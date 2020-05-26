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Formula 1 / Son dakika

Zhou veya Mazepin, Renault'nun F1'de devam etmesine yardım edebilir

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Zhou veya Mazepin, Renault'nun F1'de devam etmesine yardım edebilir
Ekleyen:
, Editör
26 May 2020 18:35

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Rus milyarder Nikita Mazepin, Renault F1 takımını devralmakla ilgileniyor olabilir. Aynı zamanda Guanyu Zhou da, yarışması halinde Renault'ya finansal destek getirebilir.

Renault, koronavirüs krizinin ortasında geleceği en çok tartışılan takımlardan bir tanesi ve Fransız üreticinin sezon sonunda F1'den çekilebileceği konuşuluyor.

Renault, 2020'nin sonunda motor tarafında da sadece fabrika takımına motor sağlayacak ve eğer iyi bir yıl geçiremezse, maddi anlamda zorluklar yaşayabilir.

Zaten şirket olarak finansal anlamda iyi durumda olmayan Renault'nun, F1 projesinin fişini çekebileceği konuşuluyor.

La Gazzetta dello Sport'tan Luigi Perna'nın özel haberine göre Renault, mevcut durumun tamamen farkında ve masanın üzerinde takımı kurtarmak için iki olası çözüm var.

Bunlardan ilki Nikita Mazepin'in babası Dmitry Mazepin'in, tıpkı Lawrence Stroll veya Michael Latifi'nin izlediği yolu takip etmesi olacak. Buna göre Mazepin, Renault'ya finansal destek verebilir veya takımı tamamen devralabilir.

Rus milyarder uzun süredir Formula 1'de bir takım sahibi olmaya çalışıyor ancak şu ana kadar tüm girişimleri başarısız oldu. Olası bir devralma veya ortaklık halinde F2'de yarışan oğlu Nikita'ya da F1 kapıları açılacak.

Ancak bu seçenekte dikkate alınması gereken şey, Rus pilotun henüz F1'de yarışabileceği bir süper lisansa sahip olmaması. Ancak bu yıl iyi bir sezon geçirirse, gerekli lisansı elde edebilir.

İkinci seçenek ise Renault'nun genç sürücü akademisine yer alan Guanyu Zhou gibi görünüyor. Renault, genç sürücüye F1'de yarışma fırsatı vererek Çinli sponsorları takıma çekmeyi düşünebilir.

Habere göre Zhou, takıma gelmesi halinde en az 20 milyon euroluk bir sponsor paketine sahip olacak.

Üst yönetimi ikna etmek için Renault'nun Fernando Alonso veya Sebastian Vettel gibi bir şampiyonu takıma getirme ihtimali de var. Ancak Perna'ya göre bu seçenek pek de gerçekçi değil.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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