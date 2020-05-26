F1 tarihinde bugün: 26 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 26 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1955
Monako Grand Prix'sinde büyük bir kaza geçiren Alberto Ascari, bu kazadan kurtulmayı başardı. Ancak dört gün sonra Monza'da Ferrari ile test yaparken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.
Monte Carlo'daki olay sonrası bir arkadaşına şöyle demişti: "Çocuklarımın bana düşkün olmasını istemiyorum. Çünkü bir gün geri dönemeyebilirim ve eğer bana düşkün olmazlarsa, geri dönemezsem onlar için daha az acı verici olur."
Ascari'nin cenazesine bir milyondan fazla insan katıldı. Juan Manuel Fangio o gün, "En büyük rakibimi kaybettim." dedi.
Alberto Ascari, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
Alberto Ascari, Lancia D50 limanda kaza yapıyor
Fotoğraf: LAT Images
1958
Hollanda'da gerçekleştirilen sıralama turlarına Stuart Lewis Evans damga vurdu ve pole pozisyonunu 0.9 saniye farkla kazandı.
Ancak yarışta finiş görmeyi başaramadı ve zafer Stirling Moss'a gitti.
Harry Schell ikinci olurken, Jean Behra üçüncü oldu.
Stirling Moss, Cooper-Climax
Fotoğraf: LAT Images
1963
Jim Clark ve Graham Hill arasındaki pole savaşını Clark kazandı. Ancak Monte Carlo caddelerinde yapılan heyecan dolu yarışın galibi Hill oldu.
Clark, 100 turluk yarışın 78. turunda yarış dışı kalırken, Monte Carlo'da çok sayıda zaferi bulunan Hill galibiyete uzanan isim oldu.
Richie Ginther ikinci ve Bruce McLaren üçüncü oldu.
Graham Hill, BRM P57
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1968
Graham Hill, cumartesi günü rahat bir pole pozisyonu kazandığı Monte Carlo'da, Dick Attwood'un sadece 2.2 saniye önünde galibiyete uzandı.
O yarışta sadece iki araç 80 tur atabildi. Üçüncü Lucien Bianchi dört tur geride kaldı.
Bu, Attwood ve Bianchi'nin ilk podyumuydu.
Graham Hill, Lotus 49B
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill, Lotus 49B
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill, Lotus 49B
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill, Lotus 49B Ford
Fotoğraf: LAT Images
1974
Ronnie Peterson, ilk turda yaşanan büyük zincirleme kaza sonrası, 25 araçtan sadece dokuzunun finiş gördüğü Monaco'da zafere ulaşan isim oldu.
Jody Scheckter o yarışta ikinci olurken, Jean Pierre Jarier üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.
Bu, Jarier'in F1'deki ilk podyumuydu.
Podyum: Yarış galibi Ronnie Peterson, Lotus 72E ve Prince Rainier, Monaco Prensesi
Fotoğraf: LAT Images
İlk tur: Clay Regazzoni, Ferrari ve takım arkadaşı Niki Lauda
Emerson Fittipaldi, McLaren M23
Fotoğraf: LAT Images
Ronnie Peterson, Lotus 72E Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Chris Amon, Amon AF
Fotoğraf: David Phipps
1974
İsviçreli pilot Silvio Moser, Lola-BMW ile Monza'daki 1000 km yarışında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Darbenin etkisiyle ciddi baş travması geçirdi ve iç yaralanmalara maruz kaldı.
Bilinci bir daha yerine gelmedi ve hayatını kaybetti. 1967-1971 yılları arasında 12 F1 yarışına çıkmıştı.
Silvio Moser, Bellasi Ford
Fotoğraf: David Phipps
Silvio Moser, Bellasi Ford
Silvio Moser, Bellasi Ford
2002
David Coulthard, Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher ile girdiği savaşı kazanarak Monako GP'yi kazandı.
Coulthard, "Aynalara bakmak pek keyifli değil. Ama bu adamların gerisinde olmaktansa önlerinde olmayı tercih ederim. Juan'ı izlemek eğlenceliydi." dedi.
O yarışta Michael Schumacher ve Ralf Schumacher kardeşler ikinci ve üçüncü oldular.
Podyum: Yarış galibi David Coulthard ve Michael Schumacher ve Ralf Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
Yarış galibi David Coulthard celebrating takım ile McLaren crew members
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Michael Schumacher congratulating Yarış galibi David Coulthard
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher congratulating Yarış galibi David Coulthard
Fotoğraf: DaimlerChrysler
David Coulthard leading Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: DaimlerChrysler
First lap: David Coulthard leading Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
Fotoğraf: DaimlerChrysler
First corner: David Coulthard leading Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
First lap: David Coulthard leading Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
David Coulthard
Fotoğraf: Brousseau Photo
David Coulthard celebrating his win
Fotoğraf: DaimlerChrysler
2013
Nico Rosberg, Monaco'daki sıralama turlarında 0.091 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün Alman pilot 3.8 saniye farkla galibiyete uzanırken, Sebastian Vettel ve Mark Webber podyumu tamamladılar.
Bu, Vettel'in 50. F1 podyumuydu.
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor takım ile
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W04 yarış sonunda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Start: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W04 ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W04 lead
Fotoğraf: XPB Images
Podyum, Red Bull Racing, 2.; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Mark Webber, Red Bull Raci
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Sebastian Vettel Red Bull Racing, 2.; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Mark Webb
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton ve Nico Rosberg, Mercedes W04, parc ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
2019
Niki Lauda'nın hayatını kaybetmesinden günler sonra gerçekleştirilen 2019 Monaco GP sıralama turlarında Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'ın 0.086 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün zafer Hamilton'ın olurken, Vettel iki Mercedes'in arasına girerek ikinci oldu. Bottas ise podyumu tamamladı.
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Lewis Hamilton and Kazunori Yamauchi pose for a photograph with competitors prior to the Pro-Am race on November 22, 2019 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Jack Thomas - Gran Turismo/Gran Turismo via Getty Images)
Fotoğraf: Gran Turismo via Getty Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Toto Wolff, Direktör, Mercedes AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Alakalı video
Önceki haber
Kovalainen: "İnsanlar Rosberg'in başarısını küçümsüyorlar"
Sonraki haber
Minardi'ye göre Mercedes, 2021'den sonra fabrika takımını F1'den çekebilir
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen