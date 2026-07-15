McLaren, Belçika GP'de güncel Mercedes motoruna geçiş yapıyor

McLaren sürücüleri Lando Norris ve Oscar Piastri, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'sinde Mercedes'in en yeni Formula 1 motor güncellemesine kavuşuyor. Mercedes fabrika takımı, dayanıklılık odaklı iyileştirmeler içeren bu yeni güç ünitesini ilk olarak iki yarış önce Avusturya'da Kimi Antonelli ve George Russell'ın araçlarına entegre etmişti.

Mercedes'in diğer müşteri takımları Alpine ve Williams ise bu güncellemeye bir sonraki hafta Silverstone'da geçiş yapmıştı.

McLaren'in bu güncel motora geçmemesinin nedeniyse tamamen stratejikti. Sezonun ilk bölümünde ciddi dayanıklılık sorunlarıyla karşılaşan ekip, mevcut motor parçalarının kullanım ömrünü doldurmayı bekledi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Takım, özellikle marttaki Çin Grand Prix'sinde hem Norris hem de Piastri'nin start almasını engelleyen iki farklı batarya sorunu başta olmak üzere pek çok bileşeni erken değiştirmek zorunda kalmıştı.

Belçika Grand Prix'siyle her iki McLaren pilotu da ilk kez en güncel güç ünitesiyle piste çıkacak. Ayrıca takım, cuma günü gerçekleştirilecek serbest antrenman seanslarında test edilip değerlendirilecek tamamen yeni bir arka kanat tasarımını da araca entegre edecek. İngiliz ekip daha önce Avusturya'ya farklı bir 'Macarena' arka kanat tasarımı getirmiş, ancak bunu pist üstünde denemekten son anda vazgeçmişti.

McLaren Mühendislik Teknik Direktörü Neil Houldey, hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Enerji yönetiminin son derece kritik ve zorlayıcı olacağı bu hafta sonuna kapsamlı simülasyon çalışmalarıyla çok iyi hazırlandık.”

“Spa-Francorchamps pistine, aracın gelişim planının bir parçası olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız yeni bir arka kanat tasarımıyla geliyoruz.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Bu güncellemenin araca bir miktar performans katacağından eminiz. Ancak saf hız açısından oldukça zorlu geçen Britanya Grand Prix'sinin ardından, bu yarışın da kolay olmayacağının bilincindeyiz.”

“Bu nedenle rekabet anlamında çok büyük bir değişim beklemiyoruz."

Orijinal araç yaklaşımında bazı değişikliklere ve yöneltmelere gittiğini kabul eden McLaren, Macaristan Grand Prix'si içinse araç üzerinde "önemli" bir güncelleme paketi hazırlığı içinde olduğunu belirtti.