F1 tarihinde bugün: 18 Mayıs

1952

1952 İsviçre GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Giuseppe Farina 2:47.5'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazanırken, Piero Taruffi ikinci oldu.

Yarışta Farina finiş görmeyi başaramadı ve liderlik Taruffi'ye geçti.

Ferrari pilotu, 3 saat 1 dakika süren yarışın ardından Rudi Fischer'ın 2 dakika 37.2 saniye önünde galibiyete uzandı.

Jean Behra podyumu tamamladı.

Bu, Taruffi'nin ilk galibiyeti, Behra ile Fischer'ın ilk podyumudur.

Slider Liste Piero Taruffi, F2 Ferrari 500 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1958

1958 Monako GP sıralama turlarında Vanwall sürücüsü Tony Brooks en yakın rakibinin bir saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ancak Brooks finiş görmeyi başaramadı ve Cooper Climax'ten Maurice Trintignant, Luigi Muso'nun 20.1 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Peter Collins ise podyumu tamamladı.

O yarışta sadece dört isim finiş gördü ve dördüncü Jack Brabham üç tur geride kaldı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Maurice Trintignant, Cooper T45-Climax, kupasını HRH Prens Rainier ve Prenses G 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images Tony Brooks, Vanwall 2 / 7 Fotoğraf: LAT Images Graham Hill, Lotus 12 Climax 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images Luigi Musso, Ferrari Dino 246, Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Peter Collins, Ferrari 246 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Maria Teresa de Filippis (Maserati 250F) 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

1967

Üç kez yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde doğdu.

En başarılı yılı 1999 yılında şampiyona üçüncüsü olduğu yıldı ve iki yarış zaferi almayı başardı.

Son F1 yarışına 2003'te Sauber için çıktı ve sonrasında DTM, Speed Car ve Le Mans'ta yarıştı.

Slider Liste Heinz-Harald Frentzen 1 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Heinz-Harald Frentzen 2 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Heinz-Harald Frentzen 3 / 7 Heinz-Harald Frentzen 4 / 7 Fotoğraf: Brousseau Photo Heinz-Harald Frentzen 5 / 7 Heinz-Harald Frentzen 6 / 7 Heinz-Harald Frentzen 7 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix

1969

1969 Monako'da Jackie Stewart, pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve Graham Hill, her zaman iyi bir performans sergilediği Monaco'da ancak dördüncü oldu.

Ancak yarışta Çok sayıda pilot sorun yaşadı ve Hill, en yakın rakibi Pier Courage'in 17.3 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başardı.

80 turluk yarışta Jo Siffter üçüncü oldu.

Bu, Hill'in son zaferidir. Stewart ile Matra'nın ilk pole pozisyonu ve Courage'in ilk podyumudur.

Slider Liste Graham Hill, Lotus 49B Ford, Station Hairpin'de taraftarları selamlıyor 1 / 9 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch John Surtees, BRM P138 2 / 9 Fotoğraf: LAT Images Chris Amon, Ferrari 312 3 / 9 Fotoğraf: LAT Images Natalie Goodwin, Brabham BT21-Ford ve Francois Mazet, Tecno 69 - Ford 4 / 9 Fotoğraf: LAT Images Bruce McLaren, McLaren M7C Ford 5 / 9 Fotoğraf: LAT Images Ronnie Peterson, Tecno 69 - Ford/Novamotor 6 / 9 Fotoğraf: LAT Images Jack Brabham, Brabham 7 / 9 Fotoğraf: David Phipps Jackie Oliver, Owen Racing Organisation 8 / 9 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Piers Courage, Brabham 9 / 9 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1980

1980 Monako GP sıralama turları oldukça yakındı ve Didier Pironi, Williams pilotlarının önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ancak Pironi için yarış pek de parlak geçmedi ve 54. turda kaza yaparak yarışa veda etti.

76 turun sonunda Reutemann, en yakın rakibi Jacques Laffite'nin 1 dakika 13 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başardı.

Nelson Piquet ise Brabham ile podyuma çıktı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Williams FW07B ve Prince Rainier, Monaco Prensesi 1 / 17 Fotoğraf: LAT Images Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford 2 / 17 Fotoğraf: LAT Images Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford 3 / 17 Fotoğraf: LAT Images Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179 4 / 17 Fotoğraf: LAT Images Patrick Depailler 5 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Mario Andretti 6 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford ve Jacques Laffite, Ligier JS11/15 Ford 7 / 17 Fotoğraf: LAT Images Didier Pironi, Ligier JS11/15-Ford 8 / 17 Fotoğraf: LAT Images Didier Pironi 9 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Emerson Fittipaldi 10 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Gilles Villeneuve 11 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Gilles Villeneuve 12 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Impression, Ren�� Arnoux 13 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Alan Jones 14 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Alan Jones ve Nelson Piquet 15 / 17 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Emerson Fittipaldi, Fittipaldi F7 Ford 16 / 17 Fotoğraf: LAT Images John Watson, McLaren M29C-Ford Cosworth 17 / 17 Fotoğraf: LAT Images

2003

2003 Avustralya GP'de cumartesi günü Michael Schumacher, Kimi Raikkonen'in sadece 0.039 saniye önünde pole pozisyonunu alabildi.

Ertesi gün ikili yine yakındı ve Schumacher, 3.3 saniye farkla galibiyete ulaştı. O yarışta Raikkonen ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.

Slider Liste Michael Schumacher tries to pass Kimi Raikkonen 1 / 3 Fotoğraf: Brousseau Photo Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher 2 / 3 Fotoğraf: DaimlerChrysler Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher 3 / 3 Fotoğraf: Brousseau Photo

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