F1 tarihinde bugün: 6 Temmuz

1952

Fransa GP gerçekleşti ve Alberto Ascari, pole pozisyonundan başladığı yarışta herkese tur bindirerek zafere ulaştı. Yarış üç saatte sonuçlanırken, Giuseppe Farina ikinci ve Piero Taruffi üçüncü oldu.

Slider Liste Alberto Ascari, Ferrari 500 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Piero Taruffi, F2 Ferrari 500 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Franco Comotti, Scuderia Marzotto Ferrari 166F2/50 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1958

Phil Hill'in ilk yarışı olan 1958 Fransa'da Mike Hawthorn pole pozisyonunu kazandı ve ertesi gün 24.6 saniye farkla zafere ulaştı. Stirling Moss ve Wolfgang von Trips podyumu tamamladı.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, Stirling Moss, Vanwall VW10 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1969

13 aracın katıldığı 1969 Fransa yarışında zafer Jackie Stewart'ın oldu. Jean Pierre Beltoise ve Jacky Ickx 57.1 ile 57.3 saniye geride podyumu tamamladılar.

Slider Liste Jackie Stewart, Matra 1 / 2 Fotoğraf: David Phipps Bruce McLaren, McLaren M7C Ford 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1975

Niki Lauda, pole pozisyonundan başladığı 1975 Fransa GP'yi James Hunt'ın 1.5 saniye önünde kazandı. Jochen Mass, McLaren ile podyumu tamamladı.

Slider Liste Podyum: 1. Niki Lauda, Ferrari, 2. James Hunt, Hesketh Ford, 3. Jochen Mass, McLaren Ford 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, Ferrari 312T 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1986

Ayrton Senna, 1986 Fransa GP sıralama turlarında iki Williams pilotunu mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün üçüncü turda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Nigel Mansell zafere ulaşırken, Alain Prost ikinci ve Nelson Piquet üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: 1. Nigel Mansell, Williams 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Allen Berg, Osella FA1G 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Nigel Mansell, Williams FW11 Honda 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Lotus 98T Renault 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Piercarlo Ghinzani, Osella FA1H Alfa Romeo 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2003

Ralf Schumacher, pole pozisyonundan başladığı 2003 Fransa GP'yi rahat şekilde kazandı ve Juan Pablo Montoya ikinci olup Williams'a dubleyi getirdi, Michael Schumacher 19.5 saniye geride üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher 1 / 5 Fotoğraf: BMW AG Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher 2 / 5 Fotoğraf: BMW AG start: Michael Schumacher 3 / 5 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher 4 / 5 Fotoğraf: Brousseau Photo Podyum: champagne shower for Yarış galibi Ralf Schumacher 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

2008

Heikki Kovalainen'in ilk ve tek pole pozisyonunu kazandığı 2008 Britanya GP, yağmur altında gerçekleşti ve Lewis Hamilton inanılmaz bir performans ortaya koyup, en yakın rakibinin 1 dakika 8 saniye önünde zafere ulaştı. Nick Heidfeld ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.

Slider Liste Start, race: Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Mark Webber, 1 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 3. Rubens Barrichello, Honda Racing F1 Team 2 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor 7 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

2014

Britanya'da yapılan sıralama turlarında Nico Rosberg pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün vites kutusu arızası ile yarışa veda etti. Lewis Hamilton 30 saniye farkla rahat bir zafer elde etti. Valtteri Bottas ikinci olurken, Daniel Ricciardo üçüncü oldu.

Slider Liste Valtteri Bottas, Williams F1 Takımı, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Takımı ve Daniel Ricciardo, Red 1 / 12 Fotoğraf: XPB Images Valtteri Bottas, Williams FW36 2 / 12 Fotoğraf: XPB Images Valtteri Bottas, Williams FW36 3 / 12 Fotoğraf: XPB Images Valtteri Bottas, Williams FW36 4 / 12 Fotoğraf: XPB Images Valtteri Bottas, Williams podyumda ikinci sıra için kutlama yapıyor 5 / 12 Fotoğraf: XPB Images 2. sıra Valtteri Bottas, Williams FW36 6 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor 7 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor ve takım arkadaşı Nico Rosberg, Mercede 8 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor 9 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor 10 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor 11 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor 12 / 12 Fotoğraf: XPB Images

Hayatını kaybedenler

F1'de bir kez yarış kazanmayı başaran Luigi Musso, 1958 Fransa yarışında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.