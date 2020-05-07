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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 7 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 7 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
7 May 2020 14:53

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1967

1967 Monako GP gerçekleşti ve Lorenzo Bandini, Sıralama turlarında Brabham sürücüsü Jack Brabham'ın 0.7 saniye gerisinde ikinci oldu.

7 Mayıs günü Monaco Grand Prix'si başladı ve Bandini, 82. turda Denny Hulme'nin gerisinde ikinci sıradaydı. Harbour şikanına gelindiğinde sol arka lastiğini sol taraftaki bariyere çarptı ve aracının kontrolünü kaybetti.

Bandini, kontrolden çıkan aracıyla önce ışık direğine ve ardından lliman tarafını çeviren saman balyalarına çarptı. Yakıt deposunun patlaması ve ortaya çıkan kıvılcımlarla, araç alev almaya başladı. Araç takla atmıştı Bandini alt taraftaydı. Hakemler aracı ters çevirdiler ve bilinci kapalı olan Bandini'yi Ferrari'sinden çıkardılar. Tam Bandini çıkarken araç tekrar alev aldı ve Bandini tekrar yanmaya başladı. Vücudunun %70'inden fazlası yanmıştı ve ayrıca göğüs yarası vardı.

Kazadan üç gün sonra Monte Carlo'daki Princess Grace Plyclinic Hospital'da hayatını kaybetti. Başlangıçta Bandini'nin araçtan çok geç çıkartıldığı yorumları vardı ama sonuç olarak hakemlerin zamanında mücadele ettiğine karar verildi.

Kazanın ardından saman balyaları Formula 1 yarışlarından kaldırıldı ve ertesi yıl demir bariyerler geldi. Cenazesine 100 bin insan katılırken, Milano'daki Lambrate mezarlığına defnedildi.

Yarışta zafere ulaşan Denny Hulme, ilk zaferini elde etti. Chris Amon ise üçüncü olarak kariyerinin ilk podyumunu yakaladı. Ancak tüm bunlar Bandini'nin kazasının gölgesinde kaldı.

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Lorenzo Bandini, Ferrari 312 kaza ve dumanlar

Lorenzo Bandini, Ferrari 312 kaza ve dumanlar
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Lorenzo Bandini, Ferrari 312'in ölümcül kazası

Lorenzo Bandini, Ferrari 312'in ölümcül kazası
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Fotoğraf: LAT Images

 

1968

Lotus ve BRM F1 sürücüsü Mike Spence, Indy 500'den üç hafta önce yapılan bir antrenman seansında kaza geçirerek hayatını kaybetti.

Virajı yanlış şekilde dönen Spence, beton duvara çarptı ve aracın ön tekerleği koparak kaskına çarptı.

Birkaç saat sonra da hastanede hayatını kaybetti.

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Jackie Stewart, B.R.M. P83, Mike Spence'i geçiyor, B.R.M. P83

Jackie Stewart, B.R.M. P83, Mike Spence'i geçiyor, B.R.M. P83
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Start: Graham Hill, Team Lotus 49 Ford Cosworth, Jack Brabham, Brabham BT24 Repco, Dan Gurney, Eagle T1G-Weslake, Jim Clark, Team Lotus 49 Ford Cosworth, Bruce McLaren Eagle T1G-Weslake, Denny Hulme, Brabham BT24 Repco, Chris Amon, Ferrari 312, Jochen Rindt, Cooper T81B Maserati, Chris Irwin, BRM P83, Jackie Stewart, BRM P261, Jo Siffert, Cooper T81 Maserati, Pedro Rodriguez, Cooper T81 Maserati), Mike Spence, BRM P83

Start: Graham Hill, Team Lotus 49 Ford Cosworth, Jack Brabham, Brabham BT24 Repco, Dan Gurney, Eagle T1G-Weslake, Jim Clark, Team Lotus 49 Ford Cosworth, Bruce McLaren Eagle T1G-Weslake, Denny Hulme, Brabham BT24 Repco, Chris Amon, Ferrari 312, Jochen Rindt, Cooper T81B Maserati, Chris Irwin, BRM P83, Jackie Stewart, BRM P261, Jo Siffert, Cooper T81 Maserati, Pedro Rodriguez, Cooper T81 Maserati), Mike Spence, BRM P83
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1978

1978 Monako GP gerçekleşti ve Carlos Reutemann, 0.490 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. 
Ancak yarışta zafere ulaşan isim Patrick Depailler oldu.

Reutemann ilk turda geriye düştü ve liderliği John Watson aldı.

Sonrasında liderliğe Patrick Depailler yükselirken, son bölümde yerini koruyarak zafere ulaştı. Bu, onun ilk zaferiydi.

Podyumu Niki Lauda ve Jody Scheckter tamamladı.

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Podyum: Patrick Depailler ve Princess Grace ve Prince Rainier III

Podyum: Patrick Depailler ve Princess Grace ve Prince Rainier III
1/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Patrick Depailler, Tyrrell 008

Patrick Depailler, Tyrrell 008
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1989

Monako'daki sıralama turlarında Ayrton Senna, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Alain Prost'un tam 1.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Senna, yarışı da Prost'un 52.5 saniye önünde ilk sırada tamamlayarak kariyerinin en iyi zaferlerinden bir tanesini aldı.

O yarışta Stefano Modena podyumu tamamladı. Bu, Modena'nın ilk podyumuydu

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Ayrton Senna, McLaren, Alain Prost, McLaren, Stefano Modena, Brabham, Ron Dennis, McLaren

Ayrton Senna, McLaren, Alain Prost, McLaren, Stefano Modena, Brabham, Ron Dennis, McLaren
1/10

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
2/10

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
3/10

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
4/10

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
5/10

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
6/10

Fotoğraf: LAT Images

Pierre-Henri Raphanel, Coloni FC188B Ford

Pierre-Henri Raphanel, Coloni FC188B Ford
7/10

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: 1. Ayrton Senna, McLaren Honda, 2. Alain Prost, McLaren Honda, 3. Stefano Modena, Brabham BT

Podyum: 1. Ayrton Senna, McLaren Honda, 2. Alain Prost, McLaren Honda, 3. Stefano Modena, Brabham BT
8/10

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
9/10

Fotoğraf: Sutton Images

Stefano Modena, Brabham

Stefano Modena, Brabham
10/10

Fotoğraf: LAT Images

 

2000

İspanya'da zafer Mika Hakkinen'in oldu. Ancak iki hafta önce iki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından çatlak kaburgayla kurtulan David Coulthard'ın performansı daha dikkat çekiciydi.

Yarışı ikinci bitiren Coulthard, podyumda ve basın toplantısında göz yaşlarını tutamadı.

Rubens Barrichello o yarışta podyumu tamamlayan isimdi.

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Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, 2. David Coulthard

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, 2. David Coulthard
1/6

Fotoğraf: McLaren Racing

Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15

Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15
2/6

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, second place David Coulthard, McLaren, third place Rube

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, second place David Coulthard, McLaren, third place Rube
3/6

Fotoğraf: Sutton Images

Mika Hakkinen

Mika Hakkinen
4/6

Fotoğraf: McLaren Racing

Mika Hakkinen

Mika Hakkinen
5/6

Fotoğraf: McLaren Racing

Podyum: 2. David Coulthard, McLaren, Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Rubens Barrichello, Fer

Podyum: 2. David Coulthard, McLaren, Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Rubens Barrichello, Fer
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

 

2006

Michael Schumacher, 120 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen 2006 Nurburgring yarışında 86. zaferini elde etti.

Yarışa Fernando Alonso pole pozisyonundan başlamıştı ancak Schumacher 38. turda liderliği alarak zafere ulaştı.

Alonso o yarışta ikinci ve Felipe Massa üçüncü oldu.

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Start: Michael Schumacher ve Felipe Massa

Start: Michael Schumacher ve Felipe Massa
1/20

Fotoğraf: XPB Images

Restart: Fernando Alonso ve Michael Schumacher

Restart: Fernando Alonso ve Michael Schumacher
2/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
3/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
4/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
5/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
6/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
7/20

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
8/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
9/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
10/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
11/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
12/20

Fotoğraf: XPB Images

basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher

basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher
13/20

Fotoğraf: LAT Images

basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Felipe Massa

basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Felipe Massa
14/20

Fotoğraf: XPB Images

basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher

basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher
15/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher takımı ile kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher takımı ile kutlama yapıyor
16/20

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Michael Schumacher takımı ile kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher takımı ile kutlama yapıyor
17/20

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn ve Felipe Massa

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn ve Felipe Massa
18/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn
19/20

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn
20/20

Fotoğraf: XPB Images

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