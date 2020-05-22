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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 22 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 22 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
22 May 2020 15:26

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 22 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1955

1955 Monako GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio, tıpkı Alberto Ascari gibi 1:41.1 yaptı ve pole pozisyonunu kazandı. Fangio yarışın 49 turunu lider götürmesine rağmen vites kutusu arızası ile yarış dışı kalırken, Ascari de kaza yaparak yarışa veda etti.

Stirling Moss da lider götürdüğü yarışta motor sorunuyla bitime 19 tur kala yarış dışı kalırken zafere Maurice Trintignant ulaştı.

Ferrari pilotu böylelikle ilk podyumunu yakaladı. Podyumu Eugenio Castellotti ve Jean Behra tamamladı.

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Maurice Trintignant

Maurice Trintignant
1/7

Fotoğraf: LAT Images

2. Sıra Eugenio Castellotti, Lancia D50, 3. sıra Cesare Perdisa, Maserati 250F yerel bir kız ile ve

2. Sıra Eugenio Castellotti, Lancia D50, 3. sıra Cesare Perdisa, Maserati 250F yerel bir kız ile ve
2/7

Fotoğraf: LAT Images

Stirling Moss, Mercedes

Stirling Moss, Mercedes
3/7

Fotoğraf: Daimler AG

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz
4/7

Fotoğraf: Daimler AG

Juan Manuel Fangio, Mercedes

Juan Manuel Fangio, Mercedes
5/7

Fotoğraf: Daimler AG

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Louis Chiron, Lancia D50

Louis Chiron, Lancia D50
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1961

1961 Hollanda GP'de iki Ferrari pilotu Phil Hill ile Wolfgang von Trips aynı zamanı yaparak ilk iki sırayı elde ettiler.

Yarışta gülen taraf, 75 turluk mücadeleden sonra Von Trips oldu.

Hill sadece 0.9 saniye geride ikinci ve Jim Clark üçüncü oldu.

Bu, Von Trips'in ilk zaferiydi.

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Hans Herrmann, Porsche 718 ve Phil Hill, Ferrari Dino 156

Hans Herrmann, Porsche 718 ve Phil Hill, Ferrari Dino 156
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1966

1966 Monako GP'de Lotus pilotu Jim Clark, pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak ilk turda geriye düştü.

Sonrasında liderlik John Surtees ve ardından Jackie Stewart'a geçti.

Stewart, BRM ile 100 turluk yarışı kazanmayı başarırken, Lorenzo Bandini 40.2 saniye geride ikinci ve Graham Hill 1 tur geride üçüncü oldu.

Stewart henüz kariyerinin ilk zaferini alırken, bu McLaren'ın F1'deki ilk yarışıydı. Ancak Bruce McLaren, adını taşıyan takımla henüz 9. turda yarış dışı kaldı.

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Jackie Stewart, Jim Clark and Graham Hill

Jackie Stewart, Jim Clark and Graham Hill
1/5

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jim Clark, Lotus 33-Climax

Jim Clark, Lotus 33-Climax
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Bob Bondurant, BRM P261

Bob Bondurant, BRM P261
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, BRM P261

Jackie Stewart, BRM P261
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Jo Bonnier, Cooper T81

Jo Bonnier, Cooper T81
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1977

1977 Monako GP'de John Watson ilk pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak 76 turun tamamını lider geçen Jody Scheckter, Wolf ile zafere ulaştı.

Niki Lauda ikinci olurken, podyumu Carlos Reutemann tamamladı.

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Podyum: Yarış galibi Jody Scheckter, Wolf WR1 ve Prince Rainier, Monaco Prensesi

Podyum: Yarış galibi Jody Scheckter, Wolf WR1 ve Prince Rainier, Monaco Prensesi
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Mass, McLaren M23 Ford, Ronnie Peterson, Tyrrell P34 Ford ve Mario Andretti, Lotus 78 Ford

Jochen Mass, McLaren M23 Ford, Ronnie Peterson, Tyrrell P34 Ford ve Mario Andretti, Lotus 78 Ford
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Ronnie Peterson, Tyrrell P34

Ronnie Peterson, Tyrrell P34
3/3

Fotoğraf: David Phipps

 

 

1983

Yakın geçen 1983 Belçika GP sıralama turlarında Alain Prost, Patrick Tambay'ı 0.011 saniye mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı.

Prost rahat bir yarış çıkardı ve 22.9 saniye farkla zafere ulaştı. Tambay ve Eddie Cheever ilk üçü tamamladılar.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. Patrick Tambay, Ferrari, 3. Eddie Cheever, Renault

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. Patrick Tambay, Ferrari, 3. Eddie Cheever, Renault
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Renault RE40

Alain Prost, Renault RE40
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Renault RE40

Alain Prost, Renault RE40
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

2005

Heyecanlı geçen 2005 Monako GP sıralama turlarında Kimi Raikkonen, Fernando Alonso'yu 0.083 saniye farkla mağlup etmeyi başardı.

Bu ikili diğerlerinden tamamen farklı bir ligdeydi.

Raikkonen ertesi gün güçlü performansını devam ettirdi ve 78 turun tamamını lider geçerek zafere ulaştı.

Williams pilotları Nick Heidfeld ile Mark Webber, Alonso'nun önünde ikinci ve üçüncü oldular.

Ferrari'de Michael Schumacher yedinci oldu.

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Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor ve Martin Whitmarsh

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor ve Martin Whitmarsh
1/11

Fotoğraf: XPB Images

Pitstop, Kimi Raikkonen

Pitstop, Kimi Raikkonen
2/11

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen takes checkered flag

Kimi Raikkonen takes checkered flag
3/11

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen, McLaren MP4-20, Fernando Alonso, Renault R25

Kimi Raikkonen, McLaren MP4-20, Fernando Alonso, Renault R25
4/11

Fotoğraf: LAT Images

Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/20

Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/20
5/11

Fotoğraf: Sutton Images

Start: Kimi Raikkonen ve field

Start: Kimi Raikkonen ve field
6/11

Fotoğraf: XPB Images

Start: Kimi Raikkonen ve field

Start: Kimi Raikkonen ve field
7/11

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Start: Kimi Raikkonen ve field

Start: Kimi Raikkonen ve field
8/11

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
9/11

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
10/11

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen
11/11

Fotoğraf: XPB Images

 

2011

2011 İspanya GP gerçekleşti. Mark Webber pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak ertesi gün zafere ulaşan isim 0.6 saniye farkla Sebastian Vettel oldu.

Lewis Hamilton ikinci olurken, takım arkadaşı Jenson Button üçüncü sırada finiş gördü.

Webber ise pole pozisyonundan başladığı yarışta takıma arkadaşının 47.9 saniye gerisinde dördüncü olabildi.

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Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
1/10

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
2/10

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
3/10

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor victory kapalı park

Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor victory kapalı park
4/10

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing takes win

Sebastian Vettel, Red Bull Racing takes win
5/10

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Lewis Hamilton, McLaren, third

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Lewis Hamilton, McLaren, third
6/10

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7
7/10

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, McLaren Mercedes

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, McLaren Mercedes
8/10

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
9/10

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Sebastian Vettel, Red Bull Racing
10/10

Fotoğraf: XPB Images

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Editör İnci Beğen

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