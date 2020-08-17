F1 tarihinde bugün: Brambilla, F1'deki ilk zaferini alıyor!
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1975
İtalyan Vittorio Brambilla, ilk galibiyetini James Hunt ve Tom Pryce'ın önünde Avusturya'da elde etti. Yarıştan bir gün önceki antrenman turları sırasında sol ön lastiği patlayan ve ölümcül bir kaza geçiren Mark Donohue, şaşırtıcı bir şekilde araçtan sağ çıkmayı başarmış fakat kaldırıldığı hastanede bir gün sonra komaya girerek hayatını kaybetmişti.
Yarış günü ise hem kötü haber, hem de pist güvenliğini tehdit eden aşırı yağış nedeniyle yarışın tatil edilip edilmemesi tartışılıyordu. En sonunda yarış başladı ve damalı bayrağı gören ilk isim, o gün hayatını kaybeden Mark Donohue'nün March-Ford'tan takım arkadaşı Vittorio Brambilla oldu. Kariyerindeki ilk ve tek F1 zaferine imza atan İtalyan sürücü çizgiyi geçer geçmez iki elini havaya kaldırıp sevinç gösterisi yapınca pit duvarına toslamaktan kurtulamadı. Şampiyonanın favorisi ve pistin ev sahibi konumundaki Niki Lauda ise yarışı, Ferrari'den takım arkadaşı Clay Regazzoni'nin hemen önünde 6. sırada bitirerek sezon şampiyonluğunu ilan etmesi için gereken hayati puana ulaşmış oldu.
Vittorio Brambilla, March 751-Ford, bitiş sonrası kaza yaptığı halde kutlama yapıyor
Fotoğraf: LAT Images
Vittorio Brambilla, March 751
Fotoğraf: Sutton Images
1. Vittorio Brambilla, March 751 Ford ve Hans-Joachim Stuck, March 751 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Vittorio Brambilla, March 751 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Mark Donohue, March 751
Fotoğraf: Sutton Images
Niki Lauda, Ferrari 312T startta lider
Fotoğraf: Sutton Images
Vittorio Brambilla, March 751
Fotoğraf: Sutton Images
1952
Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Nelson Piquet Brezilya, Rio de Janeiro'da doğdu. 1987'de Williams ile son şampiyonluğunu kazanmasına rağmen, Piquet her zaman 1981 ve 1983'te Brabham'da kazandığı şampiyonluklarla anılıyor.
İlginç bir bilgi: Piquet soyadı, yarış kariyerini ailesinden gizlemek için icat edilen bir isimdi.
Podyum: 1. Nelson Piquet, Brabham BMW, 2. René Arnoux, Ferrari, 3. Eddie Cheever, Renault
Fotoğraf: LAT Images
Nelson Piquet, Brabham BMW
Fotoğraf: LAT Images
Nelson Piquet, Brabham BMW
Fotoğraf: BMW AG
Nelson Piquet, Brabham BMW
Fotoğraf: LAT Images
Nelson Piquet, Brabham BT52 BMW
Fotoğraf: LAT Images
1986
Alain Prost, Formula 1'in Macaristan'a yaptığı ilk ziyaretten bir hafta sonra Osterreichring'deki Avusturya Grand Prix'sini kazandı. Teo Fabi ve Gerhard Berger'in Benetton-BMW'leri, sıralama turlarında ilk çizgiyi aldılar. Ancak yarış başladıktan kısa bir süre sonra ikisi de mekanik problemlerle karşılaştı.
Nigel Mansell ve Nelson Piquet de yarış dışı kalınca Prost, Michele Alboreto ve Stefan Johansson'un önünde galibiyete ulaştı.
Podyum: Yarış galibi Nelson Piquet, Williams, 2. Ayrton Senna, Lotus, 3. Nigel Mansell, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Nelson Piquet, Williams Honda, 2. Ayrton Senna, Team Lotus
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, McLaren
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Ayrton Senna, Lotus 98T
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, Lotus 98T Renault ve Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Ferrari F186
Fotoğraf: LAT Images
1980
Jean-Pierre Jabouille, Alan Jones ve Carlos Reutemann'ın önünde Avusturya Grand Prix'sini kazandı. İlk iki turu Jones lider geçirse de, kısa süre içerisinde Rene Arnoux ilk sıraya oturdu.
Ancak o da debriyaj sorunu yaşadı ve liderlik 22. turda Jabouille'ye geçti. Fransız sürücü iyi bir performansla zafere ulaşan isim oldu.
Jean-Pierre Jabouille, Renault
Fotoğraf: Sutton Images
Frank Williams ile Alan Jones, Williams
Fotoğraf: Williams F1
1952
Ferrari, Hollanda Grand Prix'sine damga vurdu ve Alberto Ascari zafere ulaşırken, Giuseppe Farina ve Luigi Villoresi podyumu tamamladı. Ferrari böylelikle 1-2-3 oldu.
Mike Hawthorn o yarışta uzun süre ön bölümde yer alsa da dördüncü sırada finiş gördü.
Alberto Ascari, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
Alberto Ascari, Ferrari 500 and Mike Hawthorn, Cooper T20-Bristol, startta lider
Fotoğraf: LAT Images
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Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül