F1 tarihinde bugün: 2 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 2 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
2 Nisan 1926
Üç kez dünya şampiyonu Jack Brabham, Sydney'de doğdu. Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Jack Brabham, toplamda 123 yarışa çıktı. 14 galibiyet, 13 pole pozisyonu, 12 en hızlı tur ve 31 podyum elde etti. 1959, 1960 ve 1966'da şampiyon olan Brabham, 1967'de ikinci oldu. Ayrıca kendi soyadını taşıyan bir takımı da vardı. Kendi takımı Brabham adına yarıştığı son yılında bile galibiyet alacak kadar hızlıydı. Bu yüzden Brabham, tüm zamanların en iyi pilotlarından birisi olarak görüyor. Avustralyalı efsane pilot 2014 yılında hayatını kaybetti.
Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jack Brabham, Brabham BT33 Ford sits in the pits
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
Fotoğraf: David Phipps
Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jack Brabham, Brabham BT33
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jack Brabham, Brabham looks at data in the car
2 Nisan 1940
1940 yılında Great Milton'da doğan Mike Hailwood, şüphesiz tüm zamanların en başarılı motosiklet yarışçılarından biriydi ve 1961 ile 1967 arasında yedi yıllık süreçte 250cc, 350cc ve 500cc'de dokuz dünya şampiyonluğu elde etti. Ünü, 12 kez kazandığı efsanevi Isle of Man TT'deki başarısıyla daha da arttı. Ayrıca Formula 1'de, farklı zamanlarda 50 Grand Prix'ye katıldı ve 1 en hızlı tur ile 2 podyum elde etti. Bu süreçte 29 puan da topladı. En iyi şampiyona sonucu 1972'deki sekizinciliğiydi. Hailwood, 1972'de Formula 2'yi şampiyon olarak tamamladığı gibi, 1969'da Le Mans 24 Saat'i üçüncü sırada da bitirdi. 1981'de bir paket servisini almak için aracından indiği sırada bir kamyon, aracına çarptı ve hayatını kaybetti. Cenazesine binlerce insan katıldı.
Mike Hailwood, McLaren
Fotoğraf: David Phipps
Mike Hailwood, Surtees TS9B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hailwood
Fotoğraf: Honda
Mike Hailwood, Surtees TS9
Fotoğraf: David Phipps
Hailwood Trophy, Mike Edwards, Yamaha
Fotoğraf: LAT Images
2 Nisan 1978
1978 Batı Amerika GP'ye Ferrari pilotu Carlos Reutemann pole pozisyonundan başladı ve Gilles Villeneuve ikinciydi. İlk turda liderliği alan Villeneuve, yarışın 38 turuna kadar kimseye geçiş izni vermedi. Fakat sonrasında kaza yapınca liderliği Reutemann aldı ve 11 saniye farkla zafere ulaştı. Mario Andretti ikinci olurken, Patrick Depailler üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Ferrari, Miss Long Beach Grand Prix, ikinci sıra Mario Andretti, Lotus, üçüncü sıra Patrick Depailler, Tyrrell
Fotoğraf: LAT Images
World Champion Mario Andretti, Lotus 79
Fotoğraf: David Phipps
2 Nisan 2006
Albert Park'taki Avustralya Grand Prix'sini Fernando Alonso kazandı. Kimi Räikkönen ikinci ve Ralf Schumacher üçüncü oldu.Yarış içerisinde pek çok kaza ve olay vardı. Fernando Alonso 10. zaferini alırken, Nick Heidfeld'in 100. yarışıydı. Murray Walker da bir kereye mahsus olmak üzere yorumcu olarak yarışta yer aldı.
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme
Fotoğraf: XPB Images
2 Nisan 1963
Monza doğumlu Fabrizio Barbazza dünyaya geldi. American Racing Series'i zaten kazanmıştı ve 1991'de F1'de yarışmaya başlamadan önce CART şampiyonasında yılın çaylağı seçilmişti. O sene AGS ile mücadele etti ve katıldığı 12 yarışın hiçbirisinde yarışa katılacak hıza sahip değildi. Ancak 1993'te Minardi ile bir şans daha yakaladı. Umut verici bir şekilde, sezon başında bir altıncılık elde etti, ama işler istediği gibi gitmeyince seriden ayrıldı. 1995 yılında Road Atlanta pistinde bir Ferrari 333SP ile yarışırken, bir kazaya karıştı ve komaya girdi. Tamamen iyileşmesine rağmen yarışlara dönmedi.
Fabrizio Barbazza, Minardi M193 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Fabrizio Barbazza, Minardi M193
Fotoğraf: Sutton Images
Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193
Fotoğraf: Sutton Images
Yedinci sıradaki Fabrizio Barbazza, Craner Virajlarında spin attıktan sonra Minardi M193 Ford'undan
Fotoğraf: Sutton Images
Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193 spin atarak yarış dışı kalıyor
Fotoğraf: Sutton Images
2 Nisan 1928
Torino'da doğan Gino Munaron dünyaya geldi. 1950'lerin tanınmış pilotlarından biriydi. 1960 yılında eski bir Maserati ve ardından bir Cooper'la dört yarışta yer aldı.
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