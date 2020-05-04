Mercedes'in hâlâ zorlamaya devam ettiğini gösteren minik detaylar

Bu detaylar, takımın ilk testlerde dayanıklılığa odaklanmasının ardından ikinci testlerde hıza odaklanmasıyla daha fazla açığa çıktı.

Mercedes AMG F1 W11 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W11 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, normalde arka kanat için iki destek direği kullanıyordu ancak ikinci testlerde bu bölümde değişiklik yaptı ve tek destek kanadına geçiş yaptı.

Bu kanat arka kanadın ana parçasına bağlanmakla kalmadı, aynı zamanda biraz önde yer alması sayesinde aerodinamik avantaj sağlayacak şekilde doğrudan DRS aktifleştirme koluna bağlandı.

Mercedes, testlerde bu tür şeyler deneyen tek takım değildi. Alfa Romeo da çift kuğu boynu şeklindeki destek kollarını aerodinamik etki sağlaması için uzatmıştı.

Alfa Romeo Racing C39 rear wing pillar detail comparison Photo by: Giorgio Piola

Yeni araç, eski numaralar

Bu tasarım, Mercedes için yeni bir şey değil. Takım geçen senelerde de benzer tasarımları kullanmıştı. Mercedes, pist yapısına göre ihtiyaç duyduğu yere basma gücünü bulabilmek için farklı tasarımlara yönelebiliyor.

Mercedes, farklı senelerde arka kanada bağladığı tek destek kolunu farklı şekillerde araca eklemişti. Bu seferki tasarımda, egzozun etrafını saran parçaya kaza yapısının üstüne oturtuluyor ve bu parçanın üstünden destek kolu arka kanada doğru yükseliyor.

Ancak 2017'deki benzer tasarımda tek kol egzozun üstüne bağlanıyordu.

Slider Liste 2018 tek kol 1 / 6 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes 2018'de her iki çözümünü de kullandı. 2018 çift kol 2 / 6 Fotoğraf: Giorgi Piola 2017 tek kol ve T-kanat kombinasyonu 3 / 6 Fotoğraf: Giorgi Piola 2015 Toro Rosso tek kol 4 / 6 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu tasarımın öncüsü 2015'te Toro Rosso olmuştu. Renault R.S.17 kurallara uygun olmayan destek kolu 5 / 6 Fotoğraf: Giorgi Piola Kuğu boynu şeklinde bir destek kolu kullanıp bununla aerodinamik avantaj kazanabileceğinizi söylemek kolay. Renault'nun 2017'deki bu farklı DRS aktifleştirme parçası tasarımı, kurallara aykırı bulunmuştu. Renault arka kanat 6 / 6 Fotoğraf: Giorgi Piola Burada, Renault'nun destek kolunu kurallara uygun hale getirmek için yaptığı değişikliği görüyorsunuz. Destek kolunun doğrudan DRS mekanizmasına bağlanması yasak olduğu için Renault değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.

Diğerlerinden çıkarılan dersler …

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, geçen sene Almanya GP'de arka kanatta güncelleme yapmıştı. Bu bölümde aracın arka tarafındaki yere basma gücünü iyileştirecek birçok yenilik vardı.

Arka kanat kenarının üst bölümünde merdiven şeklinde inen basamaklar, alt tarafta yer alan kesikler 2020 aracında da korundu ancak takım kanadın dış plakasının alt tarafında değişiklikler yaptı.

Mercedes AMG F1 W11 rear wing Photo by: Giorgio Piola Haas F1 Team VF-19 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Bu tasarımda, Haas'ın geçen seneki arka kanadından esinlenilmiş gibi görünüyor. Mercedes'in geçen seneki arka kanadının bu bölümünde, aşağı doğru uzanan 3 kesik yer alıyordu. Yine benzer şekilde 3 kesik yer alıyor ancak bu parçalar alttan birbirlerine bağlanmış durumda ve alt kısmı geçen seneye göre kıvrılmış.

Bu sayede kanadın bu bölümü, diğer hava akımını düzenleyen bölümlerine göre daha iyi optimize edilmiş. Performans fikrinin nereden geldiği önemli değil. Mercedes gelişim kaydedeceğini düşündüğü bu alanda, diğerlerinden fikir almaktan çekinmiyor gibi görünüyor.