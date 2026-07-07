Red Bull'un STEMx projesinde hırsızlık: Silverstone'da kasklar çalındı

Olay, Charles Leclerc'in Ferrari ile zafere ulaştığı, George Russell'ın ikinci, Lewis Hamilton'ın ise üçüncü olduğu Britanya Grand Prix'sinin ardından meydana geldi.

Çalınan kasklar, Red Bull'un STEMx adlı eğitim girişimi kapsamında kullanılan özel ekipmanlar arasında yer alıyordu.

Red Bull STEMx projesi, Birleşik Krallık genelindeki okulları ziyaret eden özel tasarlanmış mobil bir sınıf aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Programın amacı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları Formula 1'de kullanılan mühendislik, fizik, matematik ve mekanik alanlarıyla tanıştırmak ve STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) kariyerlerine ilgi duymalarını sağlamak.

Çalınan replika kaskların da bu eğitim faaliyetleri için özel olarak üretildiği belirtildi.

Nicholas, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Silverstone'daki hırsızlara sesleniyorum... Red Bull STEMx aracındaki kaskları çalan kişiler şunu bilsin ki, bu yaz ziyaret edeceğimiz okullardaki çocukları bu deneyimden mahrum bıraktınız. Çünkü bu kaskları zamanında yeniden üretmemiz mümkün değil."

"Şunu da belirtmekte fayda var; yaşananların tamamı güvenlik kameralarına yansıdı. Dolayısıyla zaman sizin aleyhinize işliyor. En doğrusu kaskları geri getirmeniz olur."

Nicholas ayrıca olayın yerel polis birimlerine bildirildiğini ve güvenlik kamerası görüntülerinin yetkililere teslim edildiğini doğruladı.

Red Bull, STEMx girişimini 2024 yılında Milton Keynes College Group ile ortaklaşa, takımın Drive for Change stratejisi kapsamında hayata geçirmişti.

Programın duyurulduğu dönemde Milton Keynes College Group CEO'su ve Grup Müdürü Sally Alexander, yeterince temsil edilmeyen topluluklardan gelen çocukların STEM alanlarında kariyer yapmalarının önemine dikkat çekmişti.

Alexander şu ifadeleri kullanmıştı: "Milton Keynes College Group olarak, yeni nesil STEM yenilikçilerine ilham vermeyi amaçlayan bu programı desteklemekten büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Milton Keynes ve çevresindeki yerel yetenek havuzunun büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

"Farklı bakış açıları ve farklı deneyimler, yeniliğin temelini oluşturuyor. Daha kapsayıcı ve daha çeşitli bir STEM ekosistemi oluşturulmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz."

"Yeterince temsil edilmeyen topluluklardan insanların STEM alanlarını kariyer seçeneği olarak değerlendirmesini teşvik ederek daha adil, daha yenilikçi ve herkes için daha parlak bir geleceğin oluşmasına katkı sağlıyoruz."