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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 29 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 29 Nisan
Ekleyen:
, Editör
29 Nis 2020 14:33

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1973

1973 İspanya GP sıralama turlarında Lotus pilotu Ronnie Peterson harika bir tur atarak pole pozisyonunu kazandı.

Denny Hulme ikinci olurken, François Cevert üçüncü sırada yer aldı. Ancak Peterson vites kutusu sorunuyla yolda kaldı ve Fittipaldi 42.7 saniye farkla kazandı.

Cevert ikinci olurken, George Follmer, Shadow ile ilk podyumunu elde etti.

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Podyum: Yarış galibi Emerson Fittipaldi, Lotus, 2. François Cevert, Tyrrell, 3. George Follmer, Shadow

Podyum: Yarış galibi Emerson Fittipaldi, Lotus, 2. François Cevert, Tyrrell, 3. George Follmer, Shadow
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Niki Lauda, BRM P160E

Niki Lauda, BRM P160E
2/5

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Ronnie Peterson, Lotus 72 Ford

Ronnie Peterson, Lotus 72 Ford
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Emerson Fittipaldi, Lotus 72D

Emerson Fittipaldi, Lotus 72D
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Jacky Ickx, Ferrari 312B3

Jacky Ickx, Ferrari 312B3
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1979

1979 İspanya GP gerçekleşti ve sıralama turlarında Ligier sürücüsü Jacques Laffite, 0.290 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

75 turun tamamını ilk sırada geçen Depailler, 21 saniye farkla zafere ulaştı.

Laffite henüz 15. turda yarış dışı kalırken, Lotus'tan Carlos Reutemann ve Mario Andretti podyumu tamamlayan sürücüler oldular.

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Patrick Depailler, Ligier JS11 Ford

Patrick Depailler, Ligier JS11 Ford
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Emerson Fittipaldi, Fittipaldi F5A Ford

Emerson Fittipaldi, Fittipaldi F5A Ford
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Alan Jones, Williams FW07

Alan Jones, Williams FW07
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1984

Belçika GP sıralama turlarına Ferrari damga vururken, Michele Alboreto 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Yarışta da rahat bir performansla 42.3 saniye farkla zafere ulaştı. Derek Warwick ikinci ve Rene Arnoux üçüncü oldu.

Bu, Alboreto'nun üçüncü zaferiydi.

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Michele Alboreto, Ferrari

Michele Alboreto, Ferrari
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Ferrari 126C4

Michele Alboreto, Ferrari 126C4
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2001

2001 İspanya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Michael Schumacher'in olurken, Mika Hakkinen 0.085 saniye geride ikinci ve David Coulthard 0.434 saniye geride üçüncü oldu.

Hakkinen yarışın 53. turunda liderliği Schumacher'den aldı ve zafere doğru gidiyordu. Ancak bitime bir tur kala debriyaj sorunu yaşayınca, zafer Schumacher'in oldu.

Juan Pablo Montoya ikinci olurken, Jacques Villeneuve üçüncü olarak podyuma çıktı. Bu, BAR projesinin ilk podyumuydu.

Schumacher yarıştan sonra, "Mika için çok üzüldüğümü söylemeliyim. Son pit stopuna kadar eğlenceli bir mücadelemiz vardı. Yarış dışı kaldığını görünce şoke oldum. Kazanmayı seviyorum ama geçmişte böyle şeyler başıma geldi ve bunlar yarışta olan şeyler." demişti.

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Podyum: Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher ve Jacques Villeneuve

Podyum: Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher ve Jacques Villeneuve
1/7

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Juan Pablo Montoya, King Juan Carlos ve Michael Schumacher

Podyum: Juan Pablo Montoya, King Juan Carlos ve Michael Schumacher
2/7

Fotoğraf: Ferrari Media Center

battle between Michael Schumacher ve Mika Hakkinen

battle between Michael Schumacher ve Mika Hakkinen
3/7

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Team Ferrari

Team Ferrari
4/7

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Hakkinen, McLaren, David Coulthard, McLaren'i aracının üstünde taşıyor

Hakkinen, McLaren, David Coulthard, McLaren'i aracının üstünde taşıyor
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen

Mika Hakkinen
6/7

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Mika Hakkinen

Mika Hakkinen
7/7

Fotoğraf: DaimlerChrysler

 

 

 

2002

Rob Walker, 84 yaşında hayatını kaybetti.

1950 ve 1960'larda takımı Rob Walker Racing, fabrika tamlarına karşı yarıştı ve toplamda dokuz galibiyet aldı.

Stirling Moss takımın en başarılı döneminde aracı kullanan isimdi. Hem Cooper hem de Lotus'la zafer kazandılar ve fabrika takımını geçtiler.

1958 Arjantin GP'deki ilk galibiyet, Formula 1'de arkadan motorlu bir aracın F1'deki ilk zaferiydi ve bu yüzden her zaman özel olarak kaldı.

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Graham Hill, Lotus 49C and Rob Walker

Graham Hill, Lotus 49C and Rob Walker
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C

Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C

Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Stirling Moss, Rob Walker Racing Team Ferguson P99-Climax

Stirling Moss, Rob Walker Racing Team Ferguson P99-Climax
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C

Graham Hill, Rob Walker Lotus 72C
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

 

 

2018

2018 Azerbaycan GP sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastian Vettel'in olurken, Lewis Hamilton ikinci ve Valtteri Bottas üçüncü sırada yer aldı.

Ancak yarışta güvenlik aracı ve farklı stratejilerle birlikte Bottas liderliğe yükseldi.

Fin pilot bitime üç tur kala lastik patlatıp yarış dışı kalırken, zafere ulaşan isim Hamilton oldu. Kimi Raikkonen ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu.

Max Verstappen ve Daniel Ricciardo'nun teması, yarışın en çok konuşulan konularından birisiydi.

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Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
1/7

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Ferrari, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sergio Perez, Force India

Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Ferrari, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sergio Perez, Force India
2/7

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
3/7

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
4/7

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
5/7

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
6/7

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

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