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Formula 1 Britanya GP

Wolff: "Ferrari'den korkmuyoruz ama önemli bir gelişim kaydettiler"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari'nin son dönemde önemli bir performans artışı yakaladığını kabul ederken, asıl odaklanmaları gereken konunun kendi yaşadıkları dayanıklılık sorunları olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Britanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından konuşan Lewis Hamilton, yarış temposunda Mercedes'in çok daha güçlü olacağını savunmuştu.

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, Ferrari SF-26 yarışın başında liderliği ele geçirse bile Mercedes'in uzun sürüş temposuna karşı bunu koruyamayacağını ifade etmişti.

Yarışın startında Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli'yi geride bırakmayı başarırken, genç İtalyan pilot ilk bölümün büyük kısmını Hamilton'ı geçmeye çalışarak geçirdi.

Yarışın son bölümünde ise Antonelli, kendisinden çok daha eski lastiklerle mücadele eden Leclerc'i yakalamaya hazırlanıyordu. Ancak teknik bir arıza yaşayan Mercedes pilotu, galibiyet umutlarını kaybetti.

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sky İtalya'ya konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari'nin artık daha rekabetçi olduğunu kabul etse de asıl sorunun Mercedes'in dayanıklılık problemleri olduğunu vurguladı.

Wolff, "Ferrari'den korkuyor muyum? Hayır."

"Öncelikle kendimize odaklanmamız gerekiyor. Dayanıklılık sorunları nedeniyle son yarışlarda 75 puan kaybettik."

"Ferrari önemli bir gelişim kaydetti. Silverstone'da daha az rekabetçi olacaklarını düşünüyorlardı ancak yarışın ilk bölümünde tempoları bizimkine oldukça yakındı." dedi.

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