F1 tarihinde bugün: 2 Nisan

2 Nisan 1926

Üç kez dünya şampiyonu Jack Brabham, Sydney'de doğdu. Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Jack Brabham, toplamda 123 yarışa çıktı. 14 galibiyet, 13 pole pozisyonu, 12 en hızlı tur ve 31 podyum elde etti. 1959, 1960 ve 1966'da şampiyon olan Brabham, 1967'de ikinci oldu. Ayrıca kendi soyadını taşıyan bir takımı da vardı. Kendi takımı Brabham adına yarıştığı son yılında bile galibiyet alacak kadar hızlıydı. Bu yüzden Brabham, tüm zamanların en iyi pilotlarından birisi olarak görüyor. Avustralyalı efsane pilot 2014 yılında hayatını kaybetti.

Slider Liste Jack Brabham, Brabham BT33 Ford 1 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jack Brabham, Brabham BT33 Ford sits in the pits 2 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jack Brabham, Brabham BT33 Ford 3 / 10 Fotoğraf: LAT Images Jack Brabham, Brabham BT33 Ford 4 / 10 Fotoğraf: David Phipps Jack Brabham, Brabham BT33 Ford 5 / 10 Fotoğraf: LAT Images Jack Brabham, Brabham BT33 Ford 6 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jack Brabham, Brabham BT33 7 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jack Brabham, Brabham BT33 Ford 8 / 10 Fotoğraf: LAT Images Jack Brabham, Brabham BT33 Ford 9 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jack Brabham, Brabham looks at data in the car 10 / 10

2 Nisan 1940

1940 yılında Great Milton'da doğan Mike Hailwood, şüphesiz tüm zamanların en başarılı motosiklet yarışçılarından biriydi ve 1961 ile 1967 arasında yedi yıllık süreçte 250cc, 350cc ve 500cc'de dokuz dünya şampiyonluğu elde etti. Ünü, 12 kez kazandığı efsanevi Isle of Man TT'deki başarısıyla daha da arttı. Ayrıca Formula 1'de, farklı zamanlarda 50 Grand Prix'ye katıldı ve 1 en hızlı tur ile 2 podyum elde etti. Bu süreçte 29 puan da topladı. En iyi şampiyona sonucu 1972'deki sekizinciliğiydi. Hailwood, 1972'de Formula 2'yi şampiyon olarak tamamladığı gibi, 1969'da Le Mans 24 Saat'i üçüncü sırada da bitirdi. 1981'de bir paket servisini almak için aracından indiği sırada bir kamyon, aracına çarptı ve hayatını kaybetti. Cenazesine binlerce insan katıldı.

Slider Liste Mike Hailwood, McLaren 1 / 5 Fotoğraf: David Phipps Mike Hailwood, Surtees TS9B Ford 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mike Hailwood 3 / 5 Fotoğraf: Honda Mike Hailwood, Surtees TS9 4 / 5 Fotoğraf: David Phipps Hailwood Trophy, Mike Edwards, Yamaha 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2 Nisan 1978

1978 Batı Amerika GP'ye Ferrari pilotu Carlos Reutemann pole pozisyonundan başladı ve Gilles Villeneuve ikinciydi. İlk turda liderliği alan Villeneuve, yarışın 38 turuna kadar kimseye geçiş izni vermedi. Fakat sonrasında kaza yapınca liderliği Reutemann aldı ve 11 saniye farkla zafere ulaştı. Mario Andretti ikinci olurken, Patrick Depailler üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Ferrari, Miss Long Beach Grand Prix, ikinci sıra Mario Andretti, Lotus, üçüncü sıra Patrick Depailler, Tyrrell 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images World Champion Mario Andretti, Lotus 79 2 / 2 Fotoğraf: David Phipps

2 Nisan 2006

Albert Park'taki Avustralya Grand Prix'sini Fernando Alonso kazandı. Kimi Räikkönen ikinci ve Ralf Schumacher üçüncü oldu.Yarış içerisinde pek çok kaza ve olay vardı. Fernando Alonso 10. zaferini alırken, Nick Heidfeld'in 100. yarışıydı. Murray Walker da bir kereye mahsus olmak üzere yorumcu olarak yarışta yer aldı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 1 / 4 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 2 / 4 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 3 / 4 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme 4 / 4 Fotoğraf: XPB Images

2 Nisan 1963

Monza doğumlu Fabrizio Barbazza dünyaya geldi. American Racing Series'i zaten kazanmıştı ve 1991'de F1'de yarışmaya başlamadan önce CART şampiyonasında yılın çaylağı seçilmişti. O sene AGS ile mücadele etti ve katıldığı 12 yarışın hiçbirisinde yarışa katılacak hıza sahip değildi. Ancak 1993'te Minardi ile bir şans daha yakaladı. Umut verici bir şekilde, sezon başında bir altıncılık elde etti, ama işler istediği gibi gitmeyince seriden ayrıldı. 1995 yılında Road Atlanta pistinde bir Ferrari 333SP ile yarışırken, bir kazaya karıştı ve komaya girdi. Tamamen iyileşmesine rağmen yarışlara dönmedi.

Slider Liste Fabrizio Barbazza, Minardi M193 Ford 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Fabrizio Barbazza, Minardi M193 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Yedinci sıradaki Fabrizio Barbazza, Craner Virajlarında spin attıktan sonra Minardi M193 Ford'undan 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193 spin atarak yarış dışı kalıyor 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

2 Nisan 1928

Torino'da doğan Gino Munaron dünyaya geldi. 1950'lerin tanınmış pilotlarından biriydi. 1960 yılında eski bir Maserati ve ardından bir Cooper'la dört yarışta yer aldı.