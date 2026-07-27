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Formula 1 Macaristan GP

Piastri, Sainz’ı sert eleştirdi: “Benzer hareketleri yüzünden zamanında da çok laf yemiştir”

Macaristan GP'sinde tur yiyen Carlos Sainz ile çarpışarak liderliği takım arkadaşı Lando Norris'e kaptıran Oscar Piastri, öfkesini dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Macaristan GP'sinin 39. turunda tur yiyen Williams sürücüsü Carlos Sainz ile yaşadığı temas nedeniyle vakit kaybeden ve yarış temposundan düşen Oscar Piastri, kaza sonrası hayal kırıklığını ve öfkesini gizlemedi. Her ne kadar Avustralyalı pilot ilerleyen turlarda yaşadığı vites arızası yüzünden yarışa erken veda etmiş olsa da Pazar gününün gidişatını değiştiren bu olaya sert tepki verdi.

Sainz, kokpitindeki dijital sistem arızası sebebiyle mavi bayrak uyarısı almadığını iddia etse de McLaren pilotu pist kenarındaki manuel bayrakların ve dikkatsizliğin mazereti olamayacağını vurguladı.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Yarışın ardından yabancı basın mensuplarına konuşan Piastri, telsizdeki sert ifadelerini ve yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Telsizdeki öfkemin sebebi takımla değil, tur yiyen bir aracın gelip bana çarpmasıydı.” 

“Pit stop zamanlamamız gayet iyiydi, Hamilton’ı sorunsuz bir şekilde hedefe almıştık ve o kaza olmasaydı Lando’nun önünde kalmaya devam edecektim.”

“Lando önüme geçtiğinde ona yetişecek tempom olmadığını biliyordum; yani kazanma şansım o anda bitmişti.” 

“O an kızgındım ama bu takımın hatası değildi. Pist kenarındaki tüm hakem noktalarında mavi bayraklar sallanıyordu ve bir sektör boyunca arkasındaydım. Bu yüzden yaptığı hareketi hiç beklemiyordum, ne olduğuna inanamadım.” 

“Tur yiyen bir aracın gelip size çarpması bir yarışta beklenecek en son şeydir."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz’ın sürüş farkındalığından yoksun olduğunu belirten ve rakibinin geçmişte diğer pilotlara getirdiği eleştirileri hatırlatan Piastri, sözlerini şöyle tamamladı: "Görmediğini ya da kimsenin ona haber vermediğini söylemesi umurumda bile değil.” 

“Görmemiş olması veya takımının söylememiş olması tam anlamıyla bir farkındalık eksikliğidir ve kesinlikle kabul edilemez.”

“Fernando ile sonunculuk için sanki dünya şampiyonluğu mücadelesi veriyormuş gibi savaşıyordu ve bu durum bana yarış liderliğine mal oldu.” 

“Carlos başkalarını eleştirmek konusunda oldukça cömerttir, hatta pistteki can sıkıcı hareketleri yüzünden zamanında başkalarından da çok laf yemiştir.” 

“Böyle bir şey yaptıktan sonra bence gidip biraz aynaya bakmalı ve düşünmeli."

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