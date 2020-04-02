F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

RaceFans sitesi, Formula 1 pilotlarının 2020 için tahmini maaşlarını yayınladı.

Son yıllarda olduğu gibi zirvede yine Lewis Hamilton yer aldı. İngiliz pilotun maaşının 40 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bonuslarla bu rakam daha da artıyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel 30 milyon dolar kazanırken, Max Verstappen yıllık 25 milyon dolarlık maaşıyla artık listenin üçüncü basamağında.

Daniel Ricciardo, Renault'dan yıllık 20 milyon dolar alıyor. Charles Leclerc ise yeni anlaşmasıyla 10 milyon doların sahibi olacak.

Valtteri Bottas, Carlos Sainz ve Sergio Perez üçlüsü, yıllık 8 milyon dolar kazanıyorlar.

Haas pilotu Romain Grosjean 7, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen ve Kevin Magnussen ise 5 milyon dolar alıyor.

Lance Stroll, babasının takımından 3 milyon dolar kazanırken, Alexander Albon yeni takımı Red Bull'dan 2.5 milyon dolar alıyor.

Lando Norris, Daniil Kvyat ve Pierre Gasly üçlüsü 2 milyon dolar alıyorlar.

En az ücreti ise 1'er milyon dolarla Antonio Giovinazzi, George Russell ve Nicholas Latifi alıyor. Williams, böylelikle iki pilot için sadece 2 milyon dolar ödemiş oluyor.

2020 pilot maaşları: