F1 Tarihinde Bugün: 30 Mart

30 Mart 1980

Long Beach California'daki ABD Grand Prix'si yine kazalara ve yarış dışı kalmalara ev sahipliği yapıyordu. Ancak pole pozisyonundan yarışa başlayan Nelson Piquet, ilk galibiyetine giden yolda emin adımlarla ilerliyordu, hatta bu yolda ilerlerken en hızlı turunu da kaydetmeyi başarmıştı. Yarış sonrası verdiği demeçte, ana endişesinin temiz bir başlangıç yapmak olduğunu ve ilk turlarda kimsenin arkasına takılmamak olduğunu itiraf etti. Çünkü, Piquet’e göre kazalar esas o zaman gerçekleşiyordu. Yarışın bitiminden kısa bir süre önce Clay Regazzoni, Unipart Ensign aracına gaz sıkıştığında kötü bir kazanın eşiğinden döndü ve adeta tekerlekli bir bombaya dönen aracını 170mph hızla duvara çarptı. Omurga ve bacak yaralanmaları yaşayan Regazzoni, beş saat boyunca ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı.

Slider Liste Yarış galibi Nelson Piquet, Brabham BT49-Ford Cosworth; 2. Riccardo Patrese, Arrows A3-Ford Cosworth 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Nelson Piquet, Brabham BT49-Ford Cosworth; 3. Emerson Fittipaldi, Fittipaldi F7-Ford Co 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

30 Mart 1997

Williams Renault aracı ile Michael Schumacher’in hava tünelini kullanarak daha sadece açılış turundayken yarışın kontrolü ele geçiren Jacques Villeneuve, Brezilya Grand Prix’sinin galibi olmayı başarmıştı. Onun hemen arkasında, 4.1 saniye gerisinde, Gerhard Berger ikinci sıradaydı. Yarışın, ilk virajdaki bir dizi çarpışmadan sonra, (Schumacher ve Villeneuve arasında gerçekleşen ve Kanadalı sürücünün çakıl havuzuna dalmasıyla sonuçlanan çarpışma da dahil) yeniden başlatılması gerekmişti. Villeneuve, bu olayla ilgili, "Kırmızı bayrak çıktığında rahatladım çünkü koltuğumda çakıllar vardı ve bu durum hiç de rahat değildi." dedi. Takımın sponsoru olan Mastercard, önceki yarışta desteğini çekince bu durum, Lola takımı için sonunun başlangıcı olmuştu. Araçlar hafta sonunu garajda geçirdi ve takım, daha sonra şampiyonadan tamamen çekildi.

Slider Liste Damalı bayrak: Jacques Villeneuve, Williams FW19 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Nicola Larini, Sauber C16 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

30 Mart 1974

Carlos Reuteman, 16 sene önceki Fangio'nun Güney Afrika'daki Kyalami yarışı zaferinin ardından, Grand Prix kazanan ilk Arjantinli sürücü oldu. Yarış, ülkedeki bir enerji krizi nedeniyle planlanandan daha gerçekleştirilmişti. Niki Lauda, Ferrari aracıyla pole pozisyonunu kazanmıştı ancak yarışa 10 tur liderlik ettikten sonra ne yazık ki çekilmek zorunda kalmıştı. Cumartesi günkü Grand Prix, önceki hafta sonu yapılan antrenmanlarda Peter Revson'un hayatını kaybetmesi sebebiyle ölümüyle gölgelenmişti.

Slider Liste Carlos Reutemann, Brabham 1 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Carlos Reutemann, Brabham BT44 Ford 2 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

30 Mart 1948

Jordan takımının sahibi Eddie Jordan, 72 sene önce bugün dünyaya gözlerini açmıştı. Eddie bu sektöre ilk olarak sürücü olarak adım atsa da bir süre sonra takım patronu olarak daha yetenekli olduğunun farkına vardı. Eddie Jordan, Michael Schumacher gibi pek çok başarılı ismin çıkış yapmasını sağlamasıyla ünlü bir takım patronuydu.

Slider Liste Eddie Jordan, Channel 4 F1 TV 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Eddie Jordan 2 / 5 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan Mugen Honda 199, Eddie Jordan, Team Principal, Jordan Grand Prix 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Podyum: 2. Rubens Barrichello, Jordan, ve 3. Eddie Irvine, Jordan 4 / 5 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Eddie Irvine, Jordan ve Rubens Barrichello, Jordan 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

30 Mart 1973

Fransız sürücü Yves Giraud-Cabantous, 68 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti. İlk olarak, Talbot Largo takımında 13 Grand Prix'de mücadele etti ancak sonrasında 1952 ve 53 sezonu için HWM takımına geçiş yaptı. En iyi derecesi, 1950 İngiliz Grand Prix'sinde dördüncü olmasıydı.

Slider Liste Yves Giraud-Cabantous, Lago-Talbot T26C-DA 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

30 Mart 1969

Belçikalı sürücü Lucien Bianchi, Alfa Romeo T33'ü Le Mans için test sürüşü yaparken bir telgraf direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir yarış tamircisinin oğlu olan Bianchi, 1959 ve 1968 yılları arasında 17 Grands Prix'de mücadele etmiştir.

Slider Liste Lucien Bianchi, Cooper T86B-BRM 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images #18 Aston Martin DP215: Phil Hill, Lucien Bianchi 2 / 8 Fotoğraf: Sutton Images 1961, Tim Parnell, Innes Ireland, Stirling Moss, Jim Clark, Jack Fairman ve Lucien Bianchi 3 / 8 Fotoğraf: LAT Images #9 Ford GT40: Pedro Rodriguez, Lucien Bianchi 4 / 8 Fotoğraf: LAT Images #9 Ford GT40: Pedro Rodriguez, Lucien Bianchi 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images #9 Ford GT40: Pedro Rodriguez, Lucien Bianchi 6 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Race winners #9 Ford GT40: Pedro Rodriguez, Lucien Bianchi 7 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch #18 Aston Martin DP215: Phil Hill, Lucien Bianchi 8 / 8 Fotoğraf: LAT Images

30 Mart 1961

Yeni Zelandalı sürücü Mike Thackwell, Palmerston North’ta dünyaya geldi. Toplamda iki Grand Prix’de yarıştı ancak ikisini de bitiremedi. İngiltere'nin Güney sahiline bir sörf ve kaykay dükkânı açmak için emekli oldu.

Slider Liste Mike Thackwell 1 / 5 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Mike Thackwell 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mike Thackwell, Ram 02 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mike Thackwell, Tyrrell 010 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mike Thackwell, Arrows A3 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

30 Mart 1910

İsviçreli sürücü Peter Hirt, Zürih'te doğdu. 1951 ve 1953 yılları arasında 5 Grand Prix'de yarıştı ancak sadece 1952’deki İsviçre Grand Prix'sini bitirebilmeyi başardı. 7. sırada bitirdiği yarışta aracı Ferrari 212 idi. 1992 yılında, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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30 Mart 1907

Alman sürücü Rudolf Krause Oberreichenbach, Doğu Almanya'da dünyaya geldi. 1952 ve 1953 Almanya Grand Prix’lerinde BMW aracı ile yarıştı. 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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