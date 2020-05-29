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Formula 1 / Son dakika

Ferrari Sürücü Akademisi, Avustralya'da bir merkez açacak

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Ferrari Sürücü Akademisi, Avustralya'da bir merkez açacak
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
29 May 2020 17:24

Ferrari Sürücü Akademisi (FDA), Motorsport Avustralya ile işbirlikteliği kurarak Avustralya'nın Sydney kentinde Asya-Pasifik bölgesi için bir merkez açacağını açıkladı.

FDA'in Asya-Pasifik ayağı ise Motorsport Avustralya tarafından yönetilecek. Bu program sayesinde, 14-17 yaş arasında; Avustralya, Pakistan, Hindistan, Nepal, Bhutan, Bangladeş, Burma, Tayland, Laos, Vietnam, Kamboçya, Malezya, Singapur, Endonezya, Brunei, Filipinler, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Sri Lanka, Yeni Zelanda ve Çin'de bulunan sürücüler keşfedilecek.

Genç sürücülerin belirlenmesi ise Motorsport Avustralya'ya ait olan bir Avustralya Formula 4 Şampiyonası aracı üzerinden yapılacak. 

Programın en iyi iki sürücüsü ise, Avrupa Formula 4 Şampiyonası'nda en iyilere karşı yarışmak için İtalya'ya getirilecek.

FDA patronu Laurent Mekies şunları söyledi: "Motorsport Avustralya ile bugün yaptığımız anlaşma, İtalyan Otomobil Kulübü ve Dünyada kartingin en önemli markası olan TonyKart ile yaptığımız anlaşmalarla beraber, sürücü keşfi olarak dünyadaki en yetenekli isimlerin geleceğini oluşturmaktan dolayı attığımız en önemli adımlardan bir tanesi."

"Motorsport Avustralya'da bulunan arkadaşlarımız ile uzun süreli bir birlikteliğimiz var ve inanıyoruz ki, beraber çalışarak bu bölgede bulunan pek çok genç sürücünün dikkatini çekip, inanılmaz bir seçim programı yaratacağız."

Motorsport Avustralya patronu Andrew Papadopoulos ise programın, Avustralya'nın Formula 1'deki gelecek yıldızını bulma konusunda büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Papadopoulos açıklamasına şu şekilde devam etti: "Şu anda yetişen, ve yetişmekte olan, açık tekerlek sürücülerimiz, erken yaşlarda Formula 1 sisteminin bir parçası olma konusunda daha iyi bir fırsata sahip olacaklar."

"Avustralyalılar tarih boyunca en iyi sürücülere karşı mücadele edebileceklerini kanıtladılar - ve inanıyoruz ki bu program sayesinde sıradaki Daniel Ricciardo veya Mark Webber'i, ve umarım ki bir sonraki Avustralyalı FIA Formula 1 Dünya Şampiyonu'nu bulabileceğiz."

"Ferrari'nin motor sporlarındaki tarihi çok gurur verici ve inanılmaz. Tüm genç sürücülerin, parçası olmak istediği bir takım. FDA ile oluşan bu ilişkiden dolayı çok heyecanlıyız ve iki organizasyon arasında güçlü bir bağ kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Ferrari Sürücü Akademisi ile olan bu partnerlik, Motorsport Avustralya için tarihi bir an olması ile beraber, Avustralya'da bulunan gelişim fırsatlarına büyük bir destek."

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Editör Andrew van Leeuwen

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