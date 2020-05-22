Silverstone yarışından vazgeçen F1, Macaristan'ı öne çekebilir!

Cuma günü Başkanlık Dairesi'nde yapılacak olan toplantıya kadar İngiliz hükumetinin resmi bir açıklama yapması beklenmezken, kaynaklara göre F1 yönetimi, karantina konusunda herhangi bir muafiyet almayı başaramadı.

İngiltere hükümeti bugün 14 günlük karantinanın ayrıntılarını açıklayacaklar.

Ziyaretçilerin ve geri dönen sakinlerin kendilerini izole edecekleri bir adres vermeleri gerekiyor. Daha sonra bu kişilere çeşitli kontroller yapılacak ve kurallara uymayanlara 1000 pound para cezası verilecek.

Sadece kamyon şoförleri gibi özel istisnalar bundan muaf tutulacaklar. Karantina kısıtlamaları her üç haftada bir gözden geçirilecek.

F1, yeni sezonu başlatabilmek adına düzenli olarak COVID-19 testleri yapacaktı ve her iki günde bir yapılacak bu testler sayesinde, seyahat eden personeli için muafiyet kazanabilmeyi umuyordu.

Bununla birlikte fikir, ilk başta İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden'dan destek görse de, hükümet buna destek vermedi. Çünkü İngiliz hükümeti diğer sektörlerinin gazabından korkarak buna karşı çıkmaya karar verdi.

Amaç, sezona 5 ve 12 Temmuz'da Avusturya'da başlamak, ardından 26 Temmuz ve 5 Ağustos'ta Silverstone'da iki yarış daha yapmaktı.

Plan şimdi Avusturya'dan hemen sonra en az bir ve muhtemelen iki yarışa sahip olmak olacak. Böylece İngiltere'deki personel, kendilerini evlerinde tecrit etmeden önce, bir ay boyunca dışarıda kalabilecekler.

Hockenheim şu noktada Avusturya'dan sonraki yarış için favori olmaya devam ediyor. Ancak Macaristan, alternatif bir pist olarak değerlendirmeye alındı. Bu muhtemelen 19 Temmuz bir yarış ve ertesi hafta bir başka yarış daha anlamına geliyor.

Red Bull Ring ve Hungaroring arasında sadece 420 kilometre bulunuyor.

Sonrasında Britanya'daki personelini kendini izole ettiği bir veya iki haftalık bir ara olacak. Sonrasında Hockenheim'da Avrupa'daki yarışların ikinci ayağı başlayacak.

F1, 23 Ağustos'ta İspanya'yı, 30 Ağustos'ta Belçika'yı ve 6 Eylül'de İtalya'yı içeren geçici bir takvim üzerinde çalışıyor.

Bir takım yöneticisi Motorsport.com'a şunları söyledi: "Her şey hâlâ çok belirsiz. Tamamen açık olan tek şey, takımların yarışmak istedikleri. Bunu yapmak güvenli olduğu sürece arka arkaya dört yarış ve hatta birkaç ay boyunca yolda olmak da dahil olmak üzere gerekli olan her şeyi yapacaklar."