michael Schumacher belgeseli için baz özel röportajlar verdiğini de söyledi.

“Evet, bir film ekibi bana birkaç kez geldi ve çeşitli sahneleri sordu. Ralf belli bir sebepten ötürü katılmak istemedi, ama sonunda özel tarafta değil, yalnızca sürüş tarafında yorum yapacağı bir pozisyonda yer aldı."

Weber son olarak koronavirüs krizi nedeniyle F1 yarışlarını seyircisiz yapmaktan başka çareleri olmadığını düşünüyor.

Weber, “Mevcut şartlar altında seyircisiz yarış yapmak tek seçenek. Geri çekilmeli ve aşı bulunması için zaman tanımalıyız, böylece birkaç ay içinde sporun tadını seyircilerle çıkarabiliriz. Paraya ek olarak, insanların tekrar eğlenmeye ve dikkatlerinin dağılacağı şeylere ihtiyacı var. Aksi takdirde endişeler oluşmaya başlayacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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