Tost: "İlk yarış 5 Temmuz'da gerçekleşecek"

Formula 1, 2020 sezonuna Avusturya GP ile başlamayı planlanıyor ve bu yarışın seyircisiz şekilde yapılması planlanıyor.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, yarışın 5 Temmuz'da gerçekleşeceğini söyledi ve plan hakkında detay verdi.

"5 Temmuz'da tekrar yarış yapacağımıza inanıyoruz. Zorunlu ara 30 Mayıs'ta sona erecek, fabrikaya dönmeden önce her çalışan koronavirüs testine tabi tutulacak. Tam olarak kimlerin gideceğine karar vereceğiz, kendimizi 60 personelle sınırlayacağız. Buradan ayrılmadan yedi veya sekiz gün önce onlar için başka bir test daha yapacağız. Daha az insan seyahat edecek. Pist eğer basına ve sponsorlara kapatılırsa toplamda 55 kişi gidecek."

"Sosyal mesafeyle ilgili durum Formula 1'de tamamen farklı. Çalışanlarımız ve diğer takımların personeli, zorunlu teste tabi olacaklar."

"Bugün sağlık ekibimizle de konuştum. Güvenliğin garanti edilmesini istiyorum. Sadece tükürükten yapılan analiz benim için yeterli değil. Herkesin kan testi yaptırmasını istiyorum ve diğer takımlardan da aynısını yapmalarını isteyeceğim. Bu, güvenilir sonuçlar sağlayacak."

"Muhtemelen, Ferrari ile özel uçaklarla Avrupa'ya uçacağız. Sadece koronavirüs testi negatif olanları götüreceğiz. Enfeksiyon olasılığı en aza indirilecek. Bu sayede dar garajda rahatça çalışabilecekler."

"Her çalışanın, tüm testlerin işaretleneceği tıbbi bir çizelgesi olacak. Tüm aile üyelerini de kontrol edeceğiz."

"Bazı virologlar rutin testlerin %15 ihtimalle yanlış sonuçlar verdiğini söylüyor. Buna göre negatif sonuç çıkan her 100 kişiden 15'i virüslü olabilir. Buna izin veremeyiz. Kan testinin güvenilirliği çok yüksek. Tüm testleri zamanında tamamlarsak, 5 Temmuz'daki Avusturya'da Grand Prix'sinin gerçekleşmesinin önünde hiçbir engel görmüyorum."

"Araç üzerinde çalışan mekanikerler gerçekten yakın temas halinde. Ama araç başına beş veya altı mekanikeri geçmiyor. Geri kalan herkes Avusturya'da kabul edilen 1 metrelik mesafeye kolayca uyabilir. Lastiklere bakanlar ayrı, elektronik mühendislerinin ayrı yerleri var. Mekanikerler her durumda zaten ayrılıyorlar."

"Bilgisayar uzmanları, bilgisayarları yan yana olduğu için yine yan yana oturacaklar. Bu nedenle Avusturya hükümetinin önerdiği maskeleri takacağımızı söyleyebilirim."

"Pit stopla ilgili herhangi bir sorun olacağını da sanmıyorum. Çünkü lastik değiştiren her mekanikerin kendi kaskı var."

"İki yarış yapılması (5 ve 12 Temmuz'da) planlanıyor ve bütün insanlar ilk yarıştan sonra orada kalacak. Gerekirse bu arada bir test yapılması gerekecek. Test sayısının yetersiz olacağını sanmıyorum, bu olsa bile o zamana kadar bir sorun olmamalı."

"Ekipmanlarımızı tırlarla götüreceğiz."

Tost, ilk yarış öncesi bir test yapılma ihtimalinin olmadığını da söyledi.

"Bu imkansız. 30 Mayıs'a kadar takım fabrikaları kapalı.Takımlar sadece en fazla 100 km tamamlayabildiği bir çekim gününe katılabilir."

Alakalı video