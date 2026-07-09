De la Rosa, Macaristan güncellemesi hakkında: “Tam gaz çalışıyoruz”

Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan ve orta sıranın gerisine düşen Aston Martin, bu ay düzenlenecek Macaristan Grand Prix'sinde AMR26 üzerinde köklü bir değişim başlatıyor. Teknik deha Adrian Newey ve teknik direktör Enrico Cardile liderliğinde hazırlanan kapsamlı paket; ağırlık tasarrufu sağlayan yeni bir şasi ön yapısını, revize edilmiş aerodinamik yüzeyleri, yeni bir burnu ve yenilenen arka süspansiyonu kapsıyor.

Fabrika verilerine göre bu paketin şasi tarafında tur başına 1 saniyenin üzerinde kazanç getirmesi, yaz arasından sonra Zandvoort'ta gelecek Honda motor güncellemesinin de bu performansı daha da yukarı taşıması bekleniyor.

Aston Martin Racing Fotoğraf: Paul Foster

Takımın elçisi Pedro de la Rosa, ufuktaki büyük güncelleme hakkında şu sözleri söyledi: "Bu güncelleme temel olarak pilotların daha öngörülebilir, daha hızlı ve neticede daha rekabetçi bir araçla yarıştan keyif almasına yardımcı olmak zorunda.”

“Şu anda son sıralardayız; pistte performans göstermek zorundayız. Adrian'ın da açıkladığı gibi bu sadece bir aerodinamik güncellemesi değil, aracın daha güçlü olacağı pek çok alan var. Umarım Lance ve Fernando aracı test ettikten sonra yüzlerinde bir tebessüm olur.”

“Mesajımız şu: Tam gaz çalışıyoruz ve şu an bulunduğumuz konumdan daha iyi bir yerde olacağız.”

“Ancak Formula 1'in zor olduğunu unutmayalım. Çok gerilerden geliyoruz ve bu zaman alacak. Macaristan bir son değil, sürekli devam eden bir geliştirme sürecinin başlangıcı olacak.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Lawrence Stroll takım için gerekli tüm araçları ve süreçleri sağladı; şimdi gururla söyleyebiliriz ki sonunda her şey yerli yerinde. Sadece çalışanlarımıza bunları geliştirmeleri için zaman tanımamız gerekiyor. Yapbozun tüm parçaları tamamlanıyor."

Takımın geçmişten gelen yapısını değiştirmek için kolları sıvayan Adrian Newey ise Red Bull, McLaren ve Williams gibi şampiyon takımlardaki tecrübelerini Aston Martin fabrikasına aktarmaya başladı.

Tüm parçaları kendi fabrikalarında ürettiklerini söyleyen Newey, operasyonel dönüşümü şu sözlerle özetledi: "Kendi tesislerimizde ve üretim kabiliyetlerimizde büyük adımlar atıyoruz.”

Adrian Newey, Aston Martin Fotoğraf: Aston Martin

“Tüm kazanımları hemen göremeyeceksiniz ama güncellenmiş araçta gözle görülür bir performans artışı olacak: Artık vites kutusu gövdesi ve tabanlar dahil çok daha fazla bileşen kendi bünyemizde üretiliyor.”

“Bu bize daha iyi bir maliyet kontrolü sağlıyor ama daha da önemlisi, tasarımlarımız üzerinde çok daha büyük bir esneklik ve kontrol imkânı tanıyor.”

“Tüm süreci fabrikamıza taşımak; daha iyi bir kalite kontrolü, daha iyi bir yanıt hızı ve araştırmadan tasarıma kadar daha sıkı bir geri bildirim döngüsü anlamına geliyor."

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