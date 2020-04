Carey "imkansız" 2020 F1 takvimini nasıl oluşturacak?

Formula 1'in CEO'su Chase Carey, pazartesi sabah yayınlamış olduğu mektupta 2020 F1 sezonunu temmuz ayının başında Avusturya'da seyircilere kapalı da olsa başlatmayı planladıklarını açıklamıştı.

Carey'nin açıklamasına göre temmuz ile aralık ayları arasında ilk olarak Avrupa, ardından Avrasya, Asya, Amerika ve son olarak Orta Doğu'da yarışların yapılması planlanıyor.

Peki takvimin son hali nasıl olacak? Bu konuyla alakalı pek çok söylenti var ve internet üzerinde birçok farklı hesaplama var. Kimileri bu konuda daha iyi bilgi sahibiyken, kimileri tamamen varsayımlar üzerinden ilerliyor.

Altı çizilmesi gereken konu, F1'in kendi programının günlük olmasa bile koronavirüs ile ilgili gelişmeler kapsamında haftalık bir şekilde ilerliyor olması.

Bu açıdan iki işaret direğinin ortaya çıktığını, yani sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Carey, 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacaklarını söyledi. Avusturya'da iki yarışlık bir hafta sonu yapılması, ardından Silverstone'da da iki yarışlık bir hafta sonu yapılması planlanıyor. Ancak henüz Britanya GP ile ilgili, yarışın seyircisiz yapılacağı dışında bir doğrulama gelmedi.

Sezon Orta Doğu'da bitecek. Bu konuda da resmi bir açıklama gelmedi ancak muhtemelen aralık ayının ilk iki haftasında önce Bahreyn, ardından her zamanki gibi Abu Dhabi sezon finali olarak gerçekleştirilecek.

Şu an için tüm planlar geliştirilme aşamasında ve son ana kadar da belli olacak gibi görünmüyor.

Şu ana kadar Avustralya, Monaco ve Fransa yarışları resmi olarak iptal edildi ve 2020'de yapılmayacaklar.

Böylece 22 yarış olması gereken takvim doğrudan 19 yarışa düşüyor. Carey, en iyi ihtimalle 15 ila 18 arasında yarış düzenlemeyi planladıklarını söylemişti. Avusturya ve Britanya yarışlarının çift yarış olacağını düşünürsek, en iyi ihtimal gerçekleşse dahi maksimum 16 farklı pistte yarış olacak gibi görünüyor. Bu Avustralya, Monaco ve Fransa dışında en az 3 pistin daha takvimde yer almayacağı manasına geliyor.

İptal edilen yarışlar dışında Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya, Azerbaycan ve Kanada yarışları ertelendiler. Takvimdeki diğer 12 yarış hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak şunu söylememiz gerekiyor ki, henüz ertelenmeyen ya da iptal edilmeyen yarışların normal takvimdeki pozisyonlarının artık bir önemi yok. Onların bir çoğunun yeri ve tarihi değişebilir.

Singapur GP gibi cadde üzerinde geçici pist kurularak yapılan yarışların yeri, eğer gerçekleşecekse diğerlerine göre daha sabit olacak çünkü bu tip yarışlar için hazırlıklar çok uzun sürüyor ve lojistik açıdan daha büyük zorluklar bekliyor.

Normal pistler bu konuda daha esnek olabiliyor ancak bu konuda Austin'deki COTA pistinin de bazı kısıtlamaları var. Amerika GP'nin normal tarihi olan 25 Ekim'den 2 hafta sonrasında MotoGP yarışı planlanıyor.

Hava şartlarını da dikkate almak gerekiyor. F1 takviminde yer alacak yarışların bir çoğu, ekim ve kasım aylarında yapılabilecek bölgelerde değiller. Bu yüzden takvimin ötelenebileceği tarih de sınırlı diyebiliriz. Tabii bu, Orta Doğu için geçerli değil. Bu yüzden Bahreyn ve Abu Dhabi yarışları doğrudan aralık ayı için düşünülüyor.

Peki takvim nasıl şekillenecek?

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, and the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images