Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"

Ferrari, 2020 sezonunun ardından sürpriz şekilde Sebastian Vettel ile devam etmeyeceğini ve yerine Carlos Sainz'ın geleceğini açıkladı.

Charles Leclerc, bu kararla birlikte takımdaki henüz üçüncü yılında lider pilot konumuna yükselecek ve Flavio Briatore'ye Leclerc'in beklenenden daha hızlı olması, Ferrari'yi bu kararı almaya itti.

Briatore, "Formula 1 her zaman kazanan tarife sahip olmakla ilgilidir. Dünya şampiyonluğuna odaklanmış bir sürücünüz olmalı ve diğer pilot da harika puanlar toplayan ve rakiplerinden puan kapan bir pilot olmalı."

"Vettel çok hızlı bir çocuğun takıma katılmasının bedelini ödedi. Tıpkı 2007'de Hamilton'ın McLaren'da yaptığı gibi o da onu ve takımını şaşırttı. Bir takımda aynı seviyede iki sürücü varsa, nihayetinde birbirlerine puan kaybettirme riskiyle karşı karşıyadırlar." dedi.

Briatore, Ferrari'nin Vettel ile devam etmek yerine Carlos Sainz'l anlaşmasının, takımın artık Leclerc'i desteklediğinin bir kanıtı olduğunu düşünüyor.

"Carlos iyi bir sürücü ve elindeki aracı düşünürsek 2019'da iyi bir şampiyona çıkardı."

"Durum benim için net görünüyor. Ferrari her şeyini Leclerc'e yatırıyor ve bu iyi bir şey. Çünkü geçen sene de söylediğim gibi, Charles geleceğin yıldızı. Alonso ve Schumacher'le benzerliklerine gelirsek, iyi sürücüleri hemen görebilirsiniz .

"Michael'ın Benetton'la çok genç yaşta elde ettiği şeyleri çok iyi hatırlıyorum. Giancarlo Minardi'nin de genç Alonso'yu anlatmak için beni aradığı zamanlar vardı. Birisinin özel olup olmadığını hemen anlıyorsunuz ve Charles öyle."