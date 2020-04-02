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Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

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F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Nis 2020 12:25

RaceFans.net'in özel haberine göre gridin en çok maaş alan pilotu son yıllarda olduğu gibi yine Lewis Hamilton.

RaceFans sitesi, Formula 1 pilotlarının 2020 için tahmini maaşlarını yayınladı.

Son yıllarda olduğu gibi zirvede yine Lewis Hamilton yer aldı. İngiliz pilotun maaşının 40 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bonuslarla bu rakam daha da artıyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel 30 milyon dolar kazanırken, Max Verstappen yıllık 25 milyon dolarlık maaşıyla artık listenin üçüncü basamağında.

Daniel Ricciardo, Renault'dan yıllık 20 milyon dolar alıyor. Charles Leclerc ise yeni anlaşmasıyla 10 milyon doların sahibi olacak.

Valtteri Bottas, Carlos Sainz ve Sergio Perez üçlüsü, yıllık 8 milyon dolar kazanıyorlar.

Haas pilotu Romain Grosjean 7, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen ve Kevin Magnussen ise 5 milyon dolar alıyor.

Lance Stroll, babasının takımından 3 milyon dolar kazanırken, Alexander Albon yeni takımı Red Bull'dan 2.5 milyon dolar alıyor.

Lando Norris, Daniil Kvyat ve Pierre Gasly üçlüsü 2 milyon dolar alıyorlar.

En az ücreti ise 1'er milyon dolarla Antonio Giovinazzi, George Russell ve Nicholas Latifi alıyor. Williams, böylelikle iki pilot için sadece 2 milyon dolar ödemiş oluyor.

2020 pilot maaşları:

  Pilot Maaş
1. United kingdom Lewis Hamilton (Mercedes) 40 milyon dolar
2. Germany Sebastian Vettel (Ferrari) 30 milyon dolar
3. Netherlands Max Verstappen (Red Bull) 25 milyon dolar
4. Australia Daniel Ricciardo (Renault) 20 milyon dolar
5. Monaco Charles Leclerc (Ferrari) 10 milyon dolar
6.

Finland Valtteri Bottas (Mercedes)

Spain Carlos Sainz (McLaren)

Mexico Sergio Perez (Racing Point)

 8 milyon dolar
9 France Romain Grosjean (Haas) 7 milyon dolar
10

France Esteban Ocon (Renault)

Finland Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

Denmark Kevin Magnussen (Haas)

 5 milyon dolar
13. Canada Lance Stroll (Racing Point) 3 milyon dolar
14. Thailand Alexander Albon (Red Bull) 2.5 milyon dolar
15. 

United kingdom Lando Norris (McLaren)

Russian Federation Daniil Kvyat (AlphaTauri)

France Pierre Gasly (AlphaTauri)

 2 milyon dolar
18

Italy Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

United kingdom George Russell (Williams) 

Canada Nicholas Latifi (Williams)

 1 milyon dolar

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Иван Матушкин

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