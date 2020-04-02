Szafnauer: "Wolff, Mercedes'ten ayrılmaz"

Çarşamba günü itibariyle Aston Martin'in gelecek yıl, fabrika takımı olarak spora döneceği ve Racing Point'in yerini alacağı resmen doğrulandı.

Mercedes'in Formula 1'in hibrit döneminde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Toto Wolff'un de gelecek yıl Aston Martin'in başına geçebileceği konuşuluyor.

Bununla birlikte, Szafnauer, Aston Martin'den hisse alıp, şirketin CEO'su olacağı konuşulan Wolff'un gelecek yıl Mercedes'te kalmasını bekliyor.

Szafnauer, Sky F1'e, “Kendi açımdan bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum, çünkü bu daha çok Toto'ya yönelik bir soru. Ama benden tahminde bulunmamı istiyorsanız, bana göre Toto bu yıl ve gelecek yıl Mercedes'i yönetecek ve başka bir şampiyonluk daha kazanarak tarih yazmaya çalışacak."

“Odaklandığı şey bu. Ana toplantılardan biri hariç tüm takım patronları toplantısına katıldı. Önümüzdeki Cuma günü bir sonraki toplantıda da olacak. Bu yüzden şimdi başka bir işle ilgilendiğini düşünmüyorum." dedi.

F1 takımları Cuma günü 2021 araçları hakkında konuşmak üzere bir araya gelecek ve Szafnauer otomobillerin büyük ölçüde değişmeden kalmasını umuyor.

“Bu gecikmenin sadece spor düzenlemeleri, belki de bazı teknik düzenlemeler üzerinde etkisi olacağını düşünüyorum. Şimdi bunun ne anlama geldiğini, aracın hangi bölümlerini gelecek yıla taşıyacağımızı ve hangi parçaların geliştirilebileceğini ortaya koymalıyız."

“Sanırım bu, önümüzdeki hafta olacak ve 2021'de yarışacağımız araçların nasıl görüneceği hakkında belli bir fikrimiz olacak."

“Ama umarım şimdi ürettiğimiz araçlara benzerler. Böylece yeni bir araç geliştirme maliyetinden tasarruf edebiliriz."

“Gelirler aynı seviyede olmayacağı için pek çok takım içi -özellikle de küçük takımlar için- çok önemli olacak."