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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 6 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 6 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
6 Tem 2020 14:10

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 6 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1952

Fransa GP gerçekleşti ve Alberto Ascari, pole pozisyonundan başladığı yarışta herkese tur bindirerek zafere ulaştı. Yarış üç saatte sonuçlanırken, Giuseppe Farina ikinci ve Piero Taruffi üçüncü oldu.

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Alberto Ascari, Ferrari 500

Alberto Ascari, Ferrari 500
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Piero Taruffi, F2 Ferrari 500

Piero Taruffi, F2 Ferrari 500
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Franco Comotti, Scuderia Marzotto Ferrari 166F2/50

Franco Comotti, Scuderia Marzotto Ferrari 166F2/50
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1958

Phil Hill'in ilk yarışı olan 1958 Fransa'da Mike Hawthorn pole pozisyonunu kazandı ve ertesi gün 24.6 saniye farkla zafere ulaştı. Stirling Moss ve Wolfgang von Trips podyumu tamamladı.

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Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1969

13 aracın katıldığı 1969 Fransa yarışında zafer Jackie Stewart'ın oldu. Jean Pierre Beltoise ve Jacky Ickx 57.1 ile 57.3 saniye geride podyumu tamamladılar.

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Jackie Stewart, Matra

Jackie Stewart, Matra
1/2

Fotoğraf: David Phipps

Bruce McLaren, McLaren M7C Ford

Bruce McLaren, McLaren M7C Ford
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1975

Niki Lauda, pole pozisyonundan başladığı 1975 Fransa GP'yi James Hunt'ın 1.5 saniye önünde kazandı. Jochen Mass, McLaren ile podyumu tamamladı.

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Podyum: 1. Niki Lauda, Ferrari, 2. James Hunt, Hesketh Ford, 3. Jochen Mass, McLaren Ford

Podyum: 1. Niki Lauda, Ferrari, 2. James Hunt, Hesketh Ford, 3. Jochen Mass, McLaren Ford
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda, Ferrari 312T

Niki Lauda, Ferrari 312T
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1986

Ayrton Senna, 1986 Fransa GP sıralama turlarında iki Williams pilotunu mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün üçüncü turda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Nigel Mansell zafere ulaşırken, Alain Prost ikinci ve Nelson Piquet üçüncü oldu.

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Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams

Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Allen Berg, Osella FA1G

Allen Berg, Osella FA1G
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Williams FW11 Honda

Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Lotus 98T Renault

Ayrton Senna, Lotus 98T Renault
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Piercarlo Ghinzani, Osella FA1H Alfa Romeo

Piercarlo Ghinzani, Osella FA1H Alfa Romeo
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

2003

Ralf Schumacher, pole pozisyonundan başladığı 2003 Fransa GP'yi rahat şekilde kazandı ve Juan Pablo Montoya ikinci olup Williams'a dubleyi getirdi, Michael Schumacher 19.5 saniye geride üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
1/5

Fotoğraf: BMW AG

Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
2/5

Fotoğraf: BMW AG

start: Michael Schumacher

start: Michael Schumacher
3/5

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
4/5

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: champagne shower for Yarış galibi Ralf Schumacher

Podyum: champagne shower for Yarış galibi Ralf Schumacher
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

2008

Heikki Kovalainen'in ilk ve tek pole pozisyonunu kazandığı 2008 Britanya GP, yağmur altında gerçekleşti ve Lewis Hamilton inanılmaz bir performans ortaya koyup, en yakın rakibinin 1 dakika 8 saniye önünde zafere ulaştı. Nick Heidfeld ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.

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Start, race: Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Mark Webber,

Start, race: Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Mark Webber,
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 3. Rubens Barrichello, Honda Racing F1 Team

Podyum: 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 3. Rubens Barrichello, Honda Racing F1 Team
2/8

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
8/8

Fotoğraf: XPB Images

 

2014

Britanya'da yapılan sıralama turlarında Nico Rosberg pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün vites kutusu arızası ile yarışa veda etti. Lewis Hamilton 30 saniye farkla rahat bir zafer elde etti. Valtteri Bottas ikinci olurken, Daniel Ricciardo üçüncü oldu.

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Valtteri Bottas, Williams F1 Takımı, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Daniel Ricciardo, Red

Valtteri Bottas, Williams F1 Takımı, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Daniel Ricciardo, Red
1/12

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams FW36

Valtteri Bottas, Williams FW36
2/12

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams FW36

Valtteri Bottas, Williams FW36
3/12

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams FW36

Valtteri Bottas, Williams FW36
4/12

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams podyumda ikinci sıra için kutlama yapıyor

Valtteri Bottas, Williams podyumda ikinci sıra için kutlama yapıyor
5/12

Fotoğraf: XPB Images

2. sıra Valtteri Bottas, Williams FW36

2. sıra Valtteri Bottas, Williams FW36
6/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor
7/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercede

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercede
8/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor
9/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor
10/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor
11/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor
12/12

Fotoğraf: XPB Images

 

Hayatını kaybedenler

F1'de bir kez yarış kazanmayı başaran Luigi Musso, 1958 Fransa yarışında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.

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Luigi Musso, Maserati 250F

Luigi Musso, Maserati 250F
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Luigi Musso, Ferrari

Luigi Musso, Ferrari
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Luigi Musso, Ferrari

Luigi Musso, Ferrari
3/3

Fotoğraf: LAT Images

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