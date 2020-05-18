F1 tarihinde bugün: 18 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1952
1952 İsviçre GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Giuseppe Farina 2:47.5'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazanırken, Piero Taruffi ikinci oldu.
Yarışta Farina finiş görmeyi başaramadı ve liderlik Taruffi'ye geçti.
Ferrari pilotu, 3 saat 1 dakika süren yarışın ardından Rudi Fischer'ın 2 dakika 37.2 saniye önünde galibiyete uzandı.
Jean Behra podyumu tamamladı.
Bu, Taruffi'nin ilk galibiyeti, Behra ile Fischer'ın ilk podyumudur.
Piero Taruffi, F2 Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
1958
1958 Monako GP sıralama turlarında Vanwall sürücüsü Tony Brooks en yakın rakibinin bir saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Ancak Brooks finiş görmeyi başaramadı ve Cooper Climax'ten Maurice Trintignant, Luigi Muso'nun 20.1 saniye önünde galibiyete ulaştı.
Peter Collins ise podyumu tamamladı.
O yarışta sadece dört isim finiş gördü ve dördüncü Jack Brabham üç tur geride kaldı.
Podyum: Yarış galibi Maurice Trintignant, Cooper T45-Climax, kupasını HRH Prens Rainier ve Prenses G
Fotoğraf: LAT Images
Tony Brooks, Vanwall
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill, Lotus 12 Climax
Fotoğraf: LAT Images
Luigi Musso, Ferrari Dino 246, Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Peter Collins, Ferrari 246
Fotoğraf: LAT Images
Maria Teresa de Filippis (Maserati 250F)
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
1967
Üç kez yarış galibi Heinz-Harald Frentzen, Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde doğdu.
En başarılı yılı 1999 yılında şampiyona üçüncüsü olduğu yıldı ve iki yarış zaferi almayı başardı.
Son F1 yarışına 2003'te Sauber için çıktı ve sonrasında DTM, Speed Car ve Le Mans'ta yarıştı.
Heinz-Harald Frentzen
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Heinz-Harald Frentzen
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Heinz-Harald Frentzen
Heinz-Harald Frentzen
Fotoğraf: Brousseau Photo
Heinz-Harald Frentzen
Heinz-Harald Frentzen
Heinz-Harald Frentzen
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
1969
1969 Monako'da Jackie Stewart, pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve Graham Hill, her zaman iyi bir performans sergilediği Monaco'da ancak dördüncü oldu.
Ancak yarışta Çok sayıda pilot sorun yaşadı ve Hill, en yakın rakibi Pier Courage'in 17.3 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başardı.
80 turluk yarışta Jo Siffter üçüncü oldu.
Bu, Hill'in son zaferidir. Stewart ile Matra'nın ilk pole pozisyonu ve Courage'in ilk podyumudur.
Graham Hill, Lotus 49B Ford, Station Hairpin'de taraftarları selamlıyor
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
John Surtees, BRM P138
Fotoğraf: LAT Images
Chris Amon, Ferrari 312
Fotoğraf: LAT Images
Natalie Goodwin, Brabham BT21-Ford ve Francois Mazet, Tecno 69 - Ford
Fotoğraf: LAT Images
Bruce McLaren, McLaren M7C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Ronnie Peterson, Tecno 69 - Ford/Novamotor
Fotoğraf: LAT Images
Jack Brabham, Brabham
Fotoğraf: David Phipps
Jackie Oliver, Owen Racing Organisation
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Piers Courage, Brabham
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1980
1980 Monako GP sıralama turları oldukça yakındı ve Didier Pironi, Williams pilotlarının önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Ancak Pironi için yarış pek de parlak geçmedi ve 54. turda kaza yaparak yarışa veda etti.
76 turun sonunda Reutemann, en yakın rakibi Jacques Laffite'nin 1 dakika 13 saniye önünde galibiyete ulaşmayı başardı.
Nelson Piquet ise Brabham ile podyuma çıktı.
Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Williams FW07B ve Prince Rainier, Monaco Prensesi
Fotoğraf: LAT Images
Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Depailler
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Mario Andretti
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford ve Jacques Laffite, Ligier JS11/15 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Didier Pironi, Ligier JS11/15-Ford
Fotoğraf: LAT Images
Didier Pironi
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Emerson Fittipaldi
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Gilles Villeneuve
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Gilles Villeneuve
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Impression, Ren�� Arnoux
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Alan Jones
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Alan Jones ve Nelson Piquet
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Emerson Fittipaldi, Fittipaldi F7 Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, McLaren M29C-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
2003
2003 Avustralya GP'de cumartesi günü Michael Schumacher, Kimi Raikkonen'in sadece 0.039 saniye önünde pole pozisyonunu alabildi.
Ertesi gün ikili yine yakındı ve Schumacher, 3.3 saniye farkla galibiyete ulaştı. O yarışta Raikkonen ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.
Michael Schumacher tries to pass Kimi Raikkonen
Fotoğraf: Brousseau Photo
Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
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