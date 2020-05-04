F1 tarihinde bugün: 4 Mayıs

1928

1961 yılında neredeyse dünya şampiyonu olan Wolfgang Von Trips, 1928 yılında bugün dünyaya geldi.

Alman pilot, 1961 İtalya GP'de hayatını kaybedene kadar 27 Grand Prix'ye katılmıştı ve 2 galibiyet, 1 pole pozisyonu ve 6 podyum almıştı.

Sekiz yarışlık 1961 sezonunun yedinci yarışında kaza yaptı ve hayatını kaybetti.

O yıl bir puan farkla Phil Hill şampiyon oldu.

Slider Liste Wolfgang Von Trips, Ferrari 1 / 4 Fotoğraf: David Phipps Wolfgang von Trips, Ferrari 156 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Wolfgang von Trips, Ferrari 246 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Wolfgang von Trips, Ferrari 156 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1946

John Watson dünyaya geldi.

Formula 1'de uzun bir kariyeri vardı ve ilk yarışına 1976 Avustralya'da çıkarken, toplamda 152 yarışa katıldı.

1982 Britanya GP'yi kazandı ve şampiyonayı altıncı bitirdi. Sonraki yıl ise Belçika ile Detroit'te kazanarak üçüncü oldu.

1983 Long Beach'teki zaferini 22. sıradan başlayıp aldı ve bu alanda rekoru hâlâ elinde tutuyor.

Slider Liste John Watson, Brabham BT46 1 / 8 Fotoğraf: Sutton Images John Watson, McLaren MP4/2B TAG Porsche 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images John Watson, Penske PC4 3 / 8 Fotoğraf: LAT Images John Watson, McLaren MP4/2B 4 / 8 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images James Hunt, McLaren, John Watson, Penske PC4 Ford 5 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch John Watson, McLaren MP4-1C 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images John Watson, McLaren MP4-1C Ford 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images John Watson, McLaren MP4/1-Ford Cosworth 8 / 8 Fotoğraf: LAT Images

1969

İspanya'daki sıralama turlarında pole pozisyonu Jochen Rindt'in olurken, Chris Amon ikinci oldu.

Yarışta çok az pilot finiş gördü ve Jackie Stewart, en yakın rakibi Bruce McLaren'ın iki tur önünde damalı bayrağı ilk sırada görerek unutulmaz bir zafer aldı.

McLaren ve Jean-Pierre Beltoise podyumu tamamladılar.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Matra, 2. Bruce McLaren, McLaren, 3. Jean-Pierre Beltoise, Matra 1 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Bruce McLaren, McLaren M7C Ford 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images BRM mekanikerleri Jackie Oliver'ın P133'ü üzerinde çalışıyor, Tony Rudd gözlemliyor 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Jackie Stewart, Matra Cosworth MS80 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

1980

Didier Pironi Belçika GP'yi baştan sona üstün götürerek kariyerinin ilk galibiyetini aldı. O yıl şampiyon olan Alan Jones, yarışı ikinci sırada tamamladı.

Carlos Reutamann ise üçüncü olarak 30. podyumunu elde etti.

Slider Liste Didier Pironi, Ligier JS11 Ford 1 / 2 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Didier Pironi, Ligier 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

2003

Michael Schumacher'in üstün götürdüğü hafta sonlarından bir tanesiydi ve pole pozisyonundan başladığı yarışı, Fernando Alonso'nun 5.7 saniye önünde kazandı.

Kimi Raikkonen, Antonio Pizzonia'nin gridde duran aracına arkadan çarptı ve yarışı daha ilk metrelerde bitti.

Ancak hafta sonuna damga vuran isim Schumacher'le birlikte hiç şüphesiz Fernando Alonso'ydu. İspanyol sürücü, kendi ülkesinde podyuma çıkarak harika bir performans sergiledi.

22 yaşındaki Alonso, "Bu, arka arkaya puan aldığım beşinci yarıştı. Bu, sadece hayal edebileceğim bir şeydi, hâlâ rüya görüyor gibiyim." dedi.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Fernando Alonso ve Rubens Barrichello 1 / 4 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Fernando Alonso 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher 3 / 4 Fotoğraf: Ferrari Media Center 2. finish for Fernando Alonso 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

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