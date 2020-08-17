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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Prost: "Hamilton'ı yenebilecek bir sürücü göremiyorum"

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Prost: "Hamilton'ı yenebilecek bir sürücü göremiyorum"
Ekleyen:
, Editör
17 Ağu 2020 13:52

Eski F1 dünya şampiyonu Alain Prost, Lewis Hamilton hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz pilot, geçtiğimiz hafta sonu tüm zamanların en çok podyuma çıkan pilotu haline geldi ve yakında Michael Schumacher'in galibiyet rekorunu da kıracak.

PA haber ajansına konuşan Prost, "Lewis'in sürüş şekli, Mercedes'e olan güveni ve kuralların 2021'de çok az değişecek olması, kendisine bu yıl ve önümüzdeki yıl dünya şampiyonu olması fırsatı veriyor. Onu yenebilecek kimse göremiyorum."

"Lewis'in şu anda yaptığı şey inanılmaz. Ancak böyle bir şeyi, uzun yıllar devam eden bir hakimiyetiniz ve bir takımla uzun vadeli ilişkiniz varsa başarabilirsiniz."

"Ferrari-Michael ve Mercedes-Hamilton hakimiyetini karşılaştırmak mümkün, çünkü temelde aynı hikaye var. Takım içerisinde en iyi uzmanların olduğu, bir ile iki numaraları sürücülerin bulunduğu, mükemmel derecede organize bir ekip var. Orada sizi, psikolojik olarak çok güçlü bir pozisyona getiren çok istikrarlı bir durum var."

"Bazen insanlar Lewis'in ortaya koyduklarını fark etmiyor, çünkü bazı sıradışı turlar atıyor. Ama bunu, takımda rahat olduğu ve takıma güvenebildiği için yapabiliyor. Bu durum, saniyenin bu ondalık dilimlerini bulmanıza yardım ediyor." dedi.

Senna ile kıyaslanması istendiğinde Prost, "Asla cevaplayamayacağınız birkaç soru var. Lewis'i tanıyor muyum? Lewis'le, 13 yaşındayken, Ron Dennis ile anlaşıp McLaren'a katıldığında tanıştım. Ama onu çok iyi tanımıyorum. Onu çok iyi tanıyan biri var mı bilmiyorum."

"Ama onun en iyilerden birisi olduğu çok açık. Fakat bu yeni nesil araçlar ve sürücüleri, geçmiştekilerle nasıl kıyaslayabilirsiniz? Senna 30 yıl önce yarıştı. Kendime sık sık 'Juan Manuel Fangio'nun döneminde olsaydım, dünya şampiyonu olabilir miydim?' diye soruyorum. Onun kadar iyi miydim? Fangio buna çok iyi bir örnek. F1'de yarışmaya 38 yaşında başladı Lewis'ten 38 yaşında başlamasını isteyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Bu yüzden bazen kıyaslama yapmanın mümkün olmadığını kabul etmek gerekiyor." yanıtını verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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