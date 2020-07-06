Uzun bir aradan sonra yapılan ilk F1 yarışı olan Avusturya GP'nin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi.

Avusturyalı ekip, Alex Albon'un lastiklerini 2.35 saniyede değiştirdi ve her ne kadar geçen yıldan daha yavaş bir pit stop yapsalar da, hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attılar.

Williams 2.44 saniye ile ikinci en hızlı pit stopa imza atarken, Mercedes 2.52 saniye ile en hızlı üçüncü pit stopa imza attı.

Günün en yavaş pit stopunu 4.74 saniye ile Alfa Romeo yaptı.

En hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. Red Bull A. Albon 2.35 26 25 2. Williams G. Russell 2,44 25 18 3. Mercedes L. Hamilton 2.52 26 15 4. Red Bull A. Albon 2,61 51 5. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.72 51 6. Renault E. Ocon 2.73 26 12 7. Ferrari C. Leclerc 2.74 51 10 8. AlphaTauri D. Kvyat 2.80 51 8 9. Mercedes V. Bottas 2.81 26 6 10. Racing Point S. Perez 2.81 26 4 11. Williams N. Latifi 2.82 26 2 12. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.84 55 1 13. McLaren L. Norris 2.95 51 14. McLaren C. Sainz 2.95 52 15. Williams N. Latifi 3.00 51 16. AlphaTauri P. Gasly 3.07 26 17. Ferrari S, Vettel 3.17 26 18. Ferrari S, Vettel 3,36 51 19. Ferrari S. Leclerc 3.37 26 20. AlphaTauri D. Kvyat 3.44 26 21. Haas R. Grosjean 4.00 20 22. Alfa Romeo K. Raikkonen 4.05 24 23. McLaren C, Sainz 4.35 26 24. McLaren L. Norris 4.38 26 25. Alfa Romeo A. Giovinazzi 4.74 25

İlk yarışın ardından pit stop şampiyonasının zirvesinde 25 puanla Red Bull yer alıyor. Mercedes 21 ve Williams 20 puan aldı.

McLaren ve Haas, Avusturya'dan eli boş döndüler.

Pit stop şampiyonası puan durumu: