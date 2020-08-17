Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

Mercedes pilotu Hamilton, İspanya GP'de aldığı zaferle şampiyonada ikinci sırada bulunan Verstappen'in 37 puan önünde yer alıyor.

Verstappen, sezonun ilk yarışı Avusturya'da mekanik sorunla yarışı tamamlayamamasının ardından sonraki 5 yarışta art arda podyuma çıktı ve Mercedes pilotları dışında yarış kazanabilen tek isim oldu.

Verstappen ve Hamilton'ın performansları sorulduğunda Horner, aralarında çok küçük farkların olduğunu düşündüklerini söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Onlar Formula 1'in en formda pilotları. Aralarında seçim yapabileceğiniz çok az fark var."

"Max'in 22, Lewis'in ise 35 yaşında olması çok ilginç. Kariyerlerinin farklı evrelerindeler."

"Gelecek yarışlarda onların kafa kafaya mücadele etmeleri konusunda umutluyum. İzleyenler bu mücadeleyi görmekten keyif alacaklardır."

"Bu, takımların da görmek istediği şey. Böyle bir mücadele Formula 1 için iyi olur." dedi.

Verstappen'in 70. Yıl Dönümü GP'de zafer almasının ardından Barcelona'daki cuma günü antrenman verilerine göre Mercedes'le galibiyet mücadelesi vermesi bekleniyordu ancak Hamilton'dan 20 saniye fark yedi.

Buna rağmen Horner, Verstappen'in yarış sonucundan memnun olduklarını söyledi.

Horner, "Bugün kesinlikle alabileceğimiz maksimum sonucu aldık."

"Max, araçtan alabileceği her şeyi aldı. Daha hızlı araca sahip olan Mercedes pilotlarının arasına girdi. Bundan daha fazlasını isteyemezdik."

"Max'in sürüşünden memnunum ve bugün pit alanındaki ekip inanılmaz bir iş başardı. En hızlı 3 pit stopu biz yaptık." dedi.