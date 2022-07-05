Takımlar, FIA'nın dalgalanmaya olan müdahalesini bu hafta görüşecekler

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F1 takımları, Formula One Management ve FIA, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek Avusturya GP öncesinde, yürürlüğe sokulması planlanan meseleleri görüşmek üzere bir araya gelecekler.

Toplantıda, bütçe sınırı üzerindeki enflasyon etkisi ve 2026'da gelecek motor düzenlemeleriyle ilgili son gelişmelerin yanı sıra, FIA'nın dalgalanmaya olan müdahalesinin de gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Anlaşıldığı üzere bazı takımlar, yönetimin bu meseleye olan yaklaşımından memnun değiller. Bazı takımlar ise, spor her zaman maksimum performans almakla ilgiliyken, FIA'nın takımların araçlarını nasıl ayarladığına müdahale etmesinden mutsuzlar.

Bir takım patronu bu konu hakkında şunları belirtti: "Bir sonraki şey ne olacak? Belirli bir seviyede yağmur yağdığında, kuru zemin lastiklerinden geçiş lastiklerine geçilmesini sağlayacak bir ıslak zemin metriği mi getirilecek?"

Red Bull takım patronu Christian Horner, FIA'nın müdahalesine ilişkin her şeyin açık bir şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyor.

Horner, "Bence, tartışılması gereken şey süreç."

"Teknik direktifler kural değişiklikleri değiller, bunun için bir yönetim ve süreç var. Bu yüzden, teknik direktifin tam olarak neden verildiğini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Britanya GP'de çok fazla dalgalanma varmış gibi görünmedi. Yani takımlar bunu çözüyor. Teknik direktif ile müdahale edilmesine gerek olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Metrik planından bahseden Mercedes pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin ise şunları söyledi: "Bakü'de bunun üzerinde olmasaydık, çok iyi bir metrik olmazdı ve muhtemelen bunu ayarlamak için kullanabilecekleri tek örnek de bizdik. Montreal'de makul bir seviyedeydik."

"Fakat FIA'ya, bu problemleri performans için çözeceğimizi açıkladık. Bu yüzden, FIA'nın uyguladığı metrik bizim için bir dikkat dağınıklığı yaratmaz."

"Her ne bulurlarsa bulsunlar, bunu aşmamayı ve aracı istediğimiz gibi çalıştırabilmeyi umuyoruz. Çünkü yapmak istediğimiz tam olarak bu."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

FIA'nın dalgalanma üzerindeki analizlerinin sonuçlarından biri de, takımların esnek tabanları ile yaptıkları birkaç şeye kısıtlama getirmek.

FIA, bazı araçların daha aşağıda çalışabilmesi için daha esnek tabana sahip olduğu şüphelerinin ardından, Fransa Grand Prix'sinden itibaren bunun üzerindeki kontrolleri sıkılaştırmayı planlıyor.

Ancak Horner, takımların akıllıca uyarlamalarla çıkagelmesi durumunda yönetimin öylece kurallara karışamayacağını düşünüyor.

Horner, "Kuralların siyah ve beyaz olması gerekiyor."

"Aksi takdirde fazla karmaşık olan ansiklopediler ortaya çıkacağını düşünüyorum."

"Kuralların niyeti diye bir şey yok: bu iki taraflı bir şey. Bu yüzden Komisyon toplantısında konuşulacak çok şey olduğunu ve belki de iki saatin yeterli olmayacağını düşünüyorum." dedi.