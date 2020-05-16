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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Mayıs

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
16 May 2020 19:49

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 16 Mayıs gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri, ralli yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "İnanıyorum, uçabilirim." yazmış.

 

 

Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü Romain, oğlu Simon'ın bebeklik fotoğrafını paylaşmış Açıklamasına da, "Simon bugün 5 yaşında. Zaman ne çabuk geçiyor. Büyümelerine bayılıyorum (çocuklarını kastetmiş)." yazmış.

 

 

Kimi Raikkonen

Buz adam, bugün 3 yaşına giren minik kızı Rianna'nın doğum gününü kutlamış. Ailecek çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamaya, "Babasının küçük prensesine muhteşem bir doğum günü dilerim." yazmış.

 

 

Sergio Perez

Dün yapılmış bir paylaşım ancak önemli olduğu için bugün vermek istedim. Sergio, Sauber'in 50. yaşını kutlamış. Açıklamaya, "50. yaşınız kutlu olsun Sauber ve Peter. Bana hayalimi gerçekleştirmek için ve bir F1 sürücüsü olmam için bir şans verdiniz. Çok fazla yarışımız ve anımız oldu. En derin şükranlarımı sunuyorum." yazmış.

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Fernando Alonso: İlk sim yarışına katılacağını duyuran Alonso, simülatör direksiyonunun fotoğrafını çekmiş ve herkesi yarışı izlemeye davet etmiş.

Sıralama turlarında iyi bir performans gösterse de, iki yarışa da erkenden veda eden Alonso, gelecek hafta Indy yarışına katılacağının müjdesini vermiş.

- Romain Grosjean: Kendi eSpor takımıyla ilgili bazı fotoğraflar paylaşmış.

- Valtteri Bottas: Güne bisiklet antrenmanıyla başlayan Bottas, daha sonra simülatörde bazı yarışlara katılmış. Kız arkadaşı Tiffany Cromwell'in bu konuyla ilgili hikayesini de kendi profilinde paylaşmış. Son olarak da ikili, akşam birlikte yemek yapmışlar ve o anları bir kliple paylaşmışlar.

- Charles Leclerc: Twitch hesabından yaptığı yayın için herkesi hesabına davet etmiş.

- Nico Rosberg: Alman pilot da simülatör kuran sürücüler arasına katılmış.

- Lando Norris: İngiliz pilot da bisiklet antrenmanı yapan sürücülerden bir tanesi olmuş ve o anlara dair görüntü paylaşmış.

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