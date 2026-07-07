FIA, 2031'den itibaren müşteri motorlarını kaldırabilir!

Plan kapsamında, üretici olmayan takımların fabrika ekiplerinden motor kiralaması yerine FIA tarafından desteklenen bağımsız üçüncü taraf motor tedarikçilerinden standart motor alması gündemde.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, uzun süredir 2031'de başlayacak yeni teknik dönemde daha ucuz, daha hafif ve daha yüksek sese sahip motorlara geçilmesini destekliyor. Şu anda en güçlü senaryo, küçük bir elektrik motoruyla desteklenen atmosferik V8 motorların kullanılması.

Böylece hem araçların ağırlığının hem de maliyetlerinin azaltılması, aynı zamanda Formula 1'in tam gaz mücadeleye dayalı daha saf yarış karakterine geri dönmesi hedefleniyor.

Ancak Ben Sulayem'e göre bu değişiklik yalnızca teknik değil, aynı zamanda sportif ve siyasi bir sorunu da çözebilir.

McLaren CEO'su Zak Brown kısa süre önce Ben Sulayem'e gönderdiği mektupta Formula 1'deki takım ittifaklarına ilişkin uzun süredir dile getirdiği endişeleri yeniden gündeme taşımıştı.

Brown özellikle Red Bull GmbH'nin hem Red Bull Racing'i hem de Racing Bulls'u kontrol etmesine yönelik eleştirilerde bulunmuş, Laurent Mekies'in Racing Bulls'tan Red Bull takım patronluğuna geçerken zorunlu izin uygulanmamasını da buna örnek göstermişti.

Benzer tartışmalar, Mercedes'in Alpine hisselerinin %24'ünü satın alma girişimi sırasında da yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki görüşmeler, Mercedes'in istenen bedeli fazla yüksek bulması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

FIA ise daha uygun maliyetli motorlara geçiş sayesinde takımların ya kendi motorlarını üretmesini ya da bağımsız üçüncü taraf tedarikçilerden hazır motor satın almasını zorunlu hale getirerek müşteri takım dönemini sona erdirebileceğini düşünüyor.

Silverstone'da İngiliz basınına konuşan Ben Sulayem şöyle dedi: "Artık A takımının motor sağladığı B takımı üzerinde herhangi bir kontrolü olmayacak."

"Eğer maliyetler uygun seviyeye inerse, tüm B takımları için ortak bir motor kullanılabilir. Böylece hiç kimse bu takımları baskı altına alıp 'Bize istediğimiz gibi oy vermezsen sana iyi motor vermeyiz' diyemeyecek."

Stefano Domenicali de nisan ayında Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, bağımsız motor seçeneğinin Formula 1'e önemli bir esneklik kazandıracağını söylemişti.

"Bağımsız bir motor üreticimiz olsaydı, 'Formula 1/FIA markalı standart bir motor sunalım ve isteyen takımlar bunu kullansın' diyebilirdik."

"Eski Ford Cosworth modelinde olduğu gibi bağımsız bir motor tedarikçisi olurdu. Ancak o dönemde böyle bir seçenek yoktu."

"Üreticiler Formula 1'in vazgeçilmez bir parçası. Her gün onlara teşekkür etmeliyiz çünkü onlar olmadan bunu yapmak mümkün olmaz."

"Fakat artık üreticilerin sporun yönünü tek başına belirlediği bir noktada olmamalıyız. Bundan önemli dersler çıkardık."

En son Cosworth, 2013 sezonunda Marussia'ya motor tedarik etmişti. Ancak 2014'te turbo hibrit motor dönemine geçilmesiyle birlikte artan maliyet ve teknik karmaşıklık nedeniyle bağımsız motor tedarikçileri tamamen ortadan kalktı.

Bugün ise Mercedes HPP; McLaren, Williams ve Alpine'e motor sağlıyor. Üreticinin 2031 itibarıyla müşteri takım sayısını üçten ikiye düşürmek istediği belirtiliyor. Red Bull Ford Powertrains, Red Bull Racing ve Racing Bulls'a motor sağlarken Ferrari, Haas ve Cadillac'a güç ünitesi tedarik ediyor. Audi tam anlamıyla fabrika takımı olarak mücadele ederken Aston Martin de Honda ile fabrika ortaklığına sahip. Cadillac ise 2029 yılında kendi motorunu üretmeye başlamayı planlıyor ve V8 motorlara geçiş fikrine sıcak bakan üreticiler arasında gösteriliyor.

Ben Sulayem, bazı üreticilerin V8 planına olumlu yaklaştığını açıkladı. Ancak 2031 motor kuralları kesinleşmeden hiçbir üreticinin hazırlık yapmasının mümkün olmadığını belirtti.

Zak Brown da Monako Grand Prix'sinde yaptığı açıklamada McLaren'ın bu ihtimali değerlendireceğini söyledi.

"Yeni kurallar açıklandığında bunların teknik açıdan ilgi çekici olup olmadığına bakacağız. Ayrıca mali açıdan mantıklı olup olmadığını da değerlendireceğiz. O süreç başladığında biz de kararımızı vereceğiz."

Bununla birlikte McLaren'ın, Red Bull'un yaptığı gibi milyarlarca dolarlık bir motor departmanı kurmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

2031 motor kurallarıyla ilgili görüşmeler, mevcut teknik düzenlemeler üzerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle yavaş ilerliyor. Red Bull'un ADUO incelemesi ile 2027 ve 2028 kurallarında yapılan değişiklikler son haftalarda FIA'nın önemli ölçüde zamanını aldı.

Mevcut Concorde Anlaşması ve motor anlaşmaları 2030 sezonunun sonunda sona eriyor. Bu nedenle FIA, isterse 2031'den itibaren yeni motor formülünü ve müşteri motoru yasağını tek taraflı olarak yürürlüğe koyabilecek yetkiye sahip.

Mevcut altı güç ünitesi üreticisinin büyük çoğunluğu ortak karar alırsa, V8 motorlara geçişin 2030 sezonuna çekilmesi de mümkün olabilir.

Ben Sulayem mayıs ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "2031'de V8'e geçiş konusunda FIA'nın, güç ünitesi üreticilerinin oylamasına ihtiyaç duymadan karar verme yetkisi var. Kurallar bunu söylüyor."

"Ancak bunu bir yıl erkene çekmek istiyoruz. Ben olumlu düşünüyorum, onlar da bunun gerçekleşmesini istiyor."

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Mercedes takım patronu Toto Wolff, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ve McLaren CEO'su Zak Brown Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images