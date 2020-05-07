F1 tarihinde bugün: 7 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 7 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1967
1967 Monako GP gerçekleşti ve Lorenzo Bandini, Sıralama turlarında Brabham sürücüsü Jack Brabham'ın 0.7 saniye gerisinde ikinci oldu.
7 Mayıs günü Monaco Grand Prix'si başladı ve Bandini, 82. turda Denny Hulme'nin gerisinde ikinci sıradaydı. Harbour şikanına gelindiğinde sol arka lastiğini sol taraftaki bariyere çarptı ve aracının kontrolünü kaybetti.
Bandini, kontrolden çıkan aracıyla önce ışık direğine ve ardından lliman tarafını çeviren saman balyalarına çarptı. Yakıt deposunun patlaması ve ortaya çıkan kıvılcımlarla, araç alev almaya başladı. Araç takla atmıştı Bandini alt taraftaydı. Hakemler aracı ters çevirdiler ve bilinci kapalı olan Bandini'yi Ferrari'sinden çıkardılar. Tam Bandini çıkarken araç tekrar alev aldı ve Bandini tekrar yanmaya başladı. Vücudunun %70'inden fazlası yanmıştı ve ayrıca göğüs yarası vardı.
Kazadan üç gün sonra Monte Carlo'daki Princess Grace Plyclinic Hospital'da hayatını kaybetti. Başlangıçta Bandini'nin araçtan çok geç çıkartıldığı yorumları vardı ama sonuç olarak hakemlerin zamanında mücadele ettiğine karar verildi.
Kazanın ardından saman balyaları Formula 1 yarışlarından kaldırıldı ve ertesi yıl demir bariyerler geldi. Cenazesine 100 bin insan katılırken, Milano'daki Lambrate mezarlığına defnedildi.
Yarışta zafere ulaşan Denny Hulme, ilk zaferini elde etti. Chris Amon ise üçüncü olarak kariyerinin ilk podyumunu yakaladı. Ancak tüm bunlar Bandini'nin kazasının gölgesinde kaldı.
Lorenzo Bandini, Ferrari 312 kaza ve dumanlar
Fotoğraf: LAT Images
Lorenzo Bandini, Ferrari 312'in ölümcül kazası
Fotoğraf: LAT Images
1968
Lotus ve BRM F1 sürücüsü Mike Spence, Indy 500'den üç hafta önce yapılan bir antrenman seansında kaza geçirerek hayatını kaybetti.
Virajı yanlış şekilde dönen Spence, beton duvara çarptı ve aracın ön tekerleği koparak kaskına çarptı.
Birkaç saat sonra da hastanede hayatını kaybetti.
Jackie Stewart, B.R.M. P83, Mike Spence'i geçiyor, B.R.M. P83
Fotoğraf: LAT Images
Start: Graham Hill, Team Lotus 49 Ford Cosworth, Jack Brabham, Brabham BT24 Repco, Dan Gurney, Eagle T1G-Weslake, Jim Clark, Team Lotus 49 Ford Cosworth, Bruce McLaren Eagle T1G-Weslake, Denny Hulme, Brabham BT24 Repco, Chris Amon, Ferrari 312, Jochen Rindt, Cooper T81B Maserati, Chris Irwin, BRM P83, Jackie Stewart, BRM P261, Jo Siffert, Cooper T81 Maserati, Pedro Rodriguez, Cooper T81 Maserati), Mike Spence, BRM P83
Fotoğraf: LAT Images
1978
1978 Monako GP gerçekleşti ve Carlos Reutemann, 0.490 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ancak yarışta zafere ulaşan isim Patrick Depailler oldu.
Reutemann ilk turda geriye düştü ve liderliği John Watson aldı.
Sonrasında liderliğe Patrick Depailler yükselirken, son bölümde yerini koruyarak zafere ulaştı. Bu, onun ilk zaferiydi.
Podyumu Niki Lauda ve Jody Scheckter tamamladı.
Podyum: Patrick Depailler ve Princess Grace ve Prince Rainier III
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Patrick Depailler, Tyrrell 008
Fotoğraf: LAT Images
1989
Monako'daki sıralama turlarında Ayrton Senna, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Alain Prost'un tam 1.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Senna, yarışı da Prost'un 52.5 saniye önünde ilk sırada tamamlayarak kariyerinin en iyi zaferlerinden bir tanesini aldı.
O yarışta Stefano Modena podyumu tamamladı. Bu, Modena'nın ilk podyumuydu
Ayrton Senna, McLaren, Alain Prost, McLaren, Stefano Modena, Brabham, Ron Dennis, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Pierre-Henri Raphanel, Coloni FC188B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: 1. Ayrton Senna, McLaren Honda, 2. Alain Prost, McLaren Honda, 3. Stefano Modena, Brabham BT
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda
Fotoğraf: Sutton Images
Stefano Modena, Brabham
Fotoğraf: LAT Images
2000
İspanya'da zafer Mika Hakkinen'in oldu. Ancak iki hafta önce iki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından çatlak kaburgayla kurtulan David Coulthard'ın performansı daha dikkat çekiciydi.
Yarışı ikinci bitiren Coulthard, podyumda ve basın toplantısında göz yaşlarını tutamadı.
Rubens Barrichello o yarışta podyumu tamamlayan isimdi.
Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, 2. David Coulthard
Fotoğraf: McLaren Racing
Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, second place David Coulthard, McLaren, third place Rube
Fotoğraf: Sutton Images
Mika Hakkinen
Fotoğraf: McLaren Racing
Mika Hakkinen
Fotoğraf: McLaren Racing
Podyum: 2. David Coulthard, McLaren, Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 3. Rubens Barrichello, Fer
Fotoğraf: Sutton Images
2006
Michael Schumacher, 120 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen 2006 Nurburgring yarışında 86. zaferini elde etti.
Yarışa Fernando Alonso pole pozisyonundan başlamıştı ancak Schumacher 38. turda liderliği alarak zafere ulaştı.
Alonso o yarışta ikinci ve Felipe Massa üçüncü oldu.
Start: Michael Schumacher ve Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Restart: Fernando Alonso ve Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher
Fotoğraf: LAT Images
basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher takımı ile kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Michael Schumacher takımı ile kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn ve Felipe Massa
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Ross Brawn
Fotoğraf: XPB Images
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