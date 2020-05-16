F1 tarihinde bugün: 16 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 16 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1909
Luigi Villoresi Milano'da doğdu.
Onlarca şampiyona dışı yarış kazandı ama asla Formula 1 yarışı kazanamadı.
Galibiyetleri arasında 1939 ve 1940'ta iki Targa Florio ve 1951'de bir Mille Miglia galibiyeti de var.
F1 kariyeri boyunca ağırlıklı olarak Ferrari için yarıştı ve sekiz podyum ile 49 puan aldı.
İki kez dünya şampiyonu Alberto Ascari'nin iyi bir arkadaşı ve akıl hocasıydı. Yeteneğini erken yaşta keşfetti. Ascari'nin 1955'teki ölümünden sonra, kısa bir süreliğine emekli oldu ancak 1956'da Formula 1'e Maserati ile döndü.
1957'de seriden emekli olduktan sonra ralliye başladı ve 1958 Akropolis Rallisi'ni kazandı.
Luigi Villoresi, Ferrari 125
Fotoğraf: LAT Images
Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 ve Luigi Villoresi, Ferrari 125 start esnasında
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari 500, leads Luigi Villoresi, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
Luigi Villoresi, Ferrari 125
Fotoğraf: LAT Images
Alberto Ascari, Luigi Villoresi, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
1976
1976 Belçika GP sıralama turlarında, Ferrari pilotları pole pozisyonu için savaştılar ve Niki Lauda, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Clay Regazzoni'nin 0.050 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Yarışta ikili yine çok yakındı ve Lauda 3.5 saniye farkla zafere ulaştı.
McLaren pilotu James Hunt üçüncü sıradan başladığı yarışta vites kutusu problemi yaşayıp yarış dışı kaldı.
Podyumu Jacques Laffite tamamladı.
Podyum: 1. Niki Lauda, Ferrari, 2. Clay Regazzoni, Ferrari, 3. Jacques Laffite
Fotoğraf: LAT Images
James Hunt, McLaren Ford
Fotoğraf: Ford Motor Company
James Hunt, McLaren Ford
Fotoğraf: Ford Motor Company
Altı lastikli Tyrrell P34-Ford
Fotoğraf: LAT Images
1999
1999 Monako GP sıralama turlarında Mika Hakkinen, Michael Schumacher'in 0.064 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Schumacher startla birlikte liderliğe çıktı ve 78 turun tamamını lider geçerek zafere ulaştı.
Eddie Irvine da 50. turda Mika Hakkinen'i geçti ve takımına dubleyi getirdi. Hakkinen ise üçüncülükle yetindi.
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve 2. Eddie Irvine
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Mika Hakkinen, McLaren
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Rubens Barrichello, Stewart SF3 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Pedro de la Rosa, Arrows A20
Fotoğraf: LAT Images
Alexander Wurz, Benetton B199
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
2010
2010 Monako GP sıralama turlarında Mark Webber pole pozisyonunu kazanırken, Robert Kubica iki Red Bull arasına girerek ikinci olmayı başardı.
Güvenlik aracının arkasında sonlanan yarışta ise Webber, takım arkadaşı Sebastian Vettel'in önünde zafere uzandı.
Red Bull böylelikle duble yaparken, Kubica üçüncü oldu.
Michael Schumacher, güvenlik aracının pistten çıktığı anda Fernando Alonso'yu geçmesi sebebiyle zaman cezası aldı ve altıncı sıradan 13. sıraya geriledi.
Podyum: Yarış galibi Mark Webber, Red Bull Racing, second place Sebastian Vettel. Red Bull Racing, third place Robert Kubica, Renault
Fotoğraf: Sutton Images
2. Sebastian Vettel, Red Bull Racing tries to push Mark Webber, Red Bull Racing intot he pool
Fotoğraf: XPB Images
2. Sebastian Vettel, Red Bull Racing tries to push Mark Webber, Red Bull Racing intot he pool
Fotoğraf: XPB Images
First place Mark Webber, Red Bull Racing ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Robert Kubica, Renault F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
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