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Formula 1 / Son dakika

McLaren Grubu, yeniden yapılanma sonrası 1200 kişiyi işten çıkaracak!

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McLaren Grubu, yeniden yapılanma sonrası 1200 kişiyi işten çıkaracak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 May 2020 12:42

McLaren, büyük bir yeniden yapılanmasının bir parçası olarak otomotiv, teknoloji ve yarış ekiplerinde çalışan 1200 kişiyi işten çıkaracak.

Bu hamle, koronavirüs pandemisinin ve gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek olan bütçe sınırının belirlenmesinin hemen ardından geliyor.

Woking merkezli şirket, otomobil satışlarını oldukça etkileyen ve F1 sezonunun askıya alınmasına neden olan koronavirüs pandemisinden etkilenen şirketlerden bir tanesiydi.

Şirket, salı günü yapmış olduğu açıklamada, atılacak adımları tamamlamak için personel ile bir istişare dönemine başlayacaklarını duyurdu. Ancak bu açıklamada, grup genelinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılacağını da ekledi.

McLaren'ın yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam ettiği tahmin ediliyor.

Motorsport.com, F1 tarafından 70 kişinin işten çıkarılacağını öğrendi ancak nihai detaylar henüz açıklanmadı.

McLaren Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Paul Walsh şunları söyledi:  “Bu yeniden yapılanmanın çalışanlarımız ve özellikle de işini kaybetmesi muhtemel insanlar üzerindeki etkisi bizi çok üzüyor."

"Bunu önlemek için her türlü çabayı gösterdik ve zaten yönetim kurulu genelinde uygun önlemler almak zorunda kaldık, ancak artık işgücümüzü azaltmaktan başka çaremiz yok."

"Bu, kuşkusuz şirketimiz ve kesinlikle çalışanlarımız için zor bir dönem. Fakat yeniden büyüyebilmek için net bir vizyona sahip olarak, hem verimli hem de sürdürülebilir bir şirket olarak geri dönmeyi hedefliyoruz."

F1 takımları geçen hafta, önümüzdeki sezonun başlangıcından itibaren 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırının getirilmesini kabul ettiler.

Bu hamle, daha büyük takımları personel azaltmaya itecek. Walsh, McLaren'ın bunun için hazırlandığını da söyledi.

Walsh ekledi: "McLaren Racing,  finansal anlamda uygun bir temel oluşturacak ve sporu daha rekabetçi hale getirecek olan yeni Formula 1 bütçe sınırının 2021'de kullanılmasını destekliyor."

"Bunun F1 takımımızın büyüklüğü üzerinde önemli bir etkisi var. Ancak şimdi, 2021 yılına kadar bütçe sınırına hazırlanmak ve hem zaferler hem de şampiyonluklar için gerekli adımları atmak için çalışmalar yapıyoruz."

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Editör Jonathan Noble

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