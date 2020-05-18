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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 18 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 18 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
18 May 2020 14:27

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1952

1952 İsviçre GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Giuseppe Farina 2:47.5'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazanırken, Piero Taruffi ikinci oldu.

Yarışta Farina finiş görmeyi başaramadı ve liderlik Taruffi'ye geçti.

Ferrari pilotu, 3 saat 1 dakika süren yarışın ardından Rudi Fischer'ın 2 dakika 37.2 saniye önünde galibiyete uzandı.

Jean Behra podyumu tamamladı.

Bu, Taruffi'nin ilk galibiyeti, Behra ile Fischer'ın ilk podyumudur.

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Piero Taruffi, F2 Ferrari 500

Piero Taruffi, F2 Ferrari 500
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1958

1958 Monako GP sıralama turlarında Vanwall sürücüsü Tony Brooks en yakın rakibinin bir saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ancak Brooks finiş görmeyi başaramadı ve Cooper Climax'ten Maurice Trintignant, Luigi Muso'nun 20.1 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Peter Collins ise podyumu tamamladı.

O yarışta sadece dört isim finiş gördü ve dördüncü Jack Brabham üç tur geride kaldı.

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Podyum: Yarış galibi Maurice Trintignant, Cooper T45-Climax, kupasını HRH Prens Rainier ve Prenses G

Podyum: Yarış galibi Maurice Trintignant, Cooper T45-Climax, kupasını HRH Prens Rainier ve Prenses G
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Tony Brooks, Vanwall

Tony Brooks, Vanwall
2/7

Fotoğraf: LAT Images

Graham Hill, Lotus 12 Climax

Graham Hill, Lotus 12 Climax
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Luigi Musso, Ferrari Dino 246, Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246

Luigi Musso, Ferrari Dino 246, Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Peter Collins, Ferrari 246

Peter Collins, Ferrari 246
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Maria Teresa de Filippis (Maserati 250F)

Maria Teresa de Filippis (Maserati 250F)
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

1967

Üç kez yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde doğdu.

En başarılı yılı 1999 yılında şampiyona üçüncüsü olduğu yıldı ve iki yarış zaferi almayı başardı.

Son F1 yarışına 2003'te Sauber için çıktı ve sonrasında DTM, Speed Car ve Le Mans'ta yarıştı.

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Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen
1/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen
2/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen
3/7

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen
4/7

Fotoğraf: Brousseau Photo

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen
5/7

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen
6/7

Heinz-Harald Frentzen

Heinz-Harald Frentzen
7/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

 

1969

1969 Monako'da Jackie Stewart, pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve Graham Hill, her zaman iyi bir performans sergilediği Monaco'da ancak dördüncü oldu.

Ancak yarışta Çok sayıda pilot sorun yaşadı ve Hill, en yakın rakibi Pier Courage'in 17.3 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başardı.

80 turluk yarışta Jo Siffter üçüncü oldu.

Bu, Hill'in son zaferidir. Stewart ile Matra'nın ilk pole pozisyonu ve Courage'in ilk podyumudur.

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Graham Hill, Lotus 49B Ford, Station Hairpin'de taraftarları selamlıyor

Graham Hill, Lotus 49B Ford, Station Hairpin'de taraftarları selamlıyor
1/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

John Surtees, BRM P138

John Surtees, BRM P138
2/9

Fotoğraf: LAT Images

Chris Amon, Ferrari 312

Chris Amon, Ferrari 312
3/9

Fotoğraf: LAT Images

Natalie Goodwin, Brabham BT21-Ford ve Francois Mazet, Tecno 69 - Ford

Natalie Goodwin, Brabham BT21-Ford ve Francois Mazet, Tecno 69 - Ford
4/9

Fotoğraf: LAT Images

Bruce McLaren, McLaren M7C Ford

Bruce McLaren, McLaren M7C Ford
5/9

Fotoğraf: LAT Images

Ronnie Peterson, Tecno 69 - Ford/Novamotor

Ronnie Peterson, Tecno 69 - Ford/Novamotor
6/9

Fotoğraf: LAT Images

Jack Brabham, Brabham

Jack Brabham, Brabham
7/9

Fotoğraf: David Phipps

Jackie Oliver, Owen Racing Organisation

Jackie Oliver, Owen Racing Organisation
8/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Piers Courage, Brabham

Piers Courage, Brabham
9/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1980

1980 Monako GP sıralama turları oldukça yakındı ve Didier Pironi, Williams pilotlarının önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ancak Pironi için yarış pek de parlak geçmedi ve 54. turda kaza yaparak yarışa veda etti.

76 turun sonunda Reutemann, en yakın rakibi Jacques Laffite'nin 1 dakika 13 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başardı.

Nelson Piquet ise Brabham ile podyuma çıktı.

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Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Williams FW07B ve Prince Rainier, Monaco Prensesi

Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Williams FW07B ve Prince Rainier, Monaco Prensesi
1/17

Fotoğraf: LAT Images

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford
2/17

Fotoğraf: LAT Images

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford
3/17

Fotoğraf: LAT Images

Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179

Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179
4/17

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Depailler

Patrick Depailler
5/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Mario Andretti

Mario Andretti
6/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford ve Jacques Laffite, Ligier JS11/15 Ford

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford ve Jacques Laffite, Ligier JS11/15 Ford
7/17

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi, Ligier JS11/15-Ford

Didier Pironi, Ligier JS11/15-Ford
8/17

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi

Didier Pironi
9/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi
10/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve
11/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve
12/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Impression, Ren�� Arnoux

Impression, Ren�� Arnoux
13/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Alan Jones

Alan Jones
14/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Alan Jones ve Nelson Piquet

Alan Jones ve Nelson Piquet
15/17

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Emerson Fittipaldi, Fittipaldi F7 Ford

Emerson Fittipaldi, Fittipaldi F7 Ford
16/17

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, McLaren M29C-Ford Cosworth

John Watson, McLaren M29C-Ford Cosworth
17/17

Fotoğraf: LAT Images

 

2003

2003 Avustralya GP'de cumartesi günü Michael Schumacher, Kimi Raikkonen'in sadece 0.039 saniye önünde pole pozisyonunu alabildi.

Ertesi gün ikili yine yakındı ve Schumacher, 3.3 saniye farkla galibiyete ulaştı. O yarışta Raikkonen ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.

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Michael Schumacher tries to pass Kimi Raikkonen

Michael Schumacher tries to pass Kimi Raikkonen
1/3

Fotoğraf: Brousseau Photo

Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher

Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
2/3

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher

Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
3/3

Fotoğraf: Brousseau Photo

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Editör İnci Beğen

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