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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes'in iyi bir başlangıca ihtiyacı var"

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Hamilton: "Mercedes'in iyi bir başlangıca ihtiyacı var"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 May 2020 14:34

Lewis Hamilton, takımı Mercedes'in verilen zorunlu ara sonrasında işleri bir an önce başlatması ve sezona hiç ara verilmemiş gibi devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hamilton, yaptığı açıklamalarda iş arkadaşları ile düzenli iletişimde olduğunu ve yarışların başlaması ile beraber takımın kaldığı yerden devam edeceğinden emin olduğu konusunda farklı yollar denediğini söyledi.

Mercedes'in video konferansında konuşan İngiliz pilot şunları söyledi: "Umuyorum ki ben de olduğumdan daha iyi döneceğim. Büyük ihtimalle araca binip, Cuma antrenmanlarını yapacağız ve hepimiz aşırı paslı olacağız!"

"Bu yüzden işleri nasıl başlattığımız çok önemli. Ancak takımım ile telefonla iletişim halindeyim, Bono [Peter Bonnington] ve James [Vowles] ile düzenli olarak konuşmaya çalışıyoruz ve bir plan hakkında tartışıyoruz."

"Bence hepimizin yarış simülasyonlarındaki gibi her şeye sahip olduğumuzdan emin olması gerekiyor - benim büyük ihtimalle simülatöre oturmam gerekecek, ki çok da sevdiğim bir şey - ancak ilk yarışa gitmeden önce elimizde olan aletleri kullanmamız lazım, ki böylece iyi bir başlangıç yakalayıp, hiç yarış kaçırmamış gibi sezona başlayabilelim."

"Avusturya'ya gelirken, ilk sekiz yarış sonrasında oraya ne durumda gelebilirdik? Bunu algılamak en zor şey olacak. Bunu yapabileceğimizden emin değilim, ancak bu koymak için iyi bir hedef." 

Hamilton, COVID-19 krizinin neden olduğu zorunlu tatilde herkesin kendini geliştirmeye çalışması gerektiğine inanıyor.

"Eğer bu günlerde gelişmiyor ve büyümüyorsanız, o zaman ne yapıyorsunuz?" diyen Hamilton ekledi: "Açıkçası zamanınızı boşa harcıyorsunuz ve tembellik yapıp oturuyorsunuz."

"Hiçbirimize fırsat verilmiyor, bir şey başarmak istiyorsak oraya çıkıp istediğimizi elde etmeliyiz ve karşısında savaştığın kişinin bunu istediğinden daha çok bunu istemelisiniz."

"Oldukça iyi bir durumdayım, ama her zaman daha iyisini yapabiliyorum. Bir şeyin farkına varıyorum ve 'Lanet olsun, burada biraz yağ var, daha çok çalışmam lazım, koşuya çıkmam lazım.' diye kendimi zorluyorum."

"Aslında gerçekte çok fazla yağım yok! Ama dışarıda bu şeyleri akıllarından geçiren insanlar var, ama bu fikirlerin gitmesine izin vermelisiniz, kendinizin kim olduğunuzu bulmalısınız ve ben, kimsenin yoluma girmesine izin vermeyeceğim."

Hamilton, bu ara sırasında kendi kafasını dinlemekten zevk aldığını ve zihnini meşgul ettiğini söylüyor.

“Zihinsel olarak bu gerçekten nihayetinde kendiniz hakkında iyi hissetmenizi sağlayarak, kendinizi sevdiğinizden ve kendi başınıza rahat olmanız için bir yol bulmakla alakalı.

"Kendime zaman ayırmak için gerçekten zaman harcadım, kendinizi takdir ettiğinizden emin olun, iyi yaptığınız şeyleri kabul edin, başarısız olduğunuzda da kabul edin ve her şeyi o kadar da harika yapmıyorsunuz, sorun değil. Kendinizi, tüm bu farklı şeylere alıştırın."

"Uyandığım ve kendimi garip hissettiğim günlerim oluyor. Antrenman yapmaya motive olmuyorum, ama o sırada 'Of şimdi nereye gidiyoruz, yarışmaya devam etmeli miyim?' diyorum."

"Tüm bu farklı şeyleri düşünüyorum. Bir saat geçiyor ve sanırım yaptığım işi seviyorum, neden devam etmemeyi düşüneyim ki?"

"Sadece zihninizi meşgul etmelisiniz. Mümkün olduğu kadar kitap okumaya çalıştım, meditasyona başladım. Ben çok hareketli biriyim, benim için meditasyon yapmak gerçekten ama gerçekten çok zor. Orada oturmak gerçekten zor! Ne kadar çok yaparsanız, aynı bir şeyi defalarca yapmak gibi, o kadar iyi olursunuz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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