F1 tarihinde bugün: 6 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 6 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1952
Fransa GP gerçekleşti ve Alberto Ascari, pole pozisyonundan başladığı yarışta herkese tur bindirerek zafere ulaştı. Yarış üç saatte sonuçlanırken, Giuseppe Farina ikinci ve Piero Taruffi üçüncü oldu.
Alberto Ascari, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
Piero Taruffi, F2 Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
Franco Comotti, Scuderia Marzotto Ferrari 166F2/50
Fotoğraf: LAT Images
1958
Phil Hill'in ilk yarışı olan 1958 Fransa'da Mike Hawthorn pole pozisyonunu kazandı ve ertesi gün 24.6 saniye farkla zafere ulaştı. Stirling Moss ve Wolfgang von Trips podyumu tamamladı.
Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10
Fotoğraf: LAT Images
1969
13 aracın katıldığı 1969 Fransa yarışında zafer Jackie Stewart'ın oldu. Jean Pierre Beltoise ve Jacky Ickx 57.1 ile 57.3 saniye geride podyumu tamamladılar.
Jackie Stewart, Matra
Fotoğraf: David Phipps
Bruce McLaren, McLaren M7C Ford
Fotoğraf: LAT Images
1975
Niki Lauda, pole pozisyonundan başladığı 1975 Fransa GP'yi James Hunt'ın 1.5 saniye önünde kazandı. Jochen Mass, McLaren ile podyumu tamamladı.
Podyum: 1. Niki Lauda, Ferrari, 2. James Hunt, Hesketh Ford, 3. Jochen Mass, McLaren Ford
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, Ferrari 312T
Fotoğraf: LAT Images
1986
Ayrton Senna, 1986 Fransa GP sıralama turlarında iki Williams pilotunu mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün üçüncü turda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Nigel Mansell zafere ulaşırken, Alain Prost ikinci ve Nelson Piquet üçüncü oldu.
Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams
Fotoğraf: LAT Images
Allen Berg, Osella FA1G
Fotoğraf: LAT Images
Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Lotus 98T Renault
Fotoğraf: LAT Images
Piercarlo Ghinzani, Osella FA1H Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
2003
Ralf Schumacher, pole pozisyonundan başladığı 2003 Fransa GP'yi rahat şekilde kazandı ve Juan Pablo Montoya ikinci olup Williams'a dubleyi getirdi, Michael Schumacher 19.5 saniye geride üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
start: Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: champagne shower for Yarış galibi Ralf Schumacher
Fotoğraf: Sutton Images
2008
Heikki Kovalainen'in ilk ve tek pole pozisyonunu kazandığı 2008 Britanya GP, yağmur altında gerçekleşti ve Lewis Hamilton inanılmaz bir performans ortaya koyup, en yakın rakibinin 1 dakika 8 saniye önünde zafere ulaştı. Nick Heidfeld ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.
Start, race: Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Mark Webber,
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 3. Rubens Barrichello, Honda Racing F1 Team
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
2014
Britanya'da yapılan sıralama turlarında Nico Rosberg pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün vites kutusu arızası ile yarışa veda etti. Lewis Hamilton 30 saniye farkla rahat bir zafer elde etti. Valtteri Bottas ikinci olurken, Daniel Ricciardo üçüncü oldu.
Valtteri Bottas, Williams F1 Takımı, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Daniel Ricciardo, Red
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams FW36
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams FW36
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams FW36
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams podyumda ikinci sıra için kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
2. sıra Valtteri Bottas, Williams FW36
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercede
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Hayatını kaybedenler
F1'de bir kez yarış kazanmayı başaran Luigi Musso, 1958 Fransa yarışında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.
Luigi Musso, Maserati 250F
Fotoğraf: LAT Images
Luigi Musso, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Luigi Musso, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
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