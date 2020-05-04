F1 tarihinde bugün: 4 Mayıs
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1928
1961 yılında neredeyse dünya şampiyonu olan Wolfgang Von Trips, 1928 yılında bugün dünyaya geldi.
Alman pilot, 1961 İtalya GP'de hayatını kaybedene kadar 27 Grand Prix'ye katılmıştı ve 2 galibiyet, 1 pole pozisyonu ve 6 podyum almıştı.
Sekiz yarışlık 1961 sezonunun yedinci yarışında kaza yaptı ve hayatını kaybetti.
O yıl bir puan farkla Phil Hill şampiyon oldu.
Wolfgang Von Trips, Ferrari
Fotoğraf: David Phipps
Wolfgang von Trips, Ferrari 156
Fotoğraf: LAT Images
Wolfgang von Trips, Ferrari 246
Fotoğraf: LAT Images
Wolfgang von Trips, Ferrari 156
Fotoğraf: LAT Images
1946
John Watson dünyaya geldi.
Formula 1'de uzun bir kariyeri vardı ve ilk yarışına 1976 Avustralya'da çıkarken, toplamda 152 yarışa katıldı.
1982 Britanya GP'yi kazandı ve şampiyonayı altıncı bitirdi. Sonraki yıl ise Belçika ile Detroit'te kazanarak üçüncü oldu.
1983 Long Beach'teki zaferini 22. sıradan başlayıp aldı ve bu alanda rekoru hâlâ elinde tutuyor.
John Watson, Brabham BT46
Fotoğraf: Sutton Images
John Watson, McLaren MP4/2B TAG Porsche
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, Penske PC4
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, McLaren MP4/2B
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
James Hunt, McLaren, John Watson, Penske PC4 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
John Watson, McLaren MP4-1C
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, McLaren MP4-1C Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, McLaren MP4/1-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
1969
İspanya'daki sıralama turlarında pole pozisyonu Jochen Rindt'in olurken, Chris Amon ikinci oldu.
Yarışta çok az pilot finiş gördü ve Jackie Stewart, en yakın rakibi Bruce McLaren'ın iki tur önünde damalı bayrağı ilk sırada görerek unutulmaz bir zafer aldı.
McLaren ve Jean-Pierre Beltoise podyumu tamamladılar.
Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Matra, 2. Bruce McLaren, McLaren, 3. Jean-Pierre Beltoise, Matra
Fotoğraf: Sutton Images
Bruce McLaren, McLaren M7C Ford
Fotoğraf: LAT Images
BRM mekanikerleri Jackie Oliver'ın P133'ü üzerinde çalışıyor, Tony Rudd gözlemliyor
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, Matra Cosworth MS80
Fotoğraf: Sutton Images
1980
Didier Pironi Belçika GP'yi baştan sona üstün götürerek kariyerinin ilk galibiyetini aldı. O yıl şampiyon olan Alan Jones, yarışı ikinci sırada tamamladı.
Carlos Reutamann ise üçüncü olarak 30. podyumunu elde etti.
Didier Pironi, Ligier JS11 Ford
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Didier Pironi, Ligier
Fotoğraf: LAT Images
2003
Michael Schumacher'in üstün götürdüğü hafta sonlarından bir tanesiydi ve pole pozisyonundan başladığı yarışı, Fernando Alonso'nun 5.7 saniye önünde kazandı.
Kimi Raikkonen, Antonio Pizzonia'nin gridde duran aracına arkadan çarptı ve yarışı daha ilk metrelerde bitti.
Ancak hafta sonuna damga vuran isim Schumacher'le birlikte hiç şüphesiz Fernando Alonso'ydu. İspanyol sürücü, kendi ülkesinde podyuma çıkarak harika bir performans sergiledi.
22 yaşındaki Alonso, "Bu, arka arkaya puan aldığım beşinci yarıştı. Bu, sadece hayal edebileceğim bir şeydi, hâlâ rüya görüyor gibiyim." dedi.
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Fernando Alonso ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Fernando Alonso
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2. finish for Fernando Alonso
Fotoğraf: LAT Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1 tarihinde bugün: 4 Mayıs
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