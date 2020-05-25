F1 tarihinde bugün: 25 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 25 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1986
1986 Belçika GP'de yarışa pole pozisyonundan başlayan Nelson Piquet, 16. turda turbo sorunuyla yolda kaldı. Zafer ise takım arkadaşı Nigel Mansell'ın oldu.
Ayrton Senna ikinci sırada finiş görürken, Stefan Johansson üçüncü oldu.
Bu, Mansell'ın üçüncü zaferiydi.
Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
Fotoğraf: LAT Images
1975
1975 Belçika GP sıralama turları heyecanlı geçerken, Niki Lauda sadece 0.040 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
İlk dört turda liderlik zaman zaman el değişse de, sonrasında liderliği Lauda aldı ve 70 turluk yarışı kazanan isim oldu.
Jody Scheckter ikinci olurken, Carlos Reutemann üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Niki Lauda, Ferrari 312T
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda, Ferrari 312T
Fotoğraf: LAT Images
1997
Sezonun altıncı yarışı, İspanya'da yapıldı ve Williams üstün bir performans sergiledi.
Jacques Villeneuve, pole pozisyonundan başladığı yarışta, Olivier Panis'in önünde rahat bir zafer alırken, Jean Alesi podyumu tamamladı.
Michael Schumacher o yarışta dördüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Jacques Villeneuve, Williams, 2. Olivier Panis, Prost Grand Prix, Jean Alesi, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
Jacques Villeneuve, Williams
Fotoğraf: LAT Images
2001
Ferrari, Vodafone ile 110 milyon pound değerinde üç yıllık bir anlaşma imzaladı.
O dönem spordaki varlığını arttırmaya çalışan Vodafone, Manchester United gibi önemli kulüplerle de anlaşmıştı.
Ferrari anlaşması, Vodafone'un McLaren'la anlaştığı 2006'ya kadar devam etti.
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2008
Lewis Hamilton, Monako'da gerçekleştirilen inanılmaz yarışta Robert Kubica ile Felipe Massa'nın önünde zafere ulaştı.
Yarışın başında bariyerlere çarpan Hamilton, lastik patlatıp erken bir pit stop yapmasına rağmen, iyi bir yükselişle zafere ulaştı.
Kimi Raikkonen'in aldığı pitten geçme cezası, Felipe Massa'nın pist dışına çıkması ve güvenlik aracı, Hamilton'ın galibiyetine yardım etti.
Ama İngiliz pilot yağmur altındaki yeteneklerini bir kez daha sergiledi.
Böylelikle 1969 Graham Hill'den sonra Monako'yu kazanan ilk İngiliz oldu.
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23, broken wheel ve flat tyre
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23, broken wheel ve flat tyre
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23
Fotoğraf: XPB Images
Start, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. sıra Lewis Hamilton, McLaren Merced
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes MP4/23
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, McLaren MP4-23
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
2014
Hibrit motorlar dönemindeki ilk Monako GP'de sıralama turlarının galibi Nico Rosberg oldu.
Alman pilot tüm yarışı lider götürdü ve Lewis Hamilton'ın önünde zafere ulaştı. Daniel Ricciardo üçüncü ve Fernando Alonso dördüncü oldu.
Jules Bianchi o yarışta sekizinci olarak kariyerinin ilk ve tek puanını aldı.
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, ikinci; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Daniel
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor kapalı parkta
Fotoğraf: XPB Images
Jules Bianchi, Marussia F1 Takımı ve takım üyeleri ilk puanların kutlamasını yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Jules Bianchi, Marussia F1 Takımı ve Andrei Cheglakov, Marussia Takım Sahibi, ilk puanların kutlamas
Fotoğraf: XPB Images
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