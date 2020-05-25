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Formula 1 / Haberler

Ferrari, Avusturya GP'ye büyük güncellemeler hazırlıyor

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Ferrari, Avusturya GP'ye büyük güncellemeler hazırlıyor
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 May 2020 18:08

Ferrari, yeniden SF1000'in güç ünitesi ve şasisi üzerinde çalışmaya başlarken, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Avusturya GP için motor, vites kutusu ve aracın burun kısmıyla ilgili önemli güncellemeler planlanıyor.

Scuderia Ferrari, 5 Temmuz'da Avusturya'da başlaması beklenen 2020 sezonuna en iyi şekilde başlamak için Maranello fabrikasında önemli hazırlıklar yapıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalyan ekip, Avusturya'daki ilk yarış için önemli güncellemeler hazırlıyor.

Formula 1'de koronavirüs nedeniyle 2020 sezonu henüz başlamadı ve takımlar sadece sezon öncesi testlerinde elde ettikleri verilere dayanarak güncelleme çalışmaları yapabiliyor.

Ayrıca FIA, koronavirüsün ekonomik etkileri ve maliyetleri en aza indirmek amacıyla tüm şasi fabrikalarını 63 gün süreyle kapatma kararı aldı. Ferrari, virüs nedeniyle en erken fabrika kapatan takımdı ve fabrikasını ilk açan takım da oldu. Şimdi hem şasi hem de motor fabrikasında gelişim çalışmaları tekrar başladı.

FIA'nın araçla ilgili pek çok parçanın gelişimini donduracak olması sebebiyle takımların ilk yarıdaki güncellemeleri büyük önem taşıyor ve Ferrari, sezon açılışına mümkün olan en iyi şekilde gitmek istiyor.

Bu durum göz önüne alındığında Ferrari, aracın hemen hemen tüm alanları için güncellemeler hazırlıyor. Ancak temel olarak burun, vites kutusu ve güç ünitesi üzerine yoğunlaştı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari, yanma odası ve silindirlerde çeşitli değişiklikler yaptığı yeni güç ünitesini Avusturya'ya yetiştirmeyi planlıyor. Bu motor, Motorsport.com İtalya'nın da açıkladığı üzere normal sezonda Fransa'ya getirilecek ikinci versiyon güç ünitesiydi. Ancak sezon başlamayınca Ferrari, güncellenmiş güç ünitesiyle sezona başlayacak.

Ferrari sadece içten yanmalı motor ve silindirler üzerinde değil, aynı zamanda elektronik tarafta da önemli bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Komple bir paket olarak bakıldığında Ferrari'nin 20 beygirlik bir artış kazanacağı tahmin ediliyor.

Red Bull Ring, güç ünitesinin öne çıktığı pistlerden birisi ve Ferrari, yeni üniteyi Avusturya GP'ye yetiştirmek için günde üç vardiya halinde tezgah testleri yapıyor.

Bu yıla tamamen yeni bir vites kutusu tasarımıyla başlayan Ferrari, testlerde bekleneni veremedi ve yaptığı araştırmaların ardından sezonun ilk yarışı için daha farklı bir vites kutusu tasarımı üzerinde çalışılıyor.

Kaynaklara göre Ferrari, sezon öncesi testlerinin ardından araçta yaptığı incelemelerde temel kusurun vites kutusu tasarımından kaynaklandığını gördü. İtalyan ekip, vites kutusu tasarımını aerodinamiyi desteklemek adına daha dar hale getirmişti ve bu sayede yere basma gücünü verimli şekilde arttırmayı düşünüyordu.

Simülasyonlarda bunun işe yaradığı görüldü ancak testlerden elde edilen veriler, bu tasarımın olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu. Yani simülatör ve pist üstü verileri uyuşmadı. Şimdi Ferrari, vites kutusu tasarımını buna uygun şekilde değiştirmeye çalışıyor.

Haas ve Alfa Romeo da aynı vites kutusunu kullandığı için, yeni vites kutusundan bu iki takımın da faydalanması bekleniyor.

Ek olarak aracın burun kısmında, tabanda ve süspansiyon kısmında da güncellemeler yapılacak. Bu konular hakkında daha fazla detay şimdilik bulunmuyor.

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Seri Formula 1
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Editör Gyémánt Péter

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