Brawn: "Bütçe sınırlaması konuşmaları ile ilgili karara varmak üzereyiz"

Brawn ayrıca, bütçe sınırlamasından doğrudan etkilenebilecek olan ekipleri destekleyen şirketlerin yöneticilerinin, daha küçük takımların da istediği şekilde bir maliyet düşüşü görmeye istekli olduklarını vurguladı.

2021 için belirlenen sınır, geçen sene 175 milyon dolar olarak açıklanmış olsa da, çıkan son tartışmalar ile beraber bu sınırın 145 milyon dolara düşürülmesi kabul edildi.

2022'de yapılacak ikinci bütçe sınırlamasının ise 130 milyon dolara düşürülmesi tartışmalar arasında; bu gelişme ile beraber büyük takımlar, yeni düzenlemeler için otomobil tasarladıkları ilk anda yaşadıkları baskıdan sonra, personel kısıtlamasına gittikleri baskıdan kurtulma şansı yakalayacaklar.

Fakat Ferrari, bütçe sınırlaması için belirlenen sayıda, böylesine büyük bir karşı özellikle dirençliydi, bu yüzden tartışmalar devam etti.

Sky F1'a konuşan Brawn şunları söyledi: "Karar ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki birkaç gün içinde takımlara gidecek. Çok fazla tartışma oldu ve sanırım şu anda son aşamaya geldik. Bu yüzden her şey kısa sürede netleşecek."

"Bütçe sınırı için başlangıçta belirlenen hedefler daha çok rekabetçi alanı ilgilendiriyordu. Ve şu an içerisinde olduğumuz durumla birlikte, bu değişimin tamamen F1'in ekonomik sürdürülebilirliğini sebebiyle yapıldığını düşünüyorum."

"Bence bu, küçük takımlar için olduğu kadar büyük takımlar için de geçerli. Ve bu takımların bazı prensiplerinin ve yönetiminin üzerinde duran insanlar, bu konuda vermemiz gereken mesajı anladılar. Harcanılan bu parayı kısmamız gerekiyor."

"175 milyon dolar sınırı ile başladık. Oraya varmak için uzun bir savaş geçirdik. Ve şu anki krizle birlikte şimdi 145 milyon dolardan başlayacağız. Ve şu an gündemimizde olan tartışma, şu anda belirlenen bu sayıyı, yıllar geçtikçe ne kadar daha çok aşağıya çekeceğimiz."

Brawn, takımların daha az harcama yapmak zorunda kalması ile beraber sporun sağlıklı bir geleceğe sahip olacağı konusunun üzerinde durdu.

Brawn açıklamasına şu şekilde devam etti: "Yeni Concorde anlaşmasında çok daha adil bir ödül dağılımı olacak. Bu yüzden, özellikle orta saha takımları, ödül paralarının bir kısmı açısından çok daha iyi durumda olacaklar."

"Yani her yönden bir denge yakalıyoruz. F1'de harcanabilecek para miktarını azaltıyoruz ve bununla beraber ödül miktarının ekipler arasında daha dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyoruz."

"İyi bir orta sıra takımı bir podyum, belki de bir galibiyet almalı ve küçük bir kazanç sağlamalı. Bunu başarabilirsek, F1 olarak çok sürdürülebilir bir geleceğimiz olacak."

Liberty Media geçtiğimiz günlerde, şirketler arasında varlıkların karıştırılmasından sonra, F1 örgütünün elinde, örneğin önceden peşin ödeme yaparak, ekipleri desteklemesini sağlayacak 1.4 milyon dolar nakit bulunduğunu açıkladı.

"Gelecek 6-12 ay içinde ödül fonunu ne düzeyde desteklememiz gerektiğine karar vereceğiz, çünkü belli ki, hayatta kalmasını istiyoruz. Bu dönemde bazı takımları kaybedersek, bu bir trajedi olacaktır. ' takımlar arasında adil ve eşitlikçi bir şekilde çok çalışıyoruz.

"Bence Liberty, elindeki gücünü gösterdi ve bu fonu yarattı, şimdi işlerin nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor."

"Takvimin nasıl şekilleceğini görmeliyiz, sezonun geri kalanı için nasıl bir gelirimiz olduğuna bakmalıyız. Sonra, takımlarla birlikte oturup, bu yolculuğa devam etmemizi sağlayacak bir yolun nasıl bulunacağını görmeliyiz. Çünkü gelecek çok iyi görünüyor. F1'de 10 tane çok iyi takıma sahibiz, bunu bu şekilde tutmamız lazım."

Brawn, Red Bull'un içerisinde bulunduğuna inanılan bazı ekiplerin yaptığı lobiciliklere rağmen, yeni teknik düzenlemelerin bir yıl daha ertelenmeyeceğini vurguladı.

“Kesinlikle 2022'de uygulanmaya başlanacak. Sanırım bazı takımlar onları bir yıl daha erteletmeye zorluyor. Bence bu arabaları gelecek yıla taşımak için haklı bir ihtiyaç var, çünkü biz ortadayız."

"Bu yeni düzenlemelerle beraber getirdiğimiz girişimler, paranın harcanmasında ortaya çıkan karmaşıklığı kaldırarak sporu ekonomik olarak daha yaşanabilir kılmak için yapıldı."

"Şu anda sahip olduğumuz arabalarla içinde bulunduğumuz durum çok karmaşık. Ne kadar çok harcıyorsanız, o kadar hızlı gideceksiniz demek oluyor. Ve bu seviyeyi dengelemeliyiz, takımlar arasında olan bu güç farkını dengeleyip Formula 1'in, rekabetçi olmak ile ilgili olan tek şartının para olmadığını ortaya koymamız gerekiyor."

"Hâlâ harika durumda olan takımların kazanmasını istiyoruz. F1'in bütünlüğünü korumak zorundayız. Bu bir spor, pistte en iyi olan insanların kazanması gerekiyor. Bu yeni düzenlemelerle beraber gelecekte, rekabetçi bir yarış biçimine sahip olabiliriz. Kuralların bir yıl ertelenmesi gerekmiş olabilir, ama bu kuralları 2022'de kesinlikle kullanmaya başlayacağız."