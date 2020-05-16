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Doornbos: "Sainz, Ferrari için Ricciardo'dan daha iyi bir seçimdi"

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Doornbos: "Sainz, Ferrari için Ricciardo'dan daha iyi bir seçimdi"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 May 2020 15:28

Robert Doornbos, gelişme potansiyeline sahip olan Carlos Sainz'ın, zaten potansiyelinin tamamında sürüş yapan Daniel Ricciardo'ya kıyasla Ferrari için daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.

Sebastian Vettel ve Ferrari, 2015 yılından bu yana birlikte yarışsalar da istedikleri sonuçları bir türlü yakalayamadılar ve 2020'nin ardından yollarını ayıracaklar.

Eski F1 pilotu Doornbos, sözlerine Vettel-Ferrari kararıyla başladı.

Doornbos, "Birlikte farklı yollara gitmeyi seçtiklerini söyleyen harika bir basın bülteni vardı. Onu okudum ve adeta hedeflerine ulaşamadıkları, bu durumdan da çok sıkıldıkları yazıyordu. Çünkü tek bir hedef vardı ve bu da şampiyon olmaktı. Ve Vettel bunu yapamadı. 2020'de de bunun olacağını sanmıyorum. Bir takımla şampiyon olduktan sonra, bir başka takımla daha şampiyon olabilmek için belirli bir yapı kurmanız gerekir. Fernando Alonso denedi ama başarısız oldu. Çünkü düşündüğünüzden ve saf hızdan daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.

Ferrari, Daniel Ricciardo iddialarının aksine Carlos Sainz'la anlaşırken, Doornbos bu karar destek verenlerden bir tanesiydi.

“McLaren ile bir sezon geçirdi ve orada harika bir iş çıkardı. Geçen yıl şampiyonada altıncı sıradaydı."

"Ferrari'de son 50 yılın en genç ve en ucuz sürücü kadrosu var. Çünkü bu adamlar Vettel'in kazandıklarının yüzde onundan daha azını kazanıyorlar."

"Carlos'un büyüme potansiyeli de var. Ricciardo'da ise durum farklı. Bunu Max'in yanında sürerken gördünüz. Artık olduğundan daha hızlı olamayacak."

Doornbos son olarak çeşitli konulara da değindi: “McLaren'in bir Renault motoruyla kaydettiği gelişime ve geçen yıl fabrika takımını yenmelerine bakarsanız, bu çok iyi. Ayrıca 2021'de bir Mercedes motoruyla yarışacaklar ve bunu unutmamak gerekiyor. Lando Norris ve Daniel Ricciardo da takım için harika bir ikili."

“Sanırım Fernando Alonso da Renault'ya gidiyor. Bu bir fabrika takımı. Gerçek bir kazanana ihtiyaçları var."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Robert Doornbos
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Erwin Jaeggi

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