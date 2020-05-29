F1 tarihinde bugün: 29 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1960
1960 sezonunun ikinci yarışı Monako'da yapıldı ve yarışa sadece 16 araç alındı. Stirling Moss, Lotus'uyla en yakın rakibi Jack Brabham'ın 1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Brabham yarıştan diskalifiye edilirken, Moss rahat bir yarış çıkardı ve 52.1 saniye farkla zafere ulaştı.
Bruce McLaren ikinci olurken, Phil Hill üçüncü oldu.
Bu, Lotus'un ilk pole pozisyonu, ilk galibiyeti ve ilk podyumuydu.
Stirling Moss, Lotus-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Stirling Moss, Lotus-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Stirling Moss, Lotus-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Bruce McLaren, Cooper
Fotoğraf: David Phipps
1963
Ukyo Katayama Tokyo'da doğdu. F1 kariyerinde beklentileri karşılayamadı.
1996 ve 1997'de pek de başarılı geçmeyen iki sezon sonunda gerçek tutkusu olan dağ tırmanışına devam etmek için yarışlardan emekli oldu.
Ukyo Katayama, Minardi M197
Fotoğraf: LAT Images
Ukyo Katayama, Venturi Larrousse LC92
Fotoğraf: LAT Images
Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha
Fotoğraf: LAT Images
Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha
Fotoğraf: Ercole Colombo
Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha
Fotoğraf: LAT Images
1988
1988 Meksika GP'de Ayrton Sena, sıralama turlarında Alain Prost'un 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ancak startla birlikte liderliği alan Prost, tüm yarışı lider götürerek zafere ulaştı. Senna 7.1 saniye geride ikinci olurken Berger üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Ayrton Senna, McLaren, 3. Gerhard Berger, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
1994
Michael Schumacher, 1994 İspanya GP'de pole pozisyonunu rahat şekilde kazanmayı başardı.
Ancak yarışın orta bölümünde liderliği Damon Hill aldı ve Schumacher'in 24.1 saniye önünde galibiyete ulaştı.
Mark Blundell üçüncü olarak podyuma çıktı.
Bu, David Coulthard'ın ilk yarışıydı. Blundell'in ise üçüncü ve son podyumu.
Podyum: Yarış galibi Damon Hill, Williams, 2. Michael Schumacher, Benetton, 3. Mark Blundell, Tyrrell
Fotoğraf: LAT Images
David Coulthard, Williams Renault
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Benetton B194
Fotoğraf: LAT Images
Damalı bayrak: Damon Hill, Williams FW16
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Benetton B194 Ford
Fotoğraf: LAT Images
2005
Nick Heidfeld'in pole pozisyonunu kazandığı 2005 Avrupa GP'yi, Fernando Alonso kazandı.
Çok dramatik bir yarıştı çünkü lider giden Kimi Raikkonen'in son turda süspansiyonu kırıldı ve galibiyeti bitime bir tur kala Alanso'ya kaybetti.
Heidfeld ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
2011
2011 Monako GP sıralama turları gerçekleşti ve Sebastian Vettel, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün Vettel, Fernando Alonso'nun 1.1 saniye önünde zafere ulaştı. Jenson Button ise podyumu tamamladı.
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari, third place Jenson Button, McLaren
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing looking, Williams
Fotoğraf: XPB Images
Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Jen
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
2016
2016 Monako GP gerçekleşti. Daniel Ricciardo'nun pole pozisyonunu kazandığı yarışta, zafer Lewis Hamilton'ın oldu.
Heyecan dolu yarışta Ricciardo ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu. Ricciardo yarışı kazanabilirdi ancak Red Bul pitlerde hata yapınca, Hamilton da Avustralyalı pilotu rahat şekilde geçti.
Bu, Daniel Ricciardo'nun ilk pole pozisyonuydu.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Force India
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Force India
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W07
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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