Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Mercedes'in hâlâ zorlamaya devam ettiğini gösteren minik detaylar
Mercedes'in 2020 F1 aracında genel olarak yeni sidepodlara ve DAS'a odaklanılsa da, takım performans bulabilmek için birçok ince detayda değişiklik yaptı.
Bu detaylar, takımın ilk testlerde dayanıklılığa odaklanmasının ardından ikinci testlerde hıza odaklanmasıyla daha fazla açığa çıktı.
Mercedes AMG F1 W11 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Mercedes AMG F1 W11 rear wing
Photo by: Giorgio Piola
Mercedes, normalde arka kanat için iki destek direği kullanıyordu ancak ikinci testlerde bu bölümde değişiklik yaptı ve tek destek kanadına geçiş yaptı.
Bu kanat arka kanadın ana parçasına bağlanmakla kalmadı, aynı zamanda biraz önde yer alması sayesinde aerodinamik avantaj sağlayacak şekilde doğrudan DRS aktifleştirme koluna bağlandı.
Mercedes, testlerde bu tür şeyler deneyen tek takım değildi. Alfa Romeo da çift kuğu boynu şeklindeki destek kollarını aerodinamik etki sağlaması için uzatmıştı.
Alfa Romeo Racing C39 rear wing pillar detail comparison
Photo by: Giorgio Piola
Yeni araç, eski numaralar
Bu tasarım, Mercedes için yeni bir şey değil. Takım geçen senelerde de benzer tasarımları kullanmıştı. Mercedes, pist yapısına göre ihtiyaç duyduğu yere basma gücünü bulabilmek için farklı tasarımlara yönelebiliyor.
Mercedes, farklı senelerde arka kanada bağladığı tek destek kolunu farklı şekillerde araca eklemişti. Bu seferki tasarımda, egzozun etrafını saran parçaya kaza yapısının üstüne oturtuluyor ve bu parçanın üstünden destek kolu arka kanada doğru yükseliyor.
Ancak 2017'deki benzer tasarımda tek kol egzozun üstüne bağlanıyordu.
2018 tek kol
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes 2018'de her iki çözümünü de kullandı.
2018 çift kol
Fotoğraf: Giorgi Piola
2017 tek kol ve T-kanat kombinasyonu
Fotoğraf: Giorgi Piola
2015 Toro Rosso tek kol
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu tasarımın öncüsü 2015'te Toro Rosso olmuştu.
Renault R.S.17 kurallara uygun olmayan destek kolu
Fotoğraf: Giorgi Piola
Kuğu boynu şeklinde bir destek kolu kullanıp bununla aerodinamik avantaj kazanabileceğinizi söylemek kolay. Renault'nun 2017'deki bu farklı DRS aktifleştirme parçası tasarımı, kurallara aykırı bulunmuştu.
Renault arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Burada, Renault'nun destek kolunu kurallara uygun hale getirmek için yaptığı değişikliği görüyorsunuz. Destek kolunun doğrudan DRS mekanizmasına bağlanması yasak olduğu için Renault değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.
Diğerlerinden çıkarılan dersler …
Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Mercedes, geçen sene Almanya GP'de arka kanatta güncelleme yapmıştı. Bu bölümde aracın arka tarafındaki yere basma gücünü iyileştirecek birçok yenilik vardı.
Arka kanat kenarının üst bölümünde merdiven şeklinde inen basamaklar, alt tarafta yer alan kesikler 2020 aracında da korundu ancak takım kanadın dış plakasının alt tarafında değişiklikler yaptı.
Mercedes AMG F1 W11 rear wing
Photo by: Giorgio Piola
Haas F1 Team VF-19 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Bu tasarımda, Haas'ın geçen seneki arka kanadından esinlenilmiş gibi görünüyor. Mercedes'in geçen seneki arka kanadının bu bölümünde, aşağı doğru uzanan 3 kesik yer alıyordu. Yine benzer şekilde 3 kesik yer alıyor ancak bu parçalar alttan birbirlerine bağlanmış durumda ve alt kısmı geçen seneye göre kıvrılmış.
Bu sayede kanadın bu bölümü, diğer hava akımını düzenleyen bölümlerine göre daha iyi optimize edilmiş. Performans fikrinin nereden geldiği önemli değil. Mercedes gelişim kaydedeceğini düşündüğü bu alanda, diğerlerinden fikir almaktan çekinmiyor gibi görünüyor.
Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Takımlar
|Mercedes Şimdi al
|Editör
|Giorgi Piola
Mercedes'in hâlâ zorlamaya devam ettiğini gösteren minik detaylar
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