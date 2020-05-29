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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 29 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 29 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
29 May 2020 14:59

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1960

1960 sezonunun ikinci yarışı Monako'da yapıldı ve yarışa sadece 16 araç alındı. Stirling Moss, Lotus'uyla en yakın rakibi Jack Brabham'ın 1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Brabham yarıştan diskalifiye edilirken, Moss rahat bir yarış çıkardı ve 52.1 saniye farkla zafere ulaştı.

Bruce McLaren ikinci olurken, Phil Hill üçüncü oldu.

Bu, Lotus'un ilk pole pozisyonu, ilk galibiyeti ve ilk podyumuydu.

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Stirling Moss, Lotus-Climax

Stirling Moss, Lotus-Climax
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Stirling Moss, Lotus-Climax

Stirling Moss, Lotus-Climax
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Stirling Moss, Lotus-Climax

Stirling Moss, Lotus-Climax
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Bruce McLaren, Cooper

Bruce McLaren, Cooper
4/4

Fotoğraf: David Phipps

 

 

1963

Ukyo Katayama Tokyo'da doğdu. F1 kariyerinde beklentileri karşılayamadı.

1996 ve 1997'de pek de başarılı geçmeyen iki sezon sonunda gerçek tutkusu olan dağ tırmanışına devam etmek için yarışlardan emekli oldu.

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Ukyo Katayama, Minardi M197

Ukyo Katayama, Minardi M197
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Ukyo Katayama, Venturi Larrousse LC92

Ukyo Katayama, Venturi Larrousse LC92
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha

Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha

Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha
4/5

Fotoğraf: Ercole Colombo

Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha

Ukyo Katayama, Tyrrell 022 Yamaha
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1988

1988 Meksika GP'de Ayrton Sena, sıralama turlarında Alain Prost'un 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak startla birlikte liderliği alan Prost, tüm yarışı lider götürerek zafere ulaştı. Senna 7.1 saniye geride ikinci olurken Berger üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Ayrton Senna, McLaren, 3. Gerhard Berger, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Ayrton Senna, McLaren, 3. Gerhard Berger, Ferrari
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/4

Alain Prost, McLaren MP4/4
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

 

1994

Michael Schumacher, 1994 İspanya GP'de pole pozisyonunu rahat şekilde kazanmayı başardı.

Ancak yarışın orta bölümünde liderliği Damon Hill aldı ve Schumacher'in 24.1 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Mark Blundell üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bu, David Coulthard'ın ilk yarışıydı. Blundell'in ise üçüncü ve son podyumu.

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Podyum: Yarış galibi Damon Hill, Williams, 2. Michael Schumacher, Benetton, 3. Mark Blundell, Tyrrell

Podyum: Yarış galibi Damon Hill, Williams, 2. Michael Schumacher, Benetton, 3. Mark Blundell, Tyrrell
1/5

Fotoğraf: LAT Images

David Coulthard, Williams Renault

David Coulthard, Williams Renault
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Benetton B194

Michael Schumacher, Benetton B194
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Damalı bayrak: Damon Hill, Williams FW16

Damalı bayrak: Damon Hill, Williams FW16
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2005

Nick Heidfeld'in pole pozisyonunu kazandığı 2005 Avrupa GP'yi, Fernando Alonso kazandı.

Çok dramatik bir yarıştı çünkü lider giden Kimi Raikkonen'in son turda süspansiyonu kırıldı ve galibiyeti bitime bir tur kala Alanso'ya kaybetti.

Heidfeld ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso
1/5

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello
3/5

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Nick Heidfeld ve Rubens Barrichello
4/5

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher ve Fernando Alonso

Michael Schumacher ve Fernando Alonso
5/5

Fotoğraf: XPB Images

 

2011

2011 Monako GP sıralama turları gerçekleşti ve Sebastian Vettel, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün Vettel, Fernando Alonso'nun 1.1 saniye önünde zafere ulaştı. Jenson Button ise podyumu tamamladı.

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Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pole: Sebastian Vettel, Red Bull Racing
2/8

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari, third place Jenson Button, McLaren

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari, third place Jenson Button, McLaren
3/8

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing looking, Williams

Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing looking, Williams
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, Red Bull Racing
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Jen

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, 3. Jen
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
8/8

Fotoğraf: XPB Images

 

2016

2016 Monako GP gerçekleşti. Daniel Ricciardo'nun pole pozisyonunu kazandığı yarışta, zafer Lewis Hamilton'ın oldu.

Heyecan dolu yarışta Ricciardo ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu. Ricciardo yarışı kazanabilirdi ancak Red Bul pitlerde hata yapınca, Hamilton da Avustralyalı pilotu rahat şekilde geçti.

Bu, Daniel Ricciardo'nun ilk pole pozisyonuydu.

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Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Force India

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Force India
1/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Force India

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Force India
2/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
3/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W07

Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1 W07
5/7

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes AMG
6/7

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes AMG
7/7

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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