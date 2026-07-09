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Formula 1 Britanya GP

Lawson, genç yıldız Tsolov’un yükselişi hakkında: "Üzerinde düşündüğüm bir konu değil"

Liam Lawson, Formula 2'de şampiyona liderliğine yükselen Red Bull Akademisi pilotu Nikola Tsolov'un formu ve kendi geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Neşe Akkoyun
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Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Racing Bulls pilotu Liam Lawson, takımıyla istikrarlı bir 2026 sezonu geçirirken Red Bull akademisinin genç yeteneği Nikola Tsolov’un Formula 2'de sergilediği performanslar padoğun dikkatini çekmiş durumda. Bulgar pilot, F2'de bu sezon çıktığı 14 yarışın 6'sını kazanarak şampiyona liderliğine yükseldi ve Lawson'ın koltuğu için bir aday olarak anılmaya başladı.

Buna karşın Racing Bulls, son yarışlarda Formula 1'in en hızlı beşinci takımı konumuna yükseldi. Lawson, sıralama turlarında düzenli olarak son bölüme kalmayı başarırken, Britanya Grand Prix'sindeki altıncılığı dahil olmak üzere neredeyse her yarıştan puanla ayrıldı. 

Nikola Tsolov

Nikola Tsolov

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Geçen yıl Red Bull Racing ile geçirdiği şanssız iki yarışlık dönemin ardından F1 kariyerini yeniden toparlayan pilot, takım arkadaşı Arvid Lindblad'a karşı da puan durumunda üstünlüğünü sürdürüyor.

Geleceği ve Tsolov'un yükselişi hakkında basına konuşan Lawson, şu sözleri söyledi: "Dürüst olmam gerekirse bu, üzerinde gerçekten düşündüğüm bir şey bile değil.” 

“Tabii ki yaz arası, bu tür durumların yoğun şekilde değerlendirileceği bir zaman dilimi olacaktır ve o döneme kadar önümüzde birkaç yarış daha var. Dolayısıyla şu anda sadece yaptığımız şeyi yapmaya devam etmek istiyorum.”

“Son zamanlarda işime odaklanma yaklaşımım işe yarıyor ve yaz arasına birkaç iyi yarış daha çıkararak girmek istiyorum.” 

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Formula 1'de henüz çok uzun süredir bulunmuyorum ama işlerin nasıl bir anda alevlenebildiğini görecek kadar uzun süredir buradayım; bu yüzden gerçekten üzerinde düşündüğüm bir konu değil."

Hafta sonu aldığı puanlarla bu sezonki puanlarını 39'a çıkaran Lawson, böylece 2025 sezonunun tamamında topladığı 38 puanı geride bırakarak Formula 1 kariyerinin en yüksek puan ulaştığı sezonuna imza atmış oldu.

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