Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Brambilla, F1'deki ilk zaferini alıyor!

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: Brambilla, F1'deki ilk zaferini alıyor!
Ekleyen:
, Editör
17 Ağu 2020 14:48

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1975

İtalyan Vittorio Brambilla, ilk galibiyetini James Hunt ve Tom Pryce'ın önünde Avusturya'da elde etti. Yarıştan bir gün önceki antrenman turları sırasında sol ön lastiği patlayan ve ölümcül bir kaza geçiren Mark Donohue, şaşırtıcı bir şekilde araçtan sağ çıkmayı başarmış fakat kaldırıldığı hastanede bir gün sonra komaya girerek hayatını kaybetmişti.

Yarış günü ise hem kötü haber, hem de pist güvenliğini tehdit eden aşırı yağış nedeniyle yarışın tatil edilip edilmemesi tartışılıyordu. En sonunda yarış başladı ve damalı bayrağı gören ilk isim, o gün hayatını kaybeden Mark Donohue'nün March-Ford'tan takım arkadaşı Vittorio Brambilla oldu. Kariyerindeki ilk ve tek F1 zaferine imza atan İtalyan sürücü çizgiyi geçer geçmez iki elini havaya kaldırıp sevinç gösterisi yapınca pit duvarına toslamaktan kurtulamadı. Şampiyonanın favorisi ve pistin ev sahibi konumundaki Niki Lauda ise yarışı, Ferrari'den takım arkadaşı Clay Regazzoni'nin hemen önünde 6. sırada bitirerek sezon şampiyonluğunu ilan etmesi için gereken hayati puana ulaşmış oldu.

Slider
Liste

Vittorio Brambilla, March 751-Ford, bitiş sonrası kaza yaptığı halde kutlama yapıyor

Vittorio Brambilla, March 751-Ford, bitiş sonrası kaza yaptığı halde kutlama yapıyor
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Vittorio Brambilla, March 751

Vittorio Brambilla, March 751
2/7

Fotoğraf: Sutton Images

1. Vittorio Brambilla, March 751 Ford ve Hans-Joachim Stuck, March 751 Ford

1. Vittorio Brambilla, March 751 Ford ve Hans-Joachim Stuck, March 751 Ford
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Vittorio Brambilla, March 751 Ford

Vittorio Brambilla, March 751 Ford
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Mark Donohue, March 751

Mark Donohue, March 751
5/7

Fotoğraf: Sutton Images

Niki Lauda, Ferrari 312T startta lider

Niki Lauda, Ferrari 312T startta lider
6/7

Fotoğraf: Sutton Images

Vittorio Brambilla, March 751

Vittorio Brambilla, March 751
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

 

1952

Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Nelson Piquet Brezilya, Rio de Janeiro'da doğdu. 1987'de Williams ile son şampiyonluğunu kazanmasına rağmen, Piquet her zaman 1981 ve 1983'te Brabham'da kazandığı şampiyonluklarla anılıyor.

İlginç bir bilgi: Piquet soyadı, yarış kariyerini ailesinden gizlemek için icat edilen bir isimdi.

Slider
Liste

Podyum: 1. Nelson Piquet, Brabham BMW, 2. René Arnoux, Ferrari, 3. Eddie Cheever, Renault

Podyum: 1. Nelson Piquet, Brabham BMW, 2. René Arnoux, Ferrari, 3. Eddie Cheever, Renault
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Nelson Piquet, Brabham BMW

Nelson Piquet, Brabham BMW
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Nelson Piquet, Brabham BMW

Nelson Piquet, Brabham BMW
3/5

Fotoğraf: BMW AG

Nelson Piquet, Brabham BMW

Nelson Piquet, Brabham BMW
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Nelson Piquet, Brabham BT52 BMW

Nelson Piquet, Brabham BT52 BMW
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1986

Alain Prost, Formula 1'in Macaristan'a yaptığı ilk ziyaretten bir hafta sonra Osterreichring'deki Avusturya Grand Prix'sini kazandı. Teo Fabi ve Gerhard Berger'in Benetton-BMW'leri, sıralama turlarında ilk çizgiyi aldılar. Ancak yarış başladıktan kısa bir süre sonra ikisi de mekanik problemlerle karşılaştı.

