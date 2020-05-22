Coulthard'a göre Vettel, Aston Martin'e gitmeyi düşünebilir

Sebastian Vettel'in 2020 sonunda serbest kalacağının açıklanması, aptal sezonda büyük bir bir hareketlenmeye yol açtı.

Şimdi Alman pilotun adı Mercedes, Aston Martin ve Renault ile anılıyor.

David Coulthard, özellikle Aston Martin'in Vettel için bir seçenek olabileceğini düşünüyor.

"Geçmişte ne başardığınızın artık bir önemi yok. Fakat Sebastian'a büyük bir saygı var ve F1 için büyük bir değer. İnanılmaz bir hızı var ve hâlâ yarışlar ve şampiyonluklar kazanabilir."

"Sözleşme görüşmeleri onun için bir şekilde lehine sonuçlanmadı. Eğer bunun sebebi statü ve para ise ve yarışmak istiyorsa, büyük bir hata yaptı. Artık performans anlamında güvenebilecegi tek şansı Mercedes. Renault'ya geçiş bilinmeyene doğru bir adım olacak Ayrıca Aston Martin'e gidebilir, takımın hissedarı olabilir ve kariyerinde yeni bir bölüme başlayabilir, ancak bu bariz bir seçenek değil."

Aston Martin'e geçişin Vettel için gerçekçi bir seçenek olup olmadığı sorusuna Coulthard, "Formula 1'de eğer bir şeyin olabileceğini hayal edebiliyorsanız, o zaman gerçekleşmesi mümkündür."

"Sadece Sebastian, emekli olup olmayacağını, Mercedes'in onu ciddi bir aday olarak kabul edip edemeyeceğini veya Lewis ile görüşmelerde koz olarak kullanılıp kullanılmayacağını biliyor. Elbette Mercedes Lewis'i seviyor ancak Mercedes ve Wolff iş adamları, hayır kurumları değil. Yani bu, 'Lewis seni çok seviyoruz, al sana boş bir çek, istediğin rakamı yaz, biz de bunu nasıl ödeyeceğimize bakalım' gibi bir şey değil."

"Mercedes, işe daha fazla yatırım yapmak için mümkün olan en düşük maaşı ödemek isteyecek ve Lewis de mümkün olan en yüksek maaşı isteyecek. Para, görüşmelerdeki konulardan sadece bir tanesidir. Arka planda çok daha fazlası var."

"Şimdi Sebastian maaş beklentilerini gözden geçirmeli. Renault, Daniel Ricciardo ile yaptığı yüksek maaş denemesinde başarısız oldu. Şimdi Yönetim Kurulu'nu Ferrari'den gönderilen bir isim için yüksek maaş ödemeye nasıl ikna edecekler?"

"Bu oyunda çok fazla değişken var ve bunlardan bir tanesi Aston Martin'in geleceği için büyük planları olan Lawrence Stroll olabilir. Sebastian kariyerinin bu aşamasında takım için büyük bir kazanım olabilir. Çünkü Red Bull ve Ferrari'de çok fazla bilgi ve deneyim elde etti. Ben de kariyerimi bitirmeden önce aynı şeyi dört yıl boyunca Red Bull'la yaptım." yanıtını verdi.