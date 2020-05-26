F1 tarihinde bugün: 26 Mayıs

1955

Monako Grand Prix'sinde büyük bir kaza geçiren Alberto Ascari, bu kazadan kurtulmayı başardı. Ancak dört gün sonra Monza'da Ferrari ile test yaparken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Monte Carlo'daki olay sonrası bir arkadaşına şöyle demişti: "Çocuklarımın bana düşkün olmasını istemiyorum. Çünkü bir gün geri dönemeyebilirim ve eğer bana düşkün olmazlarsa, geri dönemezsem onlar için daha az acı verici olur."

Ascari'nin cenazesine bir milyondan fazla insan katıldı. Juan Manuel Fangio o gün, "En büyük rakibimi kaybettim." dedi.

Slider Liste Alberto Ascari, Ferrari 500 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Alberto Ascari, Lancia D50 limanda kaza yapıyor 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1958

Hollanda'da gerçekleştirilen sıralama turlarına Stuart Lewis Evans damga vurdu ve pole pozisyonunu 0.9 saniye farkla kazandı.

Ancak yarışta finiş görmeyi başaramadı ve zafer Stirling Moss'a gitti.

Harry Schell ikinci olurken, Jean Behra üçüncü oldu.

Slider Liste Stirling Moss, Cooper-Climax 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1963

Jim Clark ve Graham Hill arasındaki pole savaşını Clark kazandı. Ancak Monte Carlo caddelerinde yapılan heyecan dolu yarışın galibi Hill oldu.

Clark, 100 turluk yarışın 78. turunda yarış dışı kalırken, Monte Carlo'da çok sayıda zaferi bulunan Hill galibiyete uzanan isim oldu.

Richie Ginther ikinci ve Bruce McLaren üçüncü oldu.

Slider Liste Graham Hill, BRM P57 1 / 1 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1968

Graham Hill, cumartesi günü rahat bir pole pozisyonu kazandığı Monte Carlo'da, Dick Attwood'un sadece 2.2 saniye önünde galibiyete uzandı.

O yarışta sadece iki araç 80 tur atabildi. Üçüncü Lucien Bianchi dört tur geride kaldı.

Bu, Attwood ve Bianchi'nin ilk podyumuydu.

Slider Liste Graham Hill, Lotus 49B 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Graham Hill, Lotus 49B 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Graham Hill, Lotus 49B 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Graham Hill, Lotus 49B Ford 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1974

Ronnie Peterson, ilk turda yaşanan büyük zincirleme kaza sonrası, 25 araçtan sadece dokuzunun finiş gördüğü Monaco'da zafere ulaşan isim oldu.

Jody Scheckter o yarışta ikinci olurken, Jean Pierre Jarier üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Bu, Jarier'in F1'deki ilk podyumuydu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Ronnie Peterson, Lotus 72E ve Prince Rainier, Monaco Prensesi 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images İlk tur: Clay Regazzoni, Ferrari ve takım arkadaşı Niki Lauda 2 / 5 Emerson Fittipaldi, McLaren M23 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ronnie Peterson, Lotus 72E Ford 4 / 5 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Chris Amon, Amon AF 5 / 5 Fotoğraf: David Phipps

1974

İsviçreli pilot Silvio Moser, Lola-BMW ile Monza'daki 1000 km yarışında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Darbenin etkisiyle ciddi baş travması geçirdi ve iç yaralanmalara maruz kaldı.

Bilinci bir daha yerine gelmedi ve hayatını kaybetti. 1967-1971 yılları arasında 12 F1 yarışına çıkmıştı.

Slider Liste Silvio Moser, Bellasi Ford 1 / 3 Fotoğraf: David Phipps Silvio Moser, Bellasi Ford 2 / 3 Silvio Moser, Bellasi Ford 3 / 3

2002

David Coulthard, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher ile girdiği savaşı kazanarak Monako GP'yi kazandı.

Coulthard, "Aynalara bakmak pek keyifli değil. Ama bu adamların gerisinde olmaktansa önlerinde olmayı tercih ederim. Juan'ı izlemek eğlenceliydi." dedi.

O yarışta Michael Schumacher ve Ralf Schumacher kardeşler ikinci ve üçüncü oldular.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi David Coulthard ve Michael Schumacher ve Ralf Schumacher 1 / 10 Fotoğraf: BMW AG Yarış galibi David Coulthard celebrating takım ile McLaren crew members 2 / 10 Fotoğraf: DaimlerChrysler Michael Schumacher congratulating Yarış galibi David Coulthard 3 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher congratulating Yarış galibi David Coulthard 4 / 10 Fotoğraf: DaimlerChrysler David Coulthard leading Juan Pablo Montoya 5 / 10 Fotoğraf: DaimlerChrysler First lap: David Coulthard leading Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher 6 / 10 Fotoğraf: DaimlerChrysler First corner: David Coulthard leading Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher 7 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center First lap: David Coulthard leading Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher 8 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center David Coulthard 9 / 10 Fotoğraf: Brousseau Photo David Coulthard celebrating his win 10 / 10 Fotoğraf: DaimlerChrysler

2013

Nico Rosberg, Monaco'daki sıralama turlarında 0.091 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün Alman pilot 3.8 saniye farkla galibiyete uzanırken, Sebastian Vettel ve Mark Webber podyumu tamamladılar.

Bu, Vettel'in 50. F1 podyumuydu.

Slider Liste Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor, Podyum 1 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor takım ile 2 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W04 yarış sonunda kutlama yapıyor 3 / 7 Fotoğraf: XPB Images Start: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W04 ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W04 lead 4 / 7 Fotoğraf: XPB Images Podyum, Red Bull Racing, 2.; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Mark Webber, Red Bull Raci 5 / 7 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Sebastian Vettel Red Bull Racing, 2.; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Mark Webb 6 / 7 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton ve Nico Rosberg, Mercedes W04, parc ferme 7 / 7 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2019

Niki Lauda'nın hayatını kaybetmesinden günler sonra gerçekleştirilen 2019 Monaco GP sıralama turlarında Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'ın 0.086 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün zafer Hamilton'ın olurken, Vettel iki Mercedes'in arasına girerek ikinci oldu. Bottas ise podyumu tamamladı.

Slider Liste Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme 1 / 9 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme 2 / 9 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme 3 / 9 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme 4 / 9 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme 5 / 9 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Lewis Hamilton and Kazunori Yamauchi pose for a photograph with competitors prior to the Pro-Am race on November 22, 2019 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Jack Thomas - Gran Turismo/Gran Turismo via Getty Images) 6 / 9 Fotoğraf: Gran Turismo via Getty Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme 7 / 9 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme 8 / 9 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Toto Wolff, Direktör, Mercedes AMG 9 / 9 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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