Nigel Mansell ve Nelson Piquet de yarış dışı kalınca Prost, Michele Alboreto ve Stefan Johansson'un önünde galibiyete ulaştı.

Slider
Liste

Podyum: Yarış galibi Nelson Piquet, Williams, 2. Ayrton Senna, Lotus, 3. Nigel Mansell, Williams

Podyum: Yarış galibi Nelson Piquet, Williams, 2. Ayrton Senna, Lotus, 3. Nigel Mansell, Williams
1/6

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Nelson Piquet, Williams Honda, 2. Ayrton Senna, Team Lotus

Podyum: Yarış galibi Nelson Piquet, Williams Honda, 2. Ayrton Senna, Team Lotus
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren

Alain Prost, McLaren
3/6

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Ayrton Senna, Lotus 98T

Ayrton Senna, Lotus 98T
4/6

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, Lotus 98T Renault ve Nigel Mansell, Williams FW11 Honda

Ayrton Senna, Lotus 98T Renault ve Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
5/6

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Ferrari F186

Michele Alboreto, Ferrari F186
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

1980

Jean-Pierre Jabouille, Alan Jones ve Carlos Reutemann'ın önünde Avusturya Grand Prix'sini kazandı. İlk iki turu Jones lider geçirse de, kısa süre içerisinde Rene Arnoux ilk sıraya oturdu.

Ancak o da debriyaj sorunu yaşadı ve liderlik 22. turda Jabouille'ye geçti. Fransız sürücü iyi bir performansla zafere ulaşan isim oldu.

Slider
Liste

Jean-Pierre Jabouille, Renault

Jean-Pierre Jabouille, Renault
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Frank Williams ile Alan Jones, Williams

Frank Williams ile Alan Jones, Williams
2/2

Fotoğraf: Williams F1

 

1952

Ferrari, Hollanda Grand Prix'sine damga vurdu ve Alberto Ascari zafere ulaşırken, Giuseppe Farina ve Luigi Villoresi podyumu tamamladı. Ferrari böylelikle 1-2-3 oldu.

Mike Hawthorn o yarışta uzun süre ön bölümde yer alsa da dördüncü sırada finiş gördü.

Slider
Liste

Alberto Ascari, Ferrari 500

Alberto Ascari, Ferrari 500
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Alberto Ascari, Ferrari 500 and Mike Hawthorn, Cooper T20-Bristol, startta lider

Alberto Ascari, Ferrari 500 and Mike Hawthorn, Cooper T20-Bristol, startta lider
2/2

Fotoğraf: LAT Images

Perez ve Kvyat, FIA'nın yeni yaklaşımı sonucu ceza almış

Önceki haber

Perez ve Kvyat, FIA'nın yeni yaklaşımı sonucu ceza almış

Sonraki haber

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

İspanya GP: Hamilton kazandı, Verstappen 2. oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

İspanya GP: Hamilton kazandı, Verstappen 2. oldu!

Prost: "Hamilton'ı yenebilecek bir sürücü göremiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Prost: "Hamilton'ı yenebilecek bir sürücü göremiyorum"

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"

Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"

Binotto: "Bugün dördüncü olabilirdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Bugün dördüncü olabilirdik"

Leclerc: "Aracın genel hızını arttırmalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Aracın genel hızını arttırmalıyız"

Son Haberler

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış

İspanya GP: Pilot performans puanları
F1 Formula 1 / En iyiler listesi

İspanya GP: Pilot performans puanları

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

2s
2
Formula 1

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

3
Formula 1

İspanya GP: Pilot performans puanları

4
Formula 1

Prost: "Hamilton'ı yenebilecek bir sürücü göremiyorum"

5
Formula 1

Leclerc: "Aracın genel hızını arttırmalıyız"

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
F1

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış
F1

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış

İspanya GP: Pilot performans puanları
F1

İspanya GP: Pilot performans puanları

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"
F1

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

F1 tarihinde bugün: Brambilla, F1'deki ilk zaferini alıyor!
F1

F1 tarihinde bugün: Brambilla, F1'deki ilk zaferini alıyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.