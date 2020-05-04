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Formula 1 / Sosyal Medya

F1 tarihinde bugün: 4 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 4 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 18:32

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1928

1961 yılında neredeyse dünya şampiyonu olan Wolfgang Von Trips, 1928 yılında bugün dünyaya geldi.

Alman pilot, 1961 İtalya GP'de hayatını kaybedene kadar 27 Grand Prix'ye katılmıştı ve 2 galibiyet, 1 pole pozisyonu ve 6 podyum almıştı.

Sekiz yarışlık 1961 sezonunun yedinci yarışında kaza yaptı ve hayatını kaybetti.

O yıl bir puan farkla Phil Hill şampiyon oldu.

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Wolfgang Von Trips, Ferrari

Wolfgang Von Trips, Ferrari
1/4

Fotoğraf: David Phipps

Wolfgang von Trips, Ferrari 156

Wolfgang von Trips, Ferrari 156
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Wolfgang von Trips, Ferrari 246

Wolfgang von Trips, Ferrari 246
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Wolfgang von Trips, Ferrari 156

Wolfgang von Trips, Ferrari 156
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1946
John Watson dünyaya geldi.

Formula 1'de uzun bir kariyeri vardı ve ilk yarışına 1976 Avustralya'da çıkarken, toplamda 152 yarışa katıldı.

1982 Britanya GP'yi kazandı ve şampiyonayı altıncı bitirdi. Sonraki yıl ise Belçika ile Detroit'te kazanarak üçüncü oldu.

1983 Long Beach'teki zaferini 22. sıradan başlayıp aldı ve bu alanda rekoru hâlâ elinde tutuyor.

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John Watson, Brabham BT46

John Watson, Brabham BT46
1/8

Fotoğraf: Sutton Images

John Watson, McLaren MP4/2B TAG Porsche

John Watson, McLaren MP4/2B TAG Porsche
2/8

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, Penske PC4

John Watson, Penske PC4
3/8

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, McLaren MP4/2B

John Watson, McLaren MP4/2B
4/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

James Hunt, McLaren, John Watson, Penske PC4 Ford

James Hunt, McLaren, John Watson, Penske PC4 Ford
5/8

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

John Watson, McLaren MP4-1C

John Watson, McLaren MP4-1C
6/8

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, McLaren MP4-1C Ford

John Watson, McLaren MP4-1C Ford
7/8

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, McLaren MP4/1-Ford Cosworth

John Watson, McLaren MP4/1-Ford Cosworth
8/8

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1969
İspanya'daki sıralama turlarında pole pozisyonu Jochen Rindt'in olurken, Chris Amon ikinci oldu.

Yarışta çok az pilot finiş gördü ve Jackie Stewart, en yakın rakibi Bruce McLaren'ın iki tur önünde damalı bayrağı ilk sırada görerek unutulmaz bir zafer aldı.

McLaren ve Jean-Pierre Beltoise podyumu tamamladılar.

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Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Matra, 2. Bruce McLaren, McLaren, 3. Jean-Pierre Beltoise, Matra

Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Matra, 2. Bruce McLaren, McLaren, 3. Jean-Pierre Beltoise, Matra
1/4

Fotoğraf: Sutton Images

Bruce McLaren, McLaren M7C Ford

Bruce McLaren, McLaren M7C Ford
2/4

Fotoğraf: LAT Images

BRM mekanikerleri Jackie Oliver'ın P133'ü üzerinde çalışıyor, Tony Rudd gözlemliyor

BRM mekanikerleri Jackie Oliver'ın P133'ü üzerinde çalışıyor, Tony Rudd gözlemliyor
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, Matra Cosworth MS80

Jackie Stewart, Matra Cosworth MS80
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

1980

Didier Pironi Belçika GP'yi baştan sona üstün götürerek kariyerinin ilk galibiyetini aldı. O yıl şampiyon olan Alan Jones, yarışı ikinci sırada tamamladı.

Carlos Reutamann ise üçüncü olarak 30. podyumunu elde etti.

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Didier Pironi, Ligier JS11 Ford

Didier Pironi, Ligier JS11 Ford
1/2

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Didier Pironi, Ligier

Didier Pironi, Ligier
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2003

Michael Schumacher'in üstün götürdüğü hafta sonlarından bir tanesiydi ve pole pozisyonundan başladığı yarışı, Fernando Alonso'nun 5.7 saniye önünde kazandı.

Kimi Raikkonen, Antonio Pizzonia'nin gridde duran aracına arkadan çarptı ve yarışı daha ilk metrelerde bitti.

Ancak hafta sonuna damga vuran isim Schumacher'le birlikte hiç şüphesiz Fernando Alonso'ydu. İspanyol sürücü, kendi ülkesinde podyuma çıkarak harika bir performans sergiledi.

22 yaşındaki Alonso, "Bu, arka arkaya puan aldığım beşinci yarıştı. Bu, sadece hayal edebileceğim bir şeydi, hâlâ rüya görüyor gibiyim." dedi.

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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Fernando Alonso ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Fernando Alonso ve Rubens Barrichello
1/4

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Fernando Alonso

Podyum: Fernando Alonso
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
3/4

Fotoğraf: Ferrari Media Center

2. finish for Fernando Alonso

2. finish for Fernando Alonso
4/4

Fotoğraf: LAT Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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