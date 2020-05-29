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Formula 1 / Son dakika

Williams, takımı satma ya da ortak bulma işini yazın tamamlamak istiyor

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Williams, takımı satma ya da ortak bulma işini yazın tamamlamak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
29 May 2020 14:34

Claire Williams, Formula 1 takımına ortak bulma ya da satma işlemini yaz mevsimi içinde tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.

Grove kökenli şirket, F1 takımının gelecekte daha sağlam bir pozisyonda olması için finansal destek bulabileceği bazı adımlar atacağını duyurdu. Bu kapsamda takımın ana sponsoru ROKIT ile yollar ayrıldı ve takımı ayakta tutabilmek için yeni yatırımcılarla görüşüleceği ya da takımın başka bir gruba satılabileceği belirtildi.

Bu konuyla alakalı resmi süreç yeni başlamış olsa da, takım patronu vekili Claire Williams atacakları adımla alakalı uzun süre beklemeyeceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Williams, "Bu süreç için bir zaman aralığı belirlemedik ancak önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tamamlamak istiyoruz."

"Biz, F1'deki gibi her şeyin hızlı olmasını istiyoruz. Bu zaman aralığında anlaşma konusunda başarılı olacağımızı hissediyoruz. Ancak bu senenin kalan kısmında yarışlar yeniden başladığında yarışlara devam edebilmek için gerekli finansmana sahibiz." dedi.

Takımın seçeneklerinden birisi şirketin bir bölümünü ya da tamamını satmak. Bu, Frank Williams'ın kurmuş olduğu ve tamamen ailenin yönetiminde olması yaklaşımından uzaklaşmak manasına gelse de, Claire dikkate almaları gereken öncelikler olduğunu söylemişti.

Williams ayrıca yatırımcı bulma hamlesinin son iki senedir pist üstünde alınan kötü sonuçlar nedeniyle yaşanılan çaresizlikten olduğunu düşünmüyor.

Williams, "Bunun çaresizlik olduğuna inanmıyorum. Bana göre bu yapılması doğru olan, sağduyulu bir hamle. Williams ailesi olarak her zaman F1'i ilk sıraya koyduk. Şu anda yatırımcı arıyor olmanın, her zaman sahip olduğumuz felsefeyle paralel olduğunu düşünüyorum. Takımımızın, takımda çalışan insanların geleceklerini korumaya çalışıyoruz. Bu yüzden bunun sizin söylediğiniz gibi bir çaresizlik olduğunu düşünmüyorum. Bu yapılması gereken doğru şey." dedi.

Williams, gelecek seneden itibaren uygulamaya geçilecek olan bütçe sınırı, yeni teknik kurallar ve para dağılımının küçük takımlara faydalı olacağını, bu yüzden şu anın yeni partnerler bulmak için en iyi zaman olduğunu düşünüyor.

Williams, "Şu an kesinlikle doğru zaman çünkü bizim hedefimiz takımı her zaman olmasını istediğimiz yerlere, geçmişteki konumuna geri getirmek."

"Spor bir süredir gelen çeşitli kurallar nedeniyle öyle değildi çünkü harcamalar çok üst seviyedeydi. Şimdi gelecek yeni kurallarla bu durum belli bir seviyeye kadar değişecek. Bu benim ve takımım için gerçekten heyecan verici bir şey."

"Bugün burada otururken takımın geleceğinden ve sporda tekrar başarılı olabileceği yeteneklere sahip olduğundan çok eminim. Yeni kurallarla birlikte mücadele edeceğimiz ortam değişecek."

"Başarmak istediğimiz şeyler için takıma yatırım alma kararı, koyduğumuz tüm planlar konusunda bize yardımcı olacak ve ilerlememizi sağlayacak. Williams F1 tarihinde bu şeyleri yapmak için kesinlikle doğru dönemdeyiz." dedi.

Şirketin F1 takımı için yatırımcı bulamama riskiyle karşı karşıya kalıp kalmayacağı sorulduğunda ise Williams, "İhtiyacımız olan yatırımı bulacağımız konusunda eminim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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