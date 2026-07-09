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Formula 1 Britanya GP

Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”

Russell, Belçika Grand Prix'sinde yağmur yağarsa nasıl bir mücadele yaşanacağını tahmin edemediğini söyledi.

Lydia Mee Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Silverstone'da son turlardaki güvenlik aracı periyodunu iyi değerlendirip, yaşadığı lastik sorununa rağmen yarışı ikinci sırada bitirmeyi başaran Russell, bu sezon henüz yoğun yağmur altında bir yarış yapılmadığını ve yeni nesil araçların o koşullarda nasıl tepki vereceğini kimsenin bilmediğine değindi.

Hava şartlarının her an değişebildiği Spa'da olası bir yağmur ihtimalini değerlendiren İngiliz pilot, katıldığı radyo programında şu ifadeleri kullandı: "Her koşula karşı bir plan yapamayız, çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.”

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Lastiklerin geçmiş yıllardaki kadar iyi olmayabileceğine dair bazı konuşmalar yapıldı. Bu yüzden pilotlar olarak, garajdan çıktığımız andan itibaren temkinli davranmamız gerekecek.”

“Yağmur yağarsa ilk turumuzda muhtemelen Eau Rouge virajını tam gaz dönemeyiz.”

Mercedes’ten Bradley Lord'un "Yağmurda hiçbir tur birbirinin aynısı değildir." Sözü üzerine Russell şunları ekledi: "Evet, kesinlikle değildir. Bu yüzden bu duruma önceden hazırlanamayız.”

“Fakat ne kadar hazırlık yaparsak yapalım, piste çıktığınız anda en önemli şey duruma adapte olabilme kabiliyetinizdir.”

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