Villeneuve: "Leclerc, Britanya GP'de birinci pilotmuş gibi davrandı ama öyle değil"

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Ferrari, Max Verstappen'in aracında hasar olması ve galibiyet mücadelesinde yer alamamasının ardından duble yapma fırsatı elde etti.

Leclerc, yarışın başında Perez ile temas ettiği için ön kanadını kırmasına rağmen Sainz'dan hızlıydı ve takımdan kendisini geçirmelerini istedi.

Takım başta bunu yapmak istemese de, Sainz istenilen tur zamanını elde edemeyince yerini Leclerc'e bıraktı.

Fakat daha sonrasında güvenlik aracı çıktı ve Ferrari, Leclerc'i pite almamaya karar verdi. Bu durum Monakolu pilotu savunmasız bıraktı ve lider götürdüğü yarışta dördüncü sırada finiş görmesine neden oldu.

Villeneuve, Leclerc'in Ferrari'nin lider pilotu gibi davrandığını ancak durumun öyle olmadığını belirtti. Ayrıca, takımın stratejik hatalarına rağmen Leclerc'in radyoda nasıl konuşacağını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Villeneuve, "Ferrari hakkında konuşmalıyım."

"Leclerc'in yarışında beğendiğim şey, hasarlı bir ön kanat ile ne kadar hızlı olduğuydu. Belki de tasarıma tekrar bakmalılar çünkü araç gayet iyi gibiydi."

"Fakat güvenlik aracından sonra onu sert lastiklerle devam ettirme kararının arkasında bir mantık yoktu. Duble yapabilirlerdi. Ferrari'nin sürekli bu tür hatalar yaptığını görüyorum."

"Belki de, Sainz'ın Hamilton'ı durduracağını umdular veya Leclerc pite gelseydi Hamilton'ın gelmeyeceğinden korktular. Leclerc'in kızgınlığını anlıyorum. Bu da tutucu bir stratejinin başka bir örneği."

"Leclerc'in, takımla iletişimi üzerinde çalışması gerekiyor. Sainz daha yavaştı ama kesinlikle duble yapabilirlerdi."

"Daha sonrasında Leclerc, sanki lider pilot olduğu belirlenmiş gibi konuştu ve öyle değil. Bunun için çok erken, Sainz'ın hâlâ şansı var."

"Bu yüzden Ferrari'nin radyodaki bu tavırdan çok memnun olmayacağını düşünüyorum. Leclerc, bir karar alınmasını istedi ve bu yapıldı, Sainz'a hızlanması gerektiği söylendi."

"Bu yeterli olmalı, daha sonrasında radyo konuşmaları durmalı. Bunun hakkında şikayet etmek gereksiz, her şey yayınlanıyor ve bu Ferrari için de iyi değil. Bunu yarıştan sonra kapalı kapılar ardında yapın." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images