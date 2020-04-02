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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 2 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 2 Nisan
Ekleyen:
, Editör
2 Nis 2020 14:47

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 2 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

2 Nisan 1926

Üç kez dünya şampiyonu Jack Brabham, Sydney'de doğdu. Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Jack Brabham, toplamda 123 yarışa çıktı. 14 galibiyet, 13 pole pozisyonu, 12 en hızlı tur ve 31 podyum elde etti. 1959, 1960 ve 1966'da şampiyon olan Brabham, 1967'de ikinci oldu. Ayrıca kendi soyadını taşıyan bir takımı da vardı. Kendi takımı Brabham adına yarıştığı son yılında bile galibiyet alacak kadar hızlıydı. Bu yüzden Brabham, tüm zamanların en iyi pilotlarından birisi olarak görüyor. Avustralyalı efsane pilot 2014 yılında hayatını kaybetti.

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Jack Brabham, Brabham BT33 Ford

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
1/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford sits in the pits

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford sits in the pits
2/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
3/10

Fotoğraf: LAT Images

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
4/10

Fotoğraf: David Phipps

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
5/10

Fotoğraf: LAT Images

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
6/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jack Brabham, Brabham BT33

Jack Brabham, Brabham BT33
7/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
8/10

Fotoğraf: LAT Images

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford

Jack Brabham, Brabham BT33 Ford
9/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jack Brabham, Brabham looks at data in the car

Jack Brabham, Brabham looks at data in the car
10/10

 

 

2 Nisan 1940

1940 yılında Great Milton'da doğan Mike Hailwood, şüphesiz tüm zamanların en başarılı motosiklet yarışçılarından biriydi ve 1961 ile 1967 arasında yedi yıllık süreçte 250cc, 350cc ve 500cc'de dokuz dünya şampiyonluğu elde etti. Ünü, 12 kez kazandığı efsanevi Isle of Man TT'deki başarısıyla daha da arttı. Ayrıca Formula 1'de, farklı zamanlarda 50 Grand Prix'ye katıldı ve 1 en hızlı tur ile 2 podyum elde etti. Bu süreçte 29 puan da topladı. En iyi şampiyona sonucu 1972'deki sekizinciliğiydi. Hailwood, 1972'de Formula 2'yi şampiyon olarak tamamladığı gibi, 1969'da Le Mans 24 Saat'i üçüncü sırada da bitirdi. 1981'de bir paket servisini almak için aracından indiği sırada bir kamyon, aracına çarptı ve hayatını kaybetti. Cenazesine binlerce insan katıldı.

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Mike Hailwood, McLaren

Mike Hailwood, McLaren
1/5

Fotoğraf: David Phipps

Mike Hailwood, Surtees TS9B Ford

Mike Hailwood, Surtees TS9B Ford
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Mike Hailwood

Mike Hailwood
3/5

Fotoğraf: Honda

Mike Hailwood, Surtees TS9

Mike Hailwood, Surtees TS9
4/5

Fotoğraf: David Phipps

Hailwood Trophy, Mike Edwards, Yamaha

Hailwood Trophy, Mike Edwards, Yamaha
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

2 Nisan 1978

1978 Batı Amerika GP'ye Ferrari pilotu Carlos Reutemann pole pozisyonundan başladı ve Gilles Villeneuve ikinciydi. İlk turda liderliği alan Villeneuve, yarışın 38 turuna kadar kimseye geçiş izni vermedi. Fakat sonrasında kaza yapınca liderliği Reutemann aldı ve 11 saniye farkla zafere ulaştı. Mario Andretti ikinci olurken, Patrick Depailler üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Ferrari, Miss Long Beach Grand Prix, ikinci sıra Mario Andretti, Lotus, üçüncü sıra Patrick Depailler, Tyrrell

Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Ferrari, Miss Long Beach Grand Prix, ikinci sıra Mario Andretti, Lotus, üçüncü sıra Patrick Depailler, Tyrrell
1/2

Fotoğraf: LAT Images

World Champion Mario Andretti, Lotus 79

World Champion Mario Andretti, Lotus 79
2/2

Fotoğraf: David Phipps

 

2 Nisan 2006

Albert Park'taki Avustralya Grand Prix'sini Fernando Alonso kazandı. Kimi Räikkönen ikinci ve Ralf Schumacher üçüncü oldu.Yarış içerisinde pek çok kaza ve olay vardı. Fernando Alonso 10. zaferini alırken, Nick Heidfeld'in 100. yarışıydı. Murray Walker da bir kereye mahsus olmak üzere yorumcu olarak yarışta yer aldı.

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Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
1/4

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
2/4

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
3/4

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme

Yarış galibi Fernando Alonso enters Parc Ferme
4/4

Fotoğraf: XPB Images

 

2 Nisan 1963

Monza doğumlu Fabrizio Barbazza dünyaya geldi. American Racing Series'i zaten kazanmıştı ve 1991'de F1'de yarışmaya başlamadan önce CART şampiyonasında yılın çaylağı seçilmişti. O sene AGS ile mücadele etti ve katıldığı 12 yarışın hiçbirisinde yarışa katılacak hıza sahip değildi. Ancak 1993'te Minardi ile bir şans daha yakaladı. Umut verici bir şekilde, sezon başında bir altıncılık elde etti, ama işler istediği gibi gitmeyince seriden ayrıldı. 1995 yılında Road Atlanta pistinde bir Ferrari 333SP ile yarışırken, bir kazaya karıştı ve komaya girdi. Tamamen iyileşmesine rağmen yarışlara dönmedi.

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Fabrizio Barbazza, Minardi M193 Ford

Fabrizio Barbazza, Minardi M193 Ford
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Fabrizio Barbazza, Minardi M193

Fabrizio Barbazza, Minardi M193
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193

Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Yedinci sıradaki Fabrizio Barbazza, Craner Virajlarında spin attıktan sonra Minardi M193 Ford'undan

Yedinci sıradaki Fabrizio Barbazza, Craner Virajlarında spin attıktan sonra Minardi M193 Ford'undan
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193 spin atarak yarış dışı kalıyor

Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193 spin atarak yarış dışı kalıyor
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

2 Nisan 1928

Torino'da doğan Gino Munaron dünyaya geldi. 1950'lerin tanınmış pilotlarından biriydi. 1960 yılında eski bir Maserati ve ardından bir Cooper'la dört yarışta yer aldı.

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