Red Bull’da yeni dönem: Verstappen’in yeni yarış mühendisi belli oldu

Red Bull, Gianpiero Lambiase’nin takımdan ayrılma kararının ardından Max Verstappen’in yanına getireceği yeni yarış mühendisini belirledi ve Verstappen’in performans mühendisliğini üstlenen Tom Hart ile anlaşmaya vardı. Hollanda basınından de Telegraaf'ın haberine göre Red Bull, Hart'ı Williams ile yaptığı önceki anlaşmadan koparmayı başardı.

Verstappen ile kazandığı dört dünya şampiyonluğunda önemli rol oynayan Gianpiero Lambiase, 2028 sezonundan itibaren daha kıdemli bir rolle McLaren’a katılmak üzere takımdan ayrılacak.

Bu ayrılık kararı sonrası kolları sıvayan Red Bull yönetimi, boşalan kritik koltuk için içeriden bir isme yöneldi. Ocak 2020'den bu yana Verstappen’in performans mühendisi olarak görev yapan Tom Hart, Hollandalı pilotun telsizindeki yeni ses olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Tom Hart, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Normal şartlarda Tom Hart, yeniden yapılanma sürecindeki Williams takımına katılmak üzere 2025 sonu için bir anlaşmaya varmıştı. Ancak Red Bull takım patronu Laurent Mekies ile Williams takım patronu James Vowles arasında yürütülen görüşmeler sonucunda tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

Yapılan anlaşmayla Hart, Williams’a gitme taahhüdünden serbest bırakıldı ve Verstappen’in yarış mühendisliği görevini devralmasının önü açıldı.

Lambiase’nin, Verstappen ile olan yarış mühendisliği görevini tam olarak ne zaman bırakacağıysa henüz netleşmedi. Ancak hem Verstappen hem de Isack Hadjar’dan sorumlu yarış mühendisliği şefi olan tecrübeli ismin, McLaren’a geçişi öncesinde kritik toplantılardan kademeli olarak uzaklaştırılması bekleniyor.