F1 tarihinde bugün: 25 Mayıs

1986

1986 Belçika GP'de yarışa pole pozisyonundan başlayan Nelson Piquet, 16. turda turbo sorunuyla yolda kaldı. Zafer ise takım arkadaşı Nigel Mansell'ın oldu.

Ayrton Senna ikinci sırada finiş görürken, Stefan Johansson üçüncü oldu.

Bu, Mansell'ın üçüncü zaferiydi.

Slider Liste Nigel Mansell, Williams FW11 Honda 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1975

1975 Belçika GP sıralama turları heyecanlı geçerken, Niki Lauda sadece 0.040 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

İlk dört turda liderlik zaman zaman el değişse de, sonrasında liderliği Lauda aldı ve 70 turluk yarışı kazanan isim oldu.

Jody Scheckter ikinci olurken, Carlos Reutemann üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Slider Liste Niki Lauda, Ferrari 312T 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Niki Lauda, Ferrari 312T 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1997

Sezonun altıncı yarışı, İspanya'da yapıldı ve Williams üstün bir performans sergiledi.

Jacques Villeneuve, pole pozisyonundan başladığı yarışta, Olivier Panis'in önünde rahat bir zafer alırken, Jean Alesi podyumu tamamladı.

Michael Schumacher o yarışta dördüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Jacques Villeneuve, Williams, 2. Olivier Panis, Prost Grand Prix, Jean Alesi, Benetton 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Jacques Villeneuve, Williams 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

2001

Ferrari, Vodafone ile 110 milyon pound değerinde üç yıllık bir anlaşma imzaladı.

O dönem spordaki varlığını arttırmaya çalışan Vodafone, Manchester United gibi önemli kulüplerle de anlaşmıştı.

Ferrari anlaşması, Vodafone'un McLaren'la anlaştığı 2006'ya kadar devam etti.

Slider Liste Michael Schumacher 1 / 2 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 2 / 2 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2008

Lewis Hamilton, Monako'da gerçekleştirilen inanılmaz yarışta Robert Kubica ile Felipe Massa'nın önünde zafere ulaştı.

Yarışın başında bariyerlere çarpan Hamilton, lastik patlatıp erken bir pit stop yapmasına rağmen, iyi bir yükselişle zafere ulaştı.

Kimi Raikkonen'in aldığı pitten geçme cezası, Felipe Massa'nın pist dışına çıkması ve güvenlik aracı, Hamilton'ın galibiyetine yardım etti.

Ama İngiliz pilot yağmur altındaki yeteneklerini bir kez daha sergiledi.

Böylelikle 1969 Graham Hill'den sonra Monako'yu kazanan ilk İngiliz oldu.

Slider Liste Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23, broken wheel ve flat tyre 1 / 12 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23, broken wheel ve flat tyre 2 / 12 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 3 / 12 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 4 / 12 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 5 / 12 Fotoğraf: XPB Images Start, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008 ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23 6 / 12 Fotoğraf: XPB Images Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 7 / 12 Fotoğraf: XPB Images Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. sıra Lewis Hamilton, McLaren Merced 8 / 12 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı 9 / 12 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı 10 / 12 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes MP4/23 11 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 12 / 12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

2014

Hibrit motorlar dönemindeki ilk Monako GP'de sıralama turlarının galibi Nico Rosberg oldu.

Alman pilot tüm yarışı lider götürdü ve Lewis Hamilton'ın önünde zafere ulaştı. Daniel Ricciardo üçüncü ve Fernando Alonso dördüncü oldu.

Jules Bianchi o yarışta sekizinci olarak kariyerinin ilk ve tek puanını aldı.

Slider Liste Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor 1 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor 2 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda kutlama yapıyor 3 / 7 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, ikinci; Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Daniel 4 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor kapalı parkta 5 / 7 Fotoğraf: XPB Images Jules Bianchi, Marussia F1 Takımı ve takım üyeleri ilk puanların kutlamasını yapıyor 6 / 7 Fotoğraf: XPB Images Jules Bianchi, Marussia F1 Takımı ve Andrei Cheglakov, Marussia Takım Sahibi, ilk puanların kutlamas 7 / 7 Fotoğraf: XPB Images

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