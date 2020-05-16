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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 16 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 16 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
16 May 2020 17:24

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 16 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1909

Luigi Villoresi Milano'da doğdu.

Onlarca şampiyona dışı yarış kazandı ama asla Formula 1 yarışı kazanamadı.

Galibiyetleri arasında 1939 ve 1940'ta iki Targa Florio ve 1951'de bir Mille Miglia galibiyeti de var.

F1 kariyeri boyunca ağırlıklı olarak Ferrari için yarıştı ve sekiz podyum ile 49 puan aldı.

İki kez dünya şampiyonu Alberto Ascari'nin iyi bir arkadaşı ve akıl hocasıydı. Yeteneğini erken yaşta keşfetti. Ascari'nin 1955'teki ölümünden sonra, kısa bir süreliğine emekli oldu ancak 1956'da Formula 1'e Maserati ile döndü.

1957'de seriden emekli olduktan sonra ralliye başladı ve 1958 Akropolis Rallisi'ni kazandı.

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Luigi Villoresi, Ferrari 125

Luigi Villoresi, Ferrari 125
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 ve Luigi Villoresi, Ferrari 125 start esnasında

Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 ve Luigi Villoresi, Ferrari 125 start esnasında
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Mike Hawthorn, Ferrari 500, leads Luigi Villoresi, Ferrari 500

Mike Hawthorn, Ferrari 500, leads Luigi Villoresi, Ferrari 500
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Luigi Villoresi, Ferrari 125

Luigi Villoresi, Ferrari 125
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Alberto Ascari, Luigi Villoresi, Ferrari 500

Alberto Ascari, Luigi Villoresi, Ferrari 500
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1976

1976 Belçika GP sıralama turlarında, Ferrari pilotları pole pozisyonu için savaştılar ve Niki Lauda, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Clay Regazzoni'nin 0.050 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarışta ikili yine çok yakındı ve Lauda 3.5 saniye farkla zafere ulaştı.

McLaren pilotu James Hunt üçüncü sıradan başladığı yarışta vites kutusu problemi yaşayıp yarış dışı kaldı.

Podyumu Jacques Laffite tamamladı.

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Podyum: 1. Niki Lauda, Ferrari, 2. Clay Regazzoni, Ferrari, 3. Jacques Laffite

Podyum: 1. Niki Lauda, Ferrari, 2. Clay Regazzoni, Ferrari, 3. Jacques Laffite
1/4

Fotoğraf: LAT Images

James Hunt, McLaren Ford

James Hunt, McLaren Ford
2/4

Fotoğraf: Ford Motor Company

James Hunt, McLaren Ford

James Hunt, McLaren Ford
3/4

Fotoğraf: Ford Motor Company

Altı lastikli Tyrrell P34-Ford

Altı lastikli Tyrrell P34-Ford
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1999

1999 Monako GP sıralama turlarında Mika Hakkinen, Michael Schumacher'in 0.064 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Schumacher startla birlikte liderliğe çıktı ve 78 turun tamamını lider geçerek zafere ulaştı.

Eddie Irvine da 50. turda Mika Hakkinen'i geçti ve takımına dubleyi getirdi. Hakkinen ise üçüncülükle yetindi.

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Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
1/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve 2. Eddie Irvine

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve 2. Eddie Irvine
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
3/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Mika Hakkinen, McLaren

Mika Hakkinen, McLaren
4/7

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Rubens Barrichello, Stewart SF3 Ford

Rubens Barrichello, Stewart SF3 Ford
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Pedro de la Rosa, Arrows A20

Pedro de la Rosa, Arrows A20
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Alexander Wurz, Benetton B199

Alexander Wurz, Benetton B199
7/7

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

2010

2010 Monako GP sıralama turlarında Mark Webber pole pozisyonunu kazanırken, Robert Kubica iki Red Bull arasına girerek ikinci olmayı başardı.

Güvenlik aracının arkasında sonlanan yarışta ise Webber, takım arkadaşı Sebastian Vettel'in önünde zafere uzandı.

Red Bull böylelikle duble yaparken, Kubica üçüncü oldu.

Michael Schumacher, güvenlik aracının pistten çıktığı anda Fernando Alonso'yu geçmesi sebebiyle zaman cezası aldı ve altıncı sıradan 13. sıraya geriledi.

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Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, second place Sebastian Vettel. Red Bull Racing, third place Robert Kubica, Renault

Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, second place Sebastian Vettel. Red Bull Racing, third place Robert Kubica, Renault
1/7

Fotoğraf: Sutton Images

2. Sebastian Vettel, Red Bull Racing tries to push Mark Webber, Red Bull Racing intot he pool

2. Sebastian Vettel, Red Bull Racing tries to push Mark Webber, Red Bull Racing intot he pool
2/7

Fotoğraf: XPB Images

2. Sebastian Vettel, Red Bull Racing tries to push Mark Webber, Red Bull Racing intot he pool

2. Sebastian Vettel, Red Bull Racing tries to push Mark Webber, Red Bull Racing intot he pool
3/7

Fotoğraf: XPB Images

First place Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing

First place Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Robert Kubica, Renault F1 Team

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Robert Kubica, Renault F1 Team
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing

Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing
6/7

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Mark Webber, Red Bull Racing

Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Mark Webber, Red Bull Racing
7/7

Fotoğraf: XPB Images

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