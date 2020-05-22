F1 tarihinde bugün: 22 Mayıs

1955

1955 Monako GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio, tıpkı Alberto Ascari gibi 1:41.1 yaptı ve pole pozisyonunu kazandı. Fangio yarışın 49 turunu lider götürmesine rağmen vites kutusu arızası ile yarış dışı kalırken, Ascari de kaza yaparak yarışa veda etti.

Stirling Moss da lider götürdüğü yarışta motor sorunuyla bitime 19 tur kala yarış dışı kalırken zafere Maurice Trintignant ulaştı.

Ferrari pilotu böylelikle ilk podyumunu yakaladı. Podyumu Eugenio Castellotti ve Jean Behra tamamladı.

Slider Liste Maurice Trintignant 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images 2. Sıra Eugenio Castellotti, Lancia D50, 3. sıra Cesare Perdisa, Maserati 250F yerel bir kız ile ve 2 / 7 Fotoğraf: LAT Images Stirling Moss, Mercedes 3 / 7 Fotoğraf: Daimler AG Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz 4 / 7 Fotoğraf: Daimler AG Juan Manuel Fangio, Mercedes 5 / 7 Fotoğraf: Daimler AG Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Louis Chiron, Lancia D50 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

1961

1961 Hollanda GP'de iki Ferrari pilotu Phil Hill ile Wolfgang von Trips aynı zamanı yaparak ilk iki sırayı elde ettiler.

Yarışta gülen taraf, 75 turluk mücadeleden sonra Von Trips oldu.

Hill sadece 0.9 saniye geride ikinci ve Jim Clark üçüncü oldu.

Bu, Von Trips'in ilk zaferiydi.

Slider Liste Hans Herrmann, Porsche 718 ve Phil Hill, Ferrari Dino 156 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1966

1966 Monako GP'de Lotus pilotu Jim Clark, pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak ilk turda geriye düştü.

Sonrasında liderlik John Surtees ve ardından Jackie Stewart'a geçti.

Stewart, BRM ile 100 turluk yarışı kazanmayı başarırken, Lorenzo Bandini 40.2 saniye geride ikinci ve Graham Hill 1 tur geride üçüncü oldu.

Stewart henüz kariyerinin ilk zaferini alırken, bu McLaren'ın F1'deki ilk yarışıydı. Ancak Bruce McLaren, adını taşıyan takımla henüz 9. turda yarış dışı kaldı.

Slider Liste Jackie Stewart, Jim Clark and Graham Hill 1 / 5 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jim Clark, Lotus 33-Climax 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Bob Bondurant, BRM P261 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Jackie Stewart, BRM P261 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Jo Bonnier, Cooper T81 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

1977

1977 Monako GP'de John Watson ilk pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak 76 turun tamamını lider geçen Jody Scheckter, Wolf ile zafere ulaştı.

Niki Lauda ikinci olurken, podyumu Carlos Reutemann tamamladı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Jody Scheckter, Wolf WR1 ve Prince Rainier, Monaco Prensesi 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Jochen Mass, McLaren M23 Ford, Ronnie Peterson, Tyrrell P34 Ford ve Mario Andretti, Lotus 78 Ford 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Ronnie Peterson, Tyrrell P34 3 / 3 Fotoğraf: David Phipps

1983

Yakın geçen 1983 Belçika GP sıralama turlarında Alain Prost, Patrick Tambay'ı 0.011 saniye mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı.

Prost rahat bir yarış çıkardı ve 22.9 saniye farkla zafere ulaştı. Tambay ve Eddie Cheever ilk üçü tamamladılar.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. Patrick Tambay, Ferrari, 3. Eddie Cheever, Renault 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Renault RE40 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Renault RE40 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

2005

Heyecanlı geçen 2005 Monako GP sıralama turlarında Kimi Raikkonen, Fernando Alonso'yu 0.083 saniye farkla mağlup etmeyi başardı.

Bu ikili diğerlerinden tamamen farklı bir ligdeydi.

Raikkonen ertesi gün güçlü performansını devam ettirdi ve 78 turun tamamını lider geçerek zafere ulaştı.

Williams pilotları Nick Heidfeld ile Mark Webber, Alonso'nun önünde ikinci ve üçüncü oldular.

Ferrari'de Michael Schumacher yedinci oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor ve Martin Whitmarsh 1 / 11 Fotoğraf: XPB Images Pitstop, Kimi Raikkonen 2 / 11 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen takes checkered flag 3 / 11 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen, McLaren MP4-20, Fernando Alonso, Renault R25 4 / 11 Fotoğraf: LAT Images Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/20 5 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Start: Kimi Raikkonen ve field 6 / 11 Fotoğraf: XPB Images Start: Kimi Raikkonen ve field 7 / 11 Fotoğraf: DaimlerChrysler Start: Kimi Raikkonen ve field 8 / 11 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 9 / 11 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 10 / 11 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen 11 / 11 Fotoğraf: XPB Images

2011

2011 İspanya GP gerçekleşti. Mark Webber pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak ertesi gün zafere ulaşan isim 0.6 saniye farkla Sebastian Vettel oldu.

Lewis Hamilton ikinci olurken, takım arkadaşı Jenson Button üçüncü sırada finiş gördü.

Webber ise pole pozisyonundan başladığı yarışta takıma arkadaşının 47.9 saniye gerisinde dördüncü olabildi.