F1 tarihinde bugün: 29 Nisan

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1973
1973 İspanya GP sıralama turlarında Lotus pilotu Ronnie Peterson harika bir tur atarak pole pozisyonunu kazandı.
Denny Hulme ikinci olurken, François Cevert üçüncü sırada yer aldı. Ancak Peterson vites kutusu sorunuyla yolda kaldı ve Fittipaldi 42.7 saniye farkla kazandı.
Cevert ikinci olurken, George Follmer, Shadow ile ilk podyumunu elde etti.
Podyum: Yarış galibi Emerson Fittipaldi, Lotus, 2. François Cevert, Tyrrell, 3. George Follmer, Shadow
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda, BRM P160E
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Ronnie Peterson, Lotus 72 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Emerson Fittipaldi, Lotus 72D
Fotoğraf: Sutton Images
Jacky Ickx, Ferrari 312B3
Fotoğraf: LAT Images
1979
1979 İspanya GP gerçekleşti ve sıralama turlarında Ligier sürücüsü Jacques Laffite, 0.290 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
75 turun tamamını ilk sırada geçen Depailler, 21 saniye farkla zafere ulaştı.
Laffite henüz 15. turda yarış dışı kalırken, Lotus'tan Carlos Reutemann ve Mario Andretti podyumu tamamlayan sürücüler oldular.
Patrick Depailler, Ligier JS11 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Emerson Fittipaldi, Fittipaldi F5A Ford
Fotoğraf: LAT Images
Alan Jones, Williams FW07
Fotoğraf: LAT Images
1984
Belçika GP sıralama turlarına Ferrari damga vururken, Michele Alboreto 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Yarışta da rahat bir performansla 42.3 saniye farkla zafere ulaştı. Derek Warwick ikinci ve Rene Arnoux üçüncü oldu.
Bu, Alboreto'nun üçüncü zaferiydi.
Michele Alboreto, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Ferrari 126C4
Fotoğraf: LAT Images
2001
2001 İspanya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Michael Schumacher'in olurken, Mika Hakkinen 0.085 saniye geride ikinci ve David Coulthard 0.434 saniye geride üçüncü oldu.
Hakkinen yarışın 53. turunda liderliği Schumacher'den aldı ve zafere doğru gidiyordu. Ancak bitime bir tur kala debriyaj sorunu yaşayınca, zafer Schumacher'in oldu.
Juan Pablo Montoya ikinci olurken, Jacques Villeneuve üçüncü olarak podyuma çıktı. Bu, BAR projesinin ilk podyumuydu.
Schumacher yarıştan sonra, "Mika için çok üzüldüğümü söylemeliyim. Son pit stopuna kadar eğlenceli bir mücadelemiz vardı. Yarış dışı kaldığını görünce şoke oldum. Kazanmayı seviyorum ama geçmişte böyle şeyler başıma geldi ve bunlar yarışta olan şeyler." demişti.
Podyum: Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher ve Jacques Villeneuve
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Juan Pablo Montoya, King Juan Carlos ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
battle between Michael Schumacher ve Mika Hakkinen
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Team Ferrari
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Hakkinen, McLaren, David Coulthard, McLaren'i aracının üstünde taşıyor
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Mika Hakkinen
Fotoğraf: DaimlerChrysler
2002
Rob Walker, 84 yaşında hayatını kaybetti.
1950 ve 1960'larda takımı Rob Walker Racing, fabrika tamlarına karşı yarıştı ve toplamda dokuz galibiyet aldı.
Stirling Moss takımın en başarılı döneminde aracı kullanan isimdi. Hem Cooper hem de Lotus'la zafer kazandılar ve fabrika takımını geçtiler.
1958 Arjantin GP'deki ilk galibiyet, Formula 1'de arkadan motorlu bir aracın F1'deki ilk zaferiydi ve bu yüzden her zaman özel olarak kaldı.
Graham Hill, Lotus 49C and Rob Walker
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C
Fotoğraf: Sutton Images
Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C
Fotoğraf: Sutton Images
Stirling Moss, Rob Walker Racing Team Ferguson P99-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C
Fotoğraf: Sutton Images
2018
2018 Azerbaycan GP sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastian Vettel'in olurken, Lewis Hamilton ikinci ve Valtteri Bottas üçüncü sırada yer aldı.
Ancak yarışta güvenlik aracı ve farklı stratejilerle birlikte Bottas liderliğe yükseldi.
Fin pilot bitime üç tur kala lastik patlatıp yarış dışı kalırken, zafere ulaşan isim Hamilton oldu. Kimi Raikkonen ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu.
Max Verstappen ve Daniel Ricciardo'nun teması, yarışın en çok konuşulan konularından birisiydi.
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Ferrari, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sergio Perez, Force India
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+
Fotoğraf: Sutton Images
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