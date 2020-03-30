10 bin dolar bağış toplayan Norris, saçlarını kestirecek!

Norris, koronavirüs sebebiyle verilen arayı simülasyon yarışları yaparak geçiriyor ve Cumartesi günü virüsle mücadele fonuna yardımda bulunmak için, Twitch Stream Aid etkinliğine katıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu için 2.2 milyon dolardan fazla para toplandı.

Norris, yayınını takip eden taraftarların 10 bin dolardan fazla bağışta bulunması halinde saçlarını kestireceğinin sözünü verdi. Sonuç olarak 12 bin dolarlık yardım toplandı.

Norris şimdi söz verdiği gibi saçlarını kestirecek.

Norris, Instagram'a şunları yazdı: "Twitch Stream Aid ve COVID-19 ile mücadele için toplamda 12 bin doların üzerinde para gönderen tüm izleyicilerime teşekkürler. Şimdi tüm saçlarımı kesmem gerekiyor..."

İngiltere, COVID-19'la mücadele ederken, Norris de evde bir dizi farklı sim yarışına katılıyor.