F1 tarihinde bugün: 22 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 22 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1955
1955 Monako GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio, tıpkı Alberto Ascari gibi 1:41.1 yaptı ve pole pozisyonunu kazandı. Fangio yarışın 49 turunu lider götürmesine rağmen vites kutusu arızası ile yarış dışı kalırken, Ascari de kaza yaparak yarışa veda etti.
Stirling Moss da lider götürdüğü yarışta motor sorunuyla bitime 19 tur kala yarış dışı kalırken zafere Maurice Trintignant ulaştı.
Ferrari pilotu böylelikle ilk podyumunu yakaladı. Podyumu Eugenio Castellotti ve Jean Behra tamamladı.
Maurice Trintignant
Fotoğraf: LAT Images
2. Sıra Eugenio Castellotti, Lancia D50, 3. sıra Cesare Perdisa, Maserati 250F yerel bir kız ile ve
Fotoğraf: LAT Images
Stirling Moss, Mercedes
Fotoğraf: Daimler AG
Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz
Fotoğraf: Daimler AG
Juan Manuel Fangio, Mercedes
Fotoğraf: Daimler AG
Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196
Fotoğraf: LAT Images
Louis Chiron, Lancia D50
Fotoğraf: LAT Images
1961
1961 Hollanda GP'de iki Ferrari pilotu Phil Hill ile Wolfgang von Trips aynı zamanı yaparak ilk iki sırayı elde ettiler.
Yarışta gülen taraf, 75 turluk mücadeleden sonra Von Trips oldu.
Hill sadece 0.9 saniye geride ikinci ve Jim Clark üçüncü oldu.
Bu, Von Trips'in ilk zaferiydi.
Hans Herrmann, Porsche 718 ve Phil Hill, Ferrari Dino 156
Fotoğraf: LAT Images
1966
1966 Monako GP'de Lotus pilotu Jim Clark, pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak ilk turda geriye düştü.
Sonrasında liderlik John Surtees ve ardından Jackie Stewart'a geçti.
Stewart, BRM ile 100 turluk yarışı kazanmayı başarırken, Lorenzo Bandini 40.2 saniye geride ikinci ve Graham Hill 1 tur geride üçüncü oldu.
Stewart henüz kariyerinin ilk zaferini alırken, bu McLaren'ın F1'deki ilk yarışıydı. Ancak Bruce McLaren, adını taşıyan takımla henüz 9. turda yarış dışı kaldı.
Jackie Stewart, Jim Clark and Graham Hill
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jim Clark, Lotus 33-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Bob Bondurant, BRM P261
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, BRM P261
Fotoğraf: LAT Images
Jo Bonnier, Cooper T81
Fotoğraf: Sutton Images
1977
1977 Monako GP'de John Watson ilk pole pozisyonunu almayı başardı. Ancak 76 turun tamamını lider geçen Jody Scheckter, Wolf ile zafere ulaştı.
Niki Lauda ikinci olurken, podyumu Carlos Reutemann tamamladı.
Podyum: Yarış galibi Jody Scheckter, Wolf WR1 ve Prince Rainier, Monaco Prensesi
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Mass, McLaren M23 Ford, Ronnie Peterson, Tyrrell P34 Ford ve Mario Andretti, Lotus 78 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Ronnie Peterson, Tyrrell P34
Fotoğraf: David Phipps
1983
Yakın geçen 1983 Belçika GP sıralama turlarında Alain Prost, Patrick Tambay'ı 0.011 saniye mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı.
Prost rahat bir yarış çıkardı ve 22.9 saniye farkla zafere ulaştı. Tambay ve Eddie Cheever ilk üçü tamamladılar.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Renault, 2. Patrick Tambay, Ferrari, 3. Eddie Cheever, Renault
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Renault RE40
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Renault RE40
Fotoğraf: LAT Images
2005
Heyecanlı geçen 2005 Monako GP sıralama turlarında Kimi Raikkonen, Fernando Alonso'yu 0.083 saniye farkla mağlup etmeyi başardı.
Bu ikili diğerlerinden tamamen farklı bir ligdeydi.
Raikkonen ertesi gün güçlü performansını devam ettirdi ve 78 turun tamamını lider geçerek zafere ulaştı.
Williams pilotları Nick Heidfeld ile Mark Webber, Alonso'nun önünde ikinci ve üçüncü oldular.
Ferrari'de Michael Schumacher yedinci oldu.
Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen kutlama yapıyor ve Martin Whitmarsh
Fotoğraf: XPB Images
Pitstop, Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen takes checkered flag
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen, McLaren MP4-20, Fernando Alonso, Renault R25
Fotoğraf: LAT Images
Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/20
Fotoğraf: Sutton Images
Start: Kimi Raikkonen ve field
Fotoğraf: XPB Images
Start: Kimi Raikkonen ve field
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Start: Kimi Raikkonen ve field
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen
Fotoğraf: XPB Images
2011
2011 İspanya GP gerçekleşti. Mark Webber pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak ertesi gün zafere ulaşan isim 0.6 saniye farkla Sebastian Vettel oldu.
Lewis Hamilton ikinci olurken, takım arkadaşı Jenson Button üçüncü sırada finiş gördü.
Webber ise pole pozisyonundan başladığı yarışta takıma arkadaşının 47.9 saniye gerisinde dördüncü olabildi.
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor victory kapalı park
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing takes win
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Lewis Hamilton, McLaren, third
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
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