F1 tarihinde bugün: 29 Mayıs

1960

1960 sezonunun ikinci yarışı Monako'da yapıldı ve yarışa sadece 16 araç alındı. Stirling Moss, Lotus'uyla en yakın rakibi Jack Brabham'ın 1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Brabham yarıştan diskalifiye edilirken, Moss rahat bir yarış çıkardı ve 52.1 saniye farkla zafere ulaştı.

Bruce McLaren ikinci olurken, Phil Hill üçüncü oldu.

Bu, Lotus'un ilk pole pozisyonu, ilk galibiyeti ve ilk podyumuydu.

Slider Liste Stirling Moss, Lotus-Climax 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Bruce McLaren, Cooper 4 / 4 Fotoğraf: David Phipps

1963

Ukyo Katayama Tokyo'da doğdu. F1 kariyerinde beklentileri karşılayamadı.

1996 ve 1997'de pek de başarılı geçmeyen iki sezon sonunda gerçek tutkusu olan dağ tırmanışına devam etmek için yarışlardan emekli oldu.

Slider Liste Ukyo Katayama, Minardi M197 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ukyo Katayama, Venturi Larrousse LC92 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha 4 / 5 Fotoğraf: Ercole Colombo Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

1988

1988 Meksika GP'de Ayrton Sena, sıralama turlarında Alain Prost'un 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak startla birlikte liderliği alan Prost, tüm yarışı lider götürerek zafere ulaştı. Senna 7.1 saniye geride ikinci olurken Berger üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Ayrton Senna, McLaren, 3. Gerhard Berger, Ferrari 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/4 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/4 3 / 3 Fotoğraf: Sutton Images

1994

Michael Schumacher, 1994 İspanya GP'de pole pozisyonunu rahat şekilde kazanmayı başardı.

Ancak yarışın orta bölümünde liderliği Damon Hill aldı ve Schumacher'in 24.1 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Mark Blundell üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bu, David Coulthard'ın ilk yarışıydı. Blundell'in ise üçüncü ve son podyumu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Damon Hill, Williams, 2. Michael Schumacher, Benetton, 3. Mark Blundell, Tyrrell 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images David Coulthard, Williams Renault 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Damalı bayrak: Damon Hill, Williams FW16 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2005

Nick Heidfeld'in pole pozisyonunu kazandığı 2005 Avrupa GP'yi, Fernando Alonso kazandı.

Çok dramatik bir yarıştı çünkü lider giden Kimi Raikkonen'in son turda süspansiyonu kırıldı ve galibiyeti bitime bir tur kala Alanso'ya kaybetti.

Heidfeld ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso 1 / 5 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello 2 / 5 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello 3 / 5 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher ve Fernando Alonso 5 / 5 Fotoğraf: XPB Images

2011

2011 Monako GP sıralama turları gerçekleşti ve Sebastian Vettel, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün Vettel, Fernando Alonso'nun 1.1 saniye önünde zafere ulaştı. Jenson Button ise podyumu tamamladı.

Slider Liste Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 1 / 8 Fotoğraf: XPB Images Pole: Sebastian Vettel, Red Bull Racing 2 / 8 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari, third place Jenson Button, McLaren 3 / 8 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing looking, Williams 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, Red Bull Racing 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Jen 7 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

2016

2016 Monako GP gerçekleşti. Daniel Ricciardo'nun pole pozisyonunu kazandığı yarışta, zafer Lewis Hamilton'ın oldu.

Heyecan dolu yarışta Ricciardo ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu. Ricciardo yarışı kazanabilirdi ancak Red Bul pitlerde hata yapınca, Hamilton da Avustralyalı pilotu rahat şekilde geçti.

Bu, Daniel Ricciardo'nun ilk pole pozisyonuydu.

Slider Liste Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Force India 1 / 7 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Force India 2 / 7 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda 3 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda 4 / 7 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W07 5 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG 6 / 7 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG 7 / 7 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